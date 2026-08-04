«Paxtakor»ga 120 ta gol urgan hujumchi keldi: Ayman Husayn imzo chekdi

·0·Sport
«Paxtakor»ga 120 ta gol urgan hujumchi keldi: Ayman Husayn imzo chekdi

«Paxtakor» mavsumning hal qiluvchi qismi oldidan hujum chizig‘ini Iroq milliy jamoasining asosiy to‘purarlaridan biri bilan kuchaytirdi. 30 yoshli Ayman Husayn Toshkent klubi bilan mavsum yakunigacha mo‘ljallangan shartnomaga imzo chekdi.

Katta xalqaro tajribaga ega forvardning qisqa muddatli kelishuvi klub undan natijani hoziroq kutayotganini anglatadi. «Sherlar» chempionlik uchun kurash olib borayotgan bir paytda Husaynning gollari mavsum taqdirini belgilaydigan omillardan biriga aylanishi mumkin.

Mavsum oxirigacha mo‘ljallangan kelishuv

«Paxtakor» matbuot xizmati xabariga ko‘ra, Ayman Husayn bilan shartnoma 2026 yilgi mavsum oxirigacha tuzilgan.

Bu uzoq muddatli transfer emas. Tomonlar dastlab mavsumning qolgan qismida hamkorlik qilib, keyingi qarorni futbolchining maydondagi natijalari va jamoaga moslashuviga qarab qabul qilishi mumkin.

Husaynning asosiy vazifasi aniq — hujumdagi raqobatni kuchaytirish va hal qiluvchi uchrashuvlarda gol urish.

Klubning rasmiy saytidagi jadvalga ko‘ra, «Paxtakor» chempionlik poygasining yuqori qismida bormoqda. Shu sabab mavsum o‘rtasida tayyor va tajribali markaziy hujumchining jalb qilinishi qisqa muddatda natijaga erishishga qaratilgan qaror sifatida baholanishi mumkin.

Iroq termasi yetakchilaridan biri

Ayman Husayn 1996 yil 22 martda tug‘ilgan. U 190 santimetr bo‘yga ega markaziy hujumchi bo‘lib, Iroq milliy jamoasining so‘nggi yillardagi muhim futbolchilaridan biri hisoblanadi.

FIFA 2026 yilgi jahon chempionati pley-offidan avval Husaynning milliy jamoada 32 ta gol urganini qayd etgandi. Keyin u Boliviyaga qarshi hal qiluvchi pley-offda va Norvegiyaga qarshi jahon chempionati bahsida ham to‘p kiritdi. Shu hisobda uning Iroq termasidagi gollari soni 34 taga yetgani haqidagi klub ma’lumoti mantiqan tasdiqlanadi.

Ayniqsa, Boliviya darvozasiga urilgan gol Iroqning 40 yillik tanaffusdan keyin jahon chempionatiga qaytishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Reuters uni 2026 yilgi mundialda Iroq hujumini boshqargan tajribali forvard sifatida ta’riflagan.

120 ta klub goli — «Paxtakor» nimani oldi?

«Paxtakor» taqdim etgan ma’lumotga ko‘ra, Ayman Husayn klublar miqyosidagi chempionat uchrashuvlarida jami 120 ta gol urgan.

Uning faoliyati faqat Iroq chempionati bilan cheklanmagan. Forvard turli yillarda:

  • Iroq;

  • Qatar;

  • Tunis;

  • Birlashgan Arab Amirliklari;

  • Marokash

chempionatlarida to‘p tepgan.

Husayn «Duxok», «Al-Naft», «Al-Shorta», «Al-Quva Al-Javiya» va «Al-Karma» kabi Iroq klublari safida o‘ynagan. Xorijda esa «Sfaksiyen», «Umm Salal», «Al-Markiya», «Al-Xor», «Al-Vakra», «Al-Jazira» hamda «Raja Atletik» jamoalari sharafini himoya qilgan.

Ushbu geografiya futbolchining turli chempionatlar, taktik uslublar va bosim yuqori bo‘lgan muhitlarda tajriba orttirganini ko‘rsatadi.

Husayn «Paxtakor» o‘yiniga nima qo‘shishi mumkin?

Ayman Husayn klassik markaziy hujumchi xususiyatlariga ega. Uning bo‘yi va ampluasidan kelib chiqib, forvard «Paxtakor»ga jarima maydonida tayanch nuqta, qanotlardan uzatmalar uchun nishon hamda standart vaziyatlarda qo‘shimcha xavf berishi mumkin. Bu — futbolchining jismoniy ko‘rsatkichlari va pozitsiyasiga asoslangan taktik xulosa.

Uning kelishi bilan murabbiylar shtabida bir nechta yangi imkoniyat paydo bo‘ladi:

Yo‘nalish

Kutilayotgan ta’sir

Jarima maydonidagi o‘yin

Himoyachilar bilan kurash va yakuniy zarba

Ikkinchi qavat

Qanotdan uzatmalarda xavf

Tajriba

Hal qiluvchi uchrashuvlarda bosimni boshqarish

Rotatsiya

Hujumchilar o‘rtasida raqobat

Standart vaziyatlar

Burchak va jarima to‘plarida qo‘shimcha nishon

Biroq yangi chempionatga moslashish tezligi hal qiluvchi bo‘ladi. Superligada jamoalar ko‘pincha markazni zich yopadi va yetakchi klublarga qarshi himoyaviy futbol tanlaydi. Husaynga kam sonli imkoniyatlarni golga aylantirish talab etiladi.

Tarkibda tanish muhit bor

Ayman Husayn «Paxtakor»da o‘zini butunlay begona muhitda his qilmasligi mumkin. Jamoa safida Iroq milliy jamoasi a’zolari Bashar Resan va Zaid Tahsin ham harakat qilmoqda. Klubning rasmiy tarkib sahifasida har ikki futbolchi qayd etilgan.

Bu holat yangi hujumchining:

  • jamoadoshlar bilan muloqot qilishi;

  • klubdagi talablarni tushunishi;

  • maydondagi kombinatsiyalarga moslashishi;

  • Toshkentdagi kundalik hayotga ko‘nikishi

uchun yordam berishi mumkin.

Ayniqsa, Bashar Resan bilan milliy jamoadagi tajriba hujumda o‘zaro tushunish jarayonini tezlashtirishi ehtimoldan xoli emas.

«Paxtakor» nega aynan hozir bu transferni amalga oshirdi?

Mavsum o‘rtasidagi transferlarda klublar odatda uzoq vaqt rivojlantirish talab qilinadigan futbolchidan ko‘ra, darhol maydonga tusha oladigan ijrochini izlaydi.

Husaynning yoshi, xalqaro tajribasi va milliy jamoadagi maqomi «Paxtakor»ning qarorini tushuntiradi. Unga yosh futbolchidek katta futbolga moslashish uchun bir necha yil kerak emas. Asosiy savol — forvard yangi jamoa va Superliga sharoitiga qanchalik tez ko‘nika oladi?

Qisqa muddatli shartnoma har ikki tomon uchun ham sinov vazifasini bajaradi:

  • «Paxtakor» hujumchining real samaradorligini baholaydi;

  • Husayn yangi chempionatda o‘zini ko‘rsatish imkoniga ega bo‘ladi;

  • muvaffaqiyatli hamkorlik shartnomani uzaytirishga yo‘l ochishi mumkin.

Yangi transferdan asosiy kutilma — gol

Ayman Husaynning nomi, milliy jamoadagi obro‘si va avvalgi chempionatlardagi natijalari «Paxtakor» muxlislarida katta umid uyg‘otishi tabiiy. Ammo futbolda transferning haqiqiy qiymati o‘tmishdagi raqamlar emas, yangi klubdagi natija bilan o‘lchanadi.

Husayn mavsum oxirigacha ko‘p vaqtga ega emas. U har bir uchrashuvda o‘zini ko‘rsatishi, jamoaning hujum tizimiga tez kirishib ketishi va chempionlik poygasida muhim gollar urishi kerak.

«Paxtakor» esa tajribali hujumchiga tavakkal qilar ekan, bitta aniq maqsadni ko‘zlamoqda: mavsumning eng muhim qismida gol ura oladigan futbolchiga ega bo‘lish.

Sizningcha, Ayman Husayn mavsum oxirigacha «Paxtakor» safida nechta gol ura oladi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi transfer siyosatini o‘zgartirib, tajribali futbolchilarni jalb qilmoqdaChelsi transfer siyosatini o‘zgartirib, tajribali futbolchilarni jalb qilmoqdaBugun, 02:11Neymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradiNeymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradiBugun, 01:58Chelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldiChelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldiBugun, 01:58Bernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdiBernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdiBugun, 00:50Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaMarcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaBugun, 00:13RB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiRB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda