Angliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqda

·29·Sport
Angliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqda

Jahon chempionati-2026 guruh bosqichining ilk turida Xorvatiya ustidan qozonilgan ishonchli gʻalabadan soʻng, Angliya terma jamoasi muxlislari asosiy yulduzlarning salomatligi borasida jiddiy xavotirga tushib qolgan edi. Biroq jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel Gana bilan boʻladigan muhim oʻyin oldidan barcha shubhalarga chek qoʻydi. Jamoa sardori Harry Kane va yarim himoyachi Declan Rice navbatdagi bahsda ishtirok etishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xorvatiyaga qarshi kechgan va 4:2 hisobida yakunlangan Texasdagi bahsda Harry Kane dubl qayd etib, gʻalabaga munosib hissa qoʻshgan edi. Biroq oʻyindan soʻng hujumchining chap oyogʻi bogʻlangan holda koʻrinishi uning jarohat olgani haqidagi mish-mishlarni bolatdi. Shuningdek, Declan Rice bahsning 72-daqiqasida oʻzini noqulay his qilgani sababli maydonni tark etgan edi.

Tibbiy shtab xulosasi va murabbiy izohi

Angliya terma jamoasi tibbiy xodimlari oʻtkazgan tekshiruvlar natijasida Harry Kanening oyogʻidagi muammo jiddiy emasligi, bu shunchaki mushaklardagi toliqish (sudorgi) bilan bogʻliqligi aniqlandi. Declan Ricening almashtirilishi esa shunchaki ehtiyot chorasi boʻlib chiqqan. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchilarning holati Gana bilan oʻyinda qatnashish uchun toʻliq imkon beradi.

Thomas Tuchel oʻyindan keyingi matbuot anjumanida vaziyatga oydinlik kiritib oʻtdi. "Declan bel qismida va tizza osti paylarida biroz noqulaylik sezayotganini aytdi. Biz hisobda oldinda borayotganimiz sababli tavakkal qilishni istamadik va uni himoya qilish uchun maydondan oldik. Oʻyindan soʻng u oʻzini yaxshi his qilayotganini tasdiqladi, xavotirga oʻrin yoʻq", — dedi germaniyalik mutaxassis.

Ushbu yangilik Angliya uchun juda muhim, chunki Harry Kane Tuchel hujum chizigʻining markaziy figurasi boʻlib qolmoqda. Uning gol sezish qobiliyati va yetakchilik xislatlari Ganaga qarshi kechadigan bahsda uch ochkoni qoʻlga kiritish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.

Shuningdek, Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice ham jamoa oʻyinining "dvigateli" hisoblanadi. U Xorvatiya bilan bahsda nafaqat himoya va hujumni bogʻladi, balki burchakdan toʻp uzatib, Kanening ikkinchi goliga assistentlik ham qildi. Uning maydon markazidagi faolligi Angliyaning ustunligini taʼminlovchi asosiy omillardan biridir.

Angliya terma jamoasi ayni damda guruhda yetakchilik qilmoqda va Gana ustidan qozonilgan gʻalaba ularni muddatidan oldin pley-off bosqichiga olib chiqishi mumkin. Muxlislar va mutaxassislar Tuchel boshchiligidagi "Uch sherlar"dan ushbu turnirda chempionlikni kutishmoqda.

AngliyaHarry KaneDeclan RiceThomas TuchelJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu eng yomon Portugaliya»: mashhur agent Ronaldu va Martinesni ayovsiz tanqid qildi«Bu eng yomon Portugaliya»: mashhur agent Ronaldu va Martinesni ayovsiz tanqid qildiBugun, 13:07Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Habib Nurmagomedov taxmini: JCH-2026 kubogi va «Oltin butsa» kimga nasib etadi?Bugun, 12:33Marcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaMarcus Rashford Manchester Yunaytedni tark etib, Barselonaga qaytishni istamoqdaBugun, 12:30Habib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiHabib Nurmagomedov JCH-2026dagi uchta sevimli terma jamoasini aytdiBugun, 12:02JCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiJCH-2026 favoritlari: Goal portali yangilangan reytingni e’lon qildiBugun, 11:52Jonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiJonatan Devidning qayd etgan het-triki uni Messi bilan tenglashtirdiBugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi