«Paxtakor»ga 120 ta gol urgan hujumchi keldi: Ayman Husayn imzo chekdi
«Paxtakor» mavsumning hal qiluvchi qismi oldidan hujum chizig‘ini Iroq milliy jamoasining asosiy to‘purarlaridan biri bilan kuchaytirdi. 30 yoshli Ayman Husayn Toshkent klubi bilan mavsum yakunigacha mo‘ljallangan shartnomaga imzo chekdi.
Katta xalqaro tajribaga ega forvardning qisqa muddatli kelishuvi klub undan natijani hoziroq kutayotganini anglatadi. «Sherlar» chempionlik uchun kurash olib borayotgan bir paytda Husaynning gollari mavsum taqdirini belgilaydigan omillardan biriga aylanishi mumkin.
Mavsum oxirigacha mo‘ljallangan kelishuv
«Paxtakor» matbuot xizmati xabariga ko‘ra, Ayman Husayn bilan shartnoma 2026 yilgi mavsum oxirigacha tuzilgan.
Bu uzoq muddatli transfer emas. Tomonlar dastlab mavsumning qolgan qismida hamkorlik qilib, keyingi qarorni futbolchining maydondagi natijalari va jamoaga moslashuviga qarab qabul qilishi mumkin.
Husaynning asosiy vazifasi aniq — hujumdagi raqobatni kuchaytirish va hal qiluvchi uchrashuvlarda gol urish.
Klubning rasmiy saytidagi jadvalga ko‘ra, «Paxtakor» chempionlik poygasining yuqori qismida bormoqda. Shu sabab mavsum o‘rtasida tayyor va tajribali markaziy hujumchining jalb qilinishi qisqa muddatda natijaga erishishga qaratilgan qaror sifatida baholanishi mumkin.
Iroq termasi yetakchilaridan biri
Ayman Husayn 1996 yil 22 martda tug‘ilgan. U 190 santimetr bo‘yga ega markaziy hujumchi bo‘lib, Iroq milliy jamoasining so‘nggi yillardagi muhim futbolchilaridan biri hisoblanadi.
FIFA 2026 yilgi jahon chempionati pley-offidan avval Husaynning milliy jamoada 32 ta gol urganini qayd etgandi. Keyin u Boliviyaga qarshi hal qiluvchi pley-offda va Norvegiyaga qarshi jahon chempionati bahsida ham to‘p kiritdi. Shu hisobda uning Iroq termasidagi gollari soni 34 taga yetgani haqidagi klub ma’lumoti mantiqan tasdiqlanadi.
Ayniqsa, Boliviya darvozasiga urilgan gol Iroqning 40 yillik tanaffusdan keyin jahon chempionatiga qaytishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Reuters uni 2026 yilgi mundialda Iroq hujumini boshqargan tajribali forvard sifatida ta’riflagan.
120 ta klub goli — «Paxtakor» nimani oldi?
«Paxtakor» taqdim etgan ma’lumotga ko‘ra, Ayman Husayn klublar miqyosidagi chempionat uchrashuvlarida jami 120 ta gol urgan.
Uning faoliyati faqat Iroq chempionati bilan cheklanmagan. Forvard turli yillarda:
Iroq;
Qatar;
Tunis;
Birlashgan Arab Amirliklari;
Marokash
chempionatlarida to‘p tepgan.
Husayn «Duxok», «Al-Naft», «Al-Shorta», «Al-Quva Al-Javiya» va «Al-Karma» kabi Iroq klublari safida o‘ynagan. Xorijda esa «Sfaksiyen», «Umm Salal», «Al-Markiya», «Al-Xor», «Al-Vakra», «Al-Jazira» hamda «Raja Atletik» jamoalari sharafini himoya qilgan.
Ushbu geografiya futbolchining turli chempionatlar, taktik uslublar va bosim yuqori bo‘lgan muhitlarda tajriba orttirganini ko‘rsatadi.
Husayn «Paxtakor» o‘yiniga nima qo‘shishi mumkin?
Ayman Husayn klassik markaziy hujumchi xususiyatlariga ega. Uning bo‘yi va ampluasidan kelib chiqib, forvard «Paxtakor»ga jarima maydonida tayanch nuqta, qanotlardan uzatmalar uchun nishon hamda standart vaziyatlarda qo‘shimcha xavf berishi mumkin. Bu — futbolchining jismoniy ko‘rsatkichlari va pozitsiyasiga asoslangan taktik xulosa.
Uning kelishi bilan murabbiylar shtabida bir nechta yangi imkoniyat paydo bo‘ladi:
Yo‘nalish
Kutilayotgan ta’sir
Jarima maydonidagi o‘yin
Himoyachilar bilan kurash va yakuniy zarba
Ikkinchi qavat
Qanotdan uzatmalarda xavf
Tajriba
Hal qiluvchi uchrashuvlarda bosimni boshqarish
Rotatsiya
Hujumchilar o‘rtasida raqobat
Standart vaziyatlar
Burchak va jarima to‘plarida qo‘shimcha nishon
Biroq yangi chempionatga moslashish tezligi hal qiluvchi bo‘ladi. Superligada jamoalar ko‘pincha markazni zich yopadi va yetakchi klublarga qarshi himoyaviy futbol tanlaydi. Husaynga kam sonli imkoniyatlarni golga aylantirish talab etiladi.
Tarkibda tanish muhit bor
Ayman Husayn «Paxtakor»da o‘zini butunlay begona muhitda his qilmasligi mumkin. Jamoa safida Iroq milliy jamoasi a’zolari Bashar Resan va Zaid Tahsin ham harakat qilmoqda. Klubning rasmiy tarkib sahifasida har ikki futbolchi qayd etilgan.
Bu holat yangi hujumchining:
jamoadoshlar bilan muloqot qilishi;
klubdagi talablarni tushunishi;
maydondagi kombinatsiyalarga moslashishi;
Toshkentdagi kundalik hayotga ko‘nikishi
uchun yordam berishi mumkin.
Ayniqsa, Bashar Resan bilan milliy jamoadagi tajriba hujumda o‘zaro tushunish jarayonini tezlashtirishi ehtimoldan xoli emas.
«Paxtakor» nega aynan hozir bu transferni amalga oshirdi?
Mavsum o‘rtasidagi transferlarda klublar odatda uzoq vaqt rivojlantirish talab qilinadigan futbolchidan ko‘ra, darhol maydonga tusha oladigan ijrochini izlaydi.
Husaynning yoshi, xalqaro tajribasi va milliy jamoadagi maqomi «Paxtakor»ning qarorini tushuntiradi. Unga yosh futbolchidek katta futbolga moslashish uchun bir necha yil kerak emas. Asosiy savol — forvard yangi jamoa va Superliga sharoitiga qanchalik tez ko‘nika oladi?
Qisqa muddatli shartnoma har ikki tomon uchun ham sinov vazifasini bajaradi:
«Paxtakor» hujumchining real samaradorligini baholaydi;
Husayn yangi chempionatda o‘zini ko‘rsatish imkoniga ega bo‘ladi;
muvaffaqiyatli hamkorlik shartnomani uzaytirishga yo‘l ochishi mumkin.
Yangi transferdan asosiy kutilma — gol
Ayman Husaynning nomi, milliy jamoadagi obro‘si va avvalgi chempionatlardagi natijalari «Paxtakor» muxlislarida katta umid uyg‘otishi tabiiy. Ammo futbolda transferning haqiqiy qiymati o‘tmishdagi raqamlar emas, yangi klubdagi natija bilan o‘lchanadi.
Husayn mavsum oxirigacha ko‘p vaqtga ega emas. U har bir uchrashuvda o‘zini ko‘rsatishi, jamoaning hujum tizimiga tez kirishib ketishi va chempionlik poygasida muhim gollar urishi kerak.
«Paxtakor» esa tajribali hujumchiga tavakkal qilar ekan, bitta aniq maqsadni ko‘zlamoqda: mavsumning eng muhim qismida gol ura oladigan futbolchiga ega bo‘lish.
Sizningcha, Ayman Husayn mavsum oxirigacha «Paxtakor» safida nechta gol ura oladi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…