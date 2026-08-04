Ismoilov 0:0dan keyin: «Kuchli tarkib g‘alaba kafolati emas»
Superliga peshqadami «Neftchi» Samarqandda ikki ochko yo‘qotdi. Farg‘onaliklar 15-turning markaziy uchrashuvida «Dinamo» bilan 0:0 hisobida durang o‘ynadi, ammo jamoa bosh murabbiyi Islombek Ismoilov natijani faqat hujumchilarning xatolari bilan izohlamadi.
Uning ta’kidlashicha, kuchli tarkib har qanday raqibni avtomatik ravishda mag‘lub etishni anglatmaydi. Murabbiy «Dinamo»ning yosh futbolchilarini alohida maqtab, hatto jahon chempioni Ispaniya ham Kabo-Verdeni yenga olmaganini misol qilib keltirdi.
Hujumlar bo‘ldi, faqat gol yetishmadi
Samarqandda o‘tkazilgan 15-tur uchrashuvida har ikki jamoa gol urish uchun imkoniyatlar yaratdi. Biroq hujumlarning birortasi ham natijali yakunlanmadi va rasmiy qaydnomada 0:0 hisobi saqlanib qoldi.
Islombek Ismoilov bahsdan keyin o‘yinning umumiy sur’atidan norozi emasligini, asosiy kamchilik yakuniy zarbalarda bo‘lganini aytdi.
«Ikkala jamoa ham hujumkor o‘yin namoyish etishini barcha biladi. Ikki tomonda ham hujumlar va golli vaziyatlar yetarli bo‘ldi, faqat o‘yinga gol yetishmadi. Xatolarni o‘rganamiz».
Bu durang «Neftchi» uchun mavsumdagi oddiy bir ochko emas. Peshqadam maqomidagi jamoadan har bir uchrashuvda g‘alaba kutiladi. Shu bois vaziyatlar yaratilgani ijobiy ko‘rsatkich bo‘lsa-da, ularning golga aylanmagani murabbiylar shtabi uchun asosiy tahlil nuqtasi bo‘lib qoladi.
«Kuchli tarkib istalgan raqibni yengadi degani emas»
Matbuot anjumanida Ismoilovga «Neftchi»ning nomdor va tajribali tarkibi bu safar kutilgan natijani bermagani haqida savol berildi.
Murabbiy esa jamoalarni faqat futbolchilarning nomi yoki tarkib qiymati asosida solishtirish to‘g‘ri emasligini ta’kidladi.
«Sizda kuchli tarkib bor degani istalgan raqibni mag‘lub eta olasiz degani emas».
Bu fikr Samarqanddagi o‘yinning asosiy xulosasini ham ochib beradi. «Neftchi» tajriba va individual mahorat jihatidan ustun ko‘rinishi mumkin, ammo «Dinamo» intizomli harakat qilib, peshqadamga qulay futbol o‘ynash imkonini bermadi.
Kuchli tarkib futbolchiga bir vaziyatda to‘g‘ri qaror qabul qilish imkoniyatini oshiradi. Ammo g‘alaba uchun jamoaviy harakat, raqib qarshiligiga moslashish va yaratilgan imkoniyatlarni golga aylantirish ham talab etiladi.
Ismoilov «Dinamo» yoshlariga yuqori baho berdi
«Neftchi» ustozi Samarqand klubi tarkibini kuchsiz deb hisoblamasligini ochiq aytdi. U tajribali Bahodir Nasimovdan tashqari, «Dinamo»ning bir qator yosh hujumkor futbolchilariga alohida to‘xtaldi.
Murabbiy quyidagi o‘yinchilarni tilga oldi:
Firdavs Abdurahmonov;
Oybek O‘rmonjonov;
Behruzbek Obloqulov;
Anvarjon Hojimirzayev.
Ismoilovning fikricha, dastlabki uch futbolchi hali keng auditoriyaga unchalik tanilmagan bo‘lishi mumkin, ammo o‘z yosh toifasida O‘zbekistonning eng iqtidorli o‘yinchilari qatoriga kiradi.
Anvarjon Hojimirzayev esa murabbiy tomonidan faoliyatining eng yaxshi davrlaridan birini o‘tkazayotgan futbolchi sifatida baholandi.
«Bu yigitlar hali uncha tanilmagan, lekin “Dinamo”ning yoshlari bu yoshda O‘zbekistondagi eng yaxshilardan hisoblanadi».
Bu e’tirof 0:0 hisobini faqat «Neftchi»ning omadsizligi bilan izohlash to‘g‘ri emasligini ko‘rsatadi. Ismoilov raqib ham sifatli futbol ko‘rsatgani va bir qator golli imkoniyatlarga ega bo‘lganini tan oldi.
Ispaniya va Kabo-Verde misoli nega keltirildi?
Ismoilov o‘z fikrini tushuntirish uchun 2026 yilgi jahon chempionatidagi eng kutilmagan natijalardan birini misol qildi.
Ispaniya terma jamoasi Kabo-Verdega qarshi guruh o‘yinida katta ustunlikka ega favorit sifatida maydonga tushgan, ammo uchrashuvni 0:0 hisobida yakunlagan. FIFA ham ushbu bahsda Kabo-Verdening tartibli himoyasi va darvozabon Vozinyaning harakatlarini alohida qayd etgan.
«Buni jahon chempionatida Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmaganidan ko‘rsa bo‘ladi».
Murabbiyning qiyosidagi asosiy g‘oya — futbolda qog‘ozdagi ustunlik hisobni oldindan belgilab bermaydi.
Uchrashuv
Favorit
Natija
Ispaniya — Kabo-Verde
Ispaniya
0:0
«Dinamo» — «Neftchi»
«Neftchi»
0:0
Albatta, milliy termalar va klublar o‘yinini to‘g‘ridan to‘g‘ri taqqoslab bo‘lmaydi. Ammo har ikki bahsda ham nomdorroq jamoa to‘p va hududdagi ustunligini golga aylantira olmagani murabbiy keltirgan misolning mazmunini tushuntiradi.
Peshqadam bo‘lib o‘ynashning ko‘rinmas bosimi
Ismoilovning yana bir muhim fikri — turnir jadvalida yuqorida turish jamoaga qo‘shimcha bosim yuklashi haqida bo‘ldi.
«Chempion sifatida harakat qilish, turnir jadvalida yuqorida turish qiyin».
Peshqadam maydonga tushganda raqib unga qarshi oddiy tur o‘yinidek munosabatda bo‘lmaydi. Futbolchilar ko‘proq kuch sarflaydi, himoyada diqqatliroq harakat qiladi va favoritdan ochko olishni alohida natija deb biladi.
«Neftchi» esa har bir o‘yinda:
tashabbusni o‘z qo‘liga olishi;
zich himoyani yorib o‘tishi;
raqibning qarshi hujumlarini nazorat qilishi;
chempionlikka da’vogar darajasida natija ko‘rsatishi
talab etiladigan vaziyatda qolmoqda.
Bu bosim ayniqsa hisob uzoq vaqt ochilmay turganida ortadi. Jamoa shoshila boshlaydi, uzatmalarda aniqlik kamayadi va hujumchilar qulayroq qaror o‘rniga tezroq zarba berishga urinishi mumkin.
«Dinamo»da yo‘qotadigan narsa yo‘q edi
Ismoilov raqibning psixologik holatiga ham e’tibor qaratdi. Uning fikricha, «Dinamo» peshqadamga qarshi katta bosimsiz maydonga tushgan.
«Bugun “Dinamo”da yo‘qotadigan narsasi yo‘q edi, ular yomon o‘ynashmadi. “Dinamo”da ham ko‘plab golli vaziyatlar yuzaga keldi».
Samarqandliklar uchun bunday uchrashuvda asosiy vazifa o‘z imkoniyatlarini ko‘rsatish va chempionlikka da’vogar raqibga munosib qarshilik qilish edi. G‘alaba katta natija, durang ijobiy ko‘rsatkich bo‘lardi. Mag‘lubiyat esa favoritga qarshi kutilmagan holat hisoblanmasdi.
«Neftchi»ning vaziyati butunlay boshqacha edi: jamoadan faqat g‘alaba kutildi. Shu sabab bir xil vaziyatdagi bosim ikki tomonga turlicha ta’sir qildi.
Durangdan keyingi asosiy saboq
Islombek Ismoilov matbuot anjumanida futbolchilarini keskin tanqid qilmadi. U raqibning kuchini tan oldi va yaratilgan imkoniyatlar jamoa o‘yinida mazmun bo‘lganini ko‘rsatishini ta’kidladi.
Biroq «Neftchi» oldida hal qilinishi kerak bo‘lgan masala aniq:
Hujumlarni sifatli yakuniga yetkazish.
Gol urilmaganda sabrni yo‘qotmaslik.
Raqibning yosh va kam tanilgan futbolchilarini yetarlicha baholash.
Peshqadamlik bosimi ostida ham o‘yin rejasini saqlash.
Vaziyatlar sonini emas, natijadorligini oshirish.
Samarqanddagi 0:0 «Neftchi»ning kuchsizligini anglatmaydi. Ammo bu natija Superligada hech bir o‘yin oldindan hal qilinmasligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Farg‘ona klubi chempionlik uchun kurashni davom ettirmoqchi bo‘lsa, aynan shunday murakkab safarlarda yaratilgan bir yoki ikki imkoniyatni golga aylantirishi kerak. Chunki mavsum yakunida chempionni faqat yirik g‘alabalar emas, gol urilmagan kunlarda yo‘qotilgan ochkolar ham belgilab beradi.
Sizningcha, Samarqandda «Neftchi»ga ko‘proq nima yetishmadi — aniqlikmi, sabrmi yoki hujumdagi yangi g‘oyalarmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…