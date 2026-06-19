Transfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlarida
Angliya va Yevropa futbolida transfer mavzusi hamisha qizg‘in. Jumladan, “Manchester Siti”ning ispaniyalik tayan yarim himoyachisi Niko Gonsales yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi mumkinligi haqida xabarlar tarqala boshladi. U asli “Barselona” akademiyasi (La Masiya) tarbiyalanuvchisi bo‘lib, keyinchalik Portugaliyaga ko‘chib o‘tgan. Ommaviy axborot vositalarida uning o‘yin uslubini ko‘pincha Rodriga o‘xshatishadi (ikkisi ham ispaniyalik va aqlli tayanch yarim himoyachisi).
Taqdim etilgan transfer ma’lumotlari va APLdan bo‘layotgan qiziqishlar juda haqiqatga yaqin. Keling, ushbu potensial transfer tafsilotlarini tizimli ravishda ko‘rib chiqamiz:
Ko‘rsatkich
Ma’lumotlar (Transfer bozori)
Yoshi
24 yosh
Ampluasi
Tayanch / Markaziy yarim himoyachi
Bozor qiymati (Transfermarkt)
45 million yevro
Shartnoma muddati
2029 yilning o‘rtalarigacha
O‘tgan mavsumdagi statistikasi
41 ta o‘yin, 2 ta gol
APLning uchta klubidan ijara taklifi
Mashhur insayder Ekrem Konurning so‘zlariga ko‘ra, ispaniyalik iqtidorga Angliya Premer-ligasining bir yo‘la uchta klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda:
Ijara shartnomasi: Klublar futbolchini to‘liq sotib olish emas, balki tavakkalchilikni kamaytirish uchun bir mavsumga ijaraga olish variantini ko‘rib chiqishmoqda.
Sirli da’vogarlar: Hozircha Nikoga xaridor bo‘layotgan APL klublarining nomlari rasman oshkor qilinmayapti, biroq ularning taktik jihatdan sifatli yarim himoyachiga muhtoj jamoalar ekani aniq.
Nima uchun u jamoasini o‘zgartirmoqchi?
Gonsales o‘tgan mavsumda barcha turnirlarda 41 ta o‘yinda maydonga tushgan bo‘lsa-da, ularning aksariyatida zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan yoki muhim uchrashuvlarda asosiy tarkibdagi o‘rnini to‘liq mustahkamlay olmagan. 24 yoshli futbolchi o‘z faoliyatining eng gullagan davrida doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishni va APL kabi grand ligada o‘zini ko‘rsatishni istamoqda.
Futbol tahlilchilarining xulosasi:
Niko Gonsales o‘zining jismoniy baquvvatligi, maydonni ko‘ra olish qobiliyati va qisqa-uzun uzatmalardagi aniqligi bilan Angliya futboliga juda tez moslashib keta oladigan profilga ega. Agar “Manchester Siti” uni ijaraga berishga rozi bo‘lsa, tez orada tumanli albionda Rodri uslubida o‘ynaydigan yana bir sifatli ispaniyalik "dirijor" paydo bo‘lishi mumkin.
…