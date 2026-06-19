Transfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlarida

·46·Sport
Transfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlarida

Angliya va Yevropa futbolida transfer mavzusi hamisha qizg‘in. Jumladan, “Manchester Siti”ning ispaniyalik tayan yarim himoyachisi Niko Gonsales yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi mumkinligi haqida xabarlar tarqala boshladi. U asli “Barselona” akademiyasi (La Masiya) tarbiyalanuvchisi bo‘lib, keyinchalik Portugaliyaga ko‘chib o‘tgan. Ommaviy axborot vositalarida uning o‘yin uslubini ko‘pincha Rodriga o‘xshatishadi (ikkisi ham ispaniyalik va aqlli tayanch yarim himoyachisi).

Taqdim etilgan transfer ma’lumotlari va APLdan bo‘layotgan qiziqishlar juda haqiqatga yaqin. Keling, ushbu potensial transfer tafsilotlarini tizimli ravishda ko‘rib chiqamiz:

Ko‘rsatkich

Ma’lumotlar (Transfer bozori)

Yoshi

24 yosh

Ampluasi

Tayanch / Markaziy yarim himoyachi

Bozor qiymati (Transfermarkt)

45 million yevro

Shartnoma muddati

2029 yilning o‘rtalarigacha

O‘tgan mavsumdagi statistikasi

41 ta o‘yin, 2 ta gol

APLning uchta klubidan ijara taklifi

Mashhur insayder Ekrem Konurning so‘zlariga ko‘ra, ispaniyalik iqtidorga Angliya Premer-ligasining bir yo‘la uchta klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda:

  • Ijara shartnomasi: Klublar futbolchini to‘liq sotib olish emas, balki tavakkalchilikni kamaytirish uchun bir mavsumga ijaraga olish variantini ko‘rib chiqishmoqda.

  • Sirli da’vogarlar: Hozircha Nikoga xaridor bo‘layotgan APL klublarining nomlari rasman oshkor qilinmayapti, biroq ularning taktik jihatdan sifatli yarim himoyachiga muhtoj jamoalar ekani aniq.

Nima uchun u jamoasini o‘zgartirmoqchi?

Gonsales o‘tgan mavsumda barcha turnirlarda 41 ta o‘yinda maydonga tushgan bo‘lsa-da, ularning aksariyatida zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan yoki muhim uchrashuvlarda asosiy tarkibdagi o‘rnini to‘liq mustahkamlay olmagan. 24 yoshli futbolchi o‘z faoliyatining eng gullagan davrida doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishni va APL kabi grand ligada o‘zini ko‘rsatishni istamoqda.

Futbol tahlilchilarining xulosasi:

Niko Gonsales o‘zining jismoniy baquvvatligi, maydonni ko‘ra olish qobiliyati va qisqa-uzun uzatmalardagi aniqligi bilan Angliya futboliga juda tez moslashib keta oladigan profilga ega. Agar “Manchester Siti” uni ijaraga berishga rozi bo‘lsa, tez orada tumanli albionda Rodri uslubida o‘ynaydigan yana bir sifatli ispaniyalik "dirijor" paydo bo‘lishi mumkin.

Niko GonzalezManchester CityBarcelonaRodriPremier League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Bugun, 15:20Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiLuis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 14:34Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiNico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiBugun, 14:34Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Bugun, 14:17Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiAngliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiBugun, 14:14Ansu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiAnsu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi