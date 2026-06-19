Angliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqda
Jahon chempionati-2026 guruh bosqichining ilk turida Xorvatiya ustidan qozonilgan ishonchli gʻalabadan soʻng, Angliya terma jamoasi muxlislari asosiy yulduzlarning salomatligi borasida jiddiy xavotirga tushib qolgan edi. Biroq jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel Gana bilan boʻladigan muhim oʻyin oldidan barcha shubhalarga chek qoʻydi. Jamoa sardori Harry Kane va yarim himoyachi Declan Rice navbatdagi bahsda ishtirok etishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xorvatiyaga qarshi kechgan va 4:2 hisobida yakunlangan Texasdagi bahsda Harry Kane dubl qayd etib, gʻalabaga munosib hissa qoʻshgan edi. Biroq oʻyindan soʻng hujumchining chap oyogʻi bogʻlangan holda koʻrinishi uning jarohat olgani haqidagi mish-mishlarni bolatdi. Shuningdek, Declan Rice bahsning 72-daqiqasida oʻzini noqulay his qilgani sababli maydonni tark etgan edi.
Tibbiy shtab xulosasi va murabbiy izohiAngliya terma jamoasi tibbiy xodimlari oʻtkazgan tekshiruvlar natijasida Harry Kanening oyogʻidagi muammo jiddiy emasligi, bu shunchaki mushaklardagi toliqish (sudorgi) bilan bogʻliqligi aniqlandi. Declan Ricening almashtirilishi esa shunchaki ehtiyot chorasi boʻlib chiqqan. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchilarning holati Gana bilan oʻyinda qatnashish uchun toʻliq imkon beradi.
Thomas Tuchel oʻyindan keyingi matbuot anjumanida vaziyatga oydinlik kiritib oʻtdi. "Declan bel qismida va tizza osti paylarida biroz noqulaylik sezayotganini aytdi. Biz hisobda oldinda borayotganimiz sababli tavakkal qilishni istamadik va uni himoya qilish uchun maydondan oldik. Oʻyindan soʻng u oʻzini yaxshi his qilayotganini tasdiqladi, xavotirga oʻrin yoʻq", — dedi germaniyalik mutaxassis.
Ushbu yangilik Angliya uchun juda muhim, chunki Harry Kane Tuchel hujum chizigʻining markaziy figurasi boʻlib qolmoqda. Uning gol sezish qobiliyati va yetakchilik xislatlari Ganaga qarshi kechadigan bahsda uch ochkoni qoʻlga kiritish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.
Shuningdek, Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice ham jamoa oʻyinining "dvigateli" hisoblanadi. U Xorvatiya bilan bahsda nafaqat himoya va hujumni bogʻladi, balki burchakdan toʻp uzatib, Kanening ikkinchi goliga assistentlik ham qildi. Uning maydon markazidagi faolligi Angliyaning ustunligini taʼminlovchi asosiy omillardan biridir.
Angliya terma jamoasi ayni damda guruhda yetakchilik qilmoqda va Gana ustidan qozonilgan gʻalaba ularni muddatidan oldin pley-off bosqichiga olib chiqishi mumkin. Muxlislar va mutaxassislar Tuchel boshchiligidagi "Uch sherlar"dan ushbu turnirda chempionlikni kutishmoqda.
…