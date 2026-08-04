Mirjalol Qosimov "Nasaf"dan uchralgan mag‘lubiyat sababini ochiqladi
OKMK bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov «Nasaf»dan qabul qilingan 1:2 hisobidagi mag‘lubiyatni jamoasining o‘yini emas, ikki hal qiluvchi omil bilan izohladi: yaratilgan imkoniyatlardan foydalanilmadi, raqibga esa juda oson gollar taqdim etildi.
Murabbiyning fikricha, olmaliqliklar vaziyatlarining hatto 10 foizini golga aylantirganida ham maydonni mag‘lub holda tark etmasdi. Biroq «Nasaf» kam sonli imkoniyatlardan maksimal foydalanib, muhim uch ochkoni Qarshiga olib ketdi.
«Ikkita golni juda oson o‘tkazib yubordik»
Superliga 15-turining markaziy uchrashuvlaridan biri 3 avgust kuni Olmaliqda o‘tkazilishi belgilangandi.
Bahsda «Nasaf» Bobur Abduxoliqov va Sharof Muhitdinovning gollari evaziga ikki to‘plik ustunlikka erishdi. OKMK safida Avazbek O‘lmasaliyev hisobni qisqartirgan bo‘lsa-da, mezbonlar durangni qutqarib qola olmadi.
Uchrashuvdan keyin Mirjalol Qosimov birinchi navbatda raqibni g‘alaba bilan tabrikladi. Ammo u jamoasining ikki golni o‘ta oddiy vaziyatlarda o‘tkazib yuborganidan noroziligini yashirmadi.
«Qiynalib gol uramiz, ammo ikkita golni juda osonlik bilan o‘tkazib yubordik. O‘yinni ko‘rib chiqishimiz kerak», — dedi OKMK ustozi.
Qosimovning fikridagi asosiy ziddiyat ham shunda: mezbonlar golli vaziyat yaratish uchun katta kuch sarfladi, «Nasaf» esa raqib xatolarini ortiqcha urinishlarsiz jazoladi.
«10 foizidan foydalansak, yutqazmasdik»
Matbuot anjumanida murabbiyga OKMKga yakuniy zarbalarda aniqlik yetishmagani haqida savol berildi.
Qosimov bunga juda aniq raqam bilan javob qaytardi:
«Agar yaratgan vaziyatlarimizning 10 foizidan foydalanganimizda, menimcha, yutqazmasdik».
Bu gap OKMKning uchrashuvdagi asosiy muammosini ochib beradi. Jamoa hujumlar tashkil qildi, raqib jarima maydonigacha yetib bordi va muxlislarni oxirigacha umidda ushlab turdi. Ammo o‘yin taqdirini vaziyatlar soni emas, ulardan qanchasi golga aylangani hal qildi.
Futbolda 10 foizlik ko‘rsatkich shartli ifoda bo‘lsa-da, Qosimov shu orqali jamoasining imkoniyatlari mag‘lubiyatga munosib bo‘lmagan darajada ko‘p bo‘lganini ta’kidladi.
«Nasaf»ning besh himoyachili sxemasi kutilmagan emasdi
OKMK murabbiylar shtabi raqibning taktik rejasini oldindan taxmin qilgan. «Nasaf» avvalgi uchrashuvlarda to‘rt himoyachi bilan harakat qilgan bo‘lsa-da, Qosimov jamoasiga qarshi besh nafar himoyachi bilan maydonga tushishi mumkinligi hisobga olingan.
«Bizga qarshi beshta himoyachi bilan chiqishini kutgandik. Shunga yarasha tayyorgarlik ko‘rgandik», — dedi murabbiy.
Demak, OKMK mag‘lubiyatini raqibning kutilmagan sxemasi bilan izohlash qiyin. Mezbonlar «Nasaf»ning markazni zich yopishi va bo‘sh hududlardan tez foydalanishini kutgan.
Muammo rejani bilishda emas, uni maydonda to‘liq amalga oshirishda yuzaga keldi:
Omil
OKMKdagi holat
Raqib sxemasi
Oldindan taxmin qilingan
Vaziyatlar yaratish
Yetarli darajada bo‘lgan
Imkoniyatlarni yakunlash
Samaradorlik past
Himoyadagi harakat
Ikki oson gol o‘tkazilgan
Ikkinchi bo‘lim
Bosim va kurash kuchaygan
Yarimta imkoniyat ham golga aylandi
Qosimov «Nasaf»ni mamlakatning eng tajribali va sifatli jamoalaridan biri sifatida baholadi. Uning aytishicha, qarshiliklarga katta imkoniyat taqdim etish shart emas — ular yarimta vaziyatdan ham foydalana oladi.
«“Nasaf” ham yaxshi jamoa. Yaxshi futbolchilari bor. Bularga bunday vaziyat yaratib berilsa, yarimta imkoniyatni ham golga aylantira olishadi».
Uchrashuvda bu fikr amalda tasdiqlandi. «Nasaf» birinchi to‘pni 8-daqiqada kiritib, o‘yinni o‘zi uchun qulay ssenariyga o‘tkazdi. 61-daqiqadagi ikkinchi gol esa OKMKni yanada katta tavakkal bilan hujum qilishga majbur etdi.
Mezbonlar 70-daqiqada hisobni qisqartirdi, ammo qolgan vaqtda yaratilgan bosim ikkinchi gol uchun yetarli bo‘lmadi.
Ikkinchi bo‘limdagi OKMK murabbiyni umidlantirdi
Mag‘lubiyatga qaramay, Qosimov jamoasi o‘yinida ijobiy jihatlar borligini qayd etdi. Ayniqsa, futbolchilarning oxirigacha kurashgani va muxlislarni so‘nggi daqiqalargacha o‘yin ichida ushlab turgani murabbiyni qoniqtirgan.
«Xursand qiladigan tomoni ham bor — mazmun ko‘rinyapti, oxirigacha kurashish, muxlislar uchun o‘ynash. Yigitlar qo‘ldan kelganicha harakat qilishdi. Ulardan minnatdorman».
OKMK ikkinchi bo‘limda hujumkorroq harakat qilib, raqibni o‘z jarima maydoniga yaqinroq surishga muvaffaq bo‘ldi. Almashtirishlar orqali yangi kuchlar maydonga tashlandi, qanotlardagi harakatlar tezlashdi va bitta gol qaytarildi.
Biroq birinchi bo‘limdagi xatolarni ikkinchi taymdagi faollik bilan to‘liq bartaraf etib bo‘lmadi.
Mazmun bor, ammo ochko yo‘q
Qosimovning «har doim ham yaxshi o‘ynab, g‘alaba qozonilavermaydi» degan fikri ushbu uchrashuvga eng qisqa ta’rif bo‘lishi mumkin.
Murabbiy avvalgi bahslardan keyin ham futbolda yaxshi o‘yinning o‘zi natijani kafolatlamasligini, oddiy xatolar esa raqib tomonidan jazolanishini ta’kidlab kelgan.
OKMKda:
hujumkor niyat bor edi;
golli imkoniyatlar yaratildi;
ikkinchi bo‘limda xarakter ko‘rsatildi;
muxlislar oxirigacha umid qildi.
Ammo tablodagi hisob uchun bularning hech biri alohida ochko bermaydi. «Nasaf» samaradorlikda ustun keldi va raqibning ikki xatosidan ikkita gol chiqardi.
Jadvaldagi farq bir ochkoga tushdi
Ushbu natijadan keyin «Nasaf» ochkolari sonini 24 taga yetkazib, 6-pog‘onaga ko‘tarildi. OKMK esa 25 ochko bilan 4-o‘rinda qoldi.
Shu tariqa, ikki jamoa o‘rtasidagi farq atigi bir ochkoga tushdi. Olmaliqliklar g‘alaba qozonganida «Nasaf»dan to‘rt ochkoga uzoqlashishi mumkin edi. Aksincha, safardagi natija qarshiliklarni yuqori o‘rinlar uchun kurashga yanada yaqinlashtirdi.
Bu mag‘lubiyat OKMK uchun faqat uch ochko yo‘qotish emas, bevosita raqibni o‘ziga yaqinlashtirib qo‘yishni ham anglatadi.
Qosimov oldidagi asosiy vazifa
OKMKning keyingi mashg‘ulotlarida ikki yo‘nalish ustuvor bo‘lishi kutilmoqda:
birinchisi — ko‘plab hujumlarni aniq zarba va gol bilan yakunlash;
ikkinchisi — raqibga tayyor imkoniyat taqdim etadigan oddiy himoya xatolarini kamaytirish.
Qosimov jamoa o‘yinida mazmun borligini aytdi. Endi bu mazmun turnir jadvalidagi ochkolarga aylanishi kerak. Aks holda, yaxshi o‘yindan keyingi mag‘lubiyatlar OKMKning yuqori o‘rinlar uchun kurashida qimmatga tushishi mumkin.
Sizningcha, OKMK mag‘lubiyatiga ko‘proq nima sabab bo‘ldi — hujumdagi noaniqlikmi yoki himoyadagi oddiy xatolarmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…