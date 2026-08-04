Ismoilov 0:0dan keyin: «Kuchli tarkib g‘alaba kafolati emas»

·0·Sport
Ismoilov 0:0dan keyin: «Kuchli tarkib g‘alaba kafolati emas»

Superliga peshqadami «Neftchi» Samarqandda ikki ochko yo‘qotdi. Farg‘onaliklar 15-turning markaziy uchrashuvida «Dinamo» bilan 0:0 hisobida durang o‘ynadi, ammo jamoa bosh murabbiyi Islombek Ismoilov natijani faqat hujumchilarning xatolari bilan izohlamadi.

Uning ta’kidlashicha, kuchli tarkib har qanday raqibni avtomatik ravishda mag‘lub etishni anglatmaydi. Murabbiy «Dinamo»ning yosh futbolchilarini alohida maqtab, hatto jahon chempioni Ispaniya ham Kabo-Verdeni yenga olmaganini misol qilib keltirdi.

Hujumlar bo‘ldi, faqat gol yetishmadi

Samarqandda o‘tkazilgan 15-tur uchrashuvida har ikki jamoa gol urish uchun imkoniyatlar yaratdi. Biroq hujumlarning birortasi ham natijali yakunlanmadi va rasmiy qaydnomada 0:0 hisobi saqlanib qoldi.

Islombek Ismoilov bahsdan keyin o‘yinning umumiy sur’atidan norozi emasligini, asosiy kamchilik yakuniy zarbalarda bo‘lganini aytdi.

«Ikkala jamoa ham hujumkor o‘yin namoyish etishini barcha biladi. Ikki tomonda ham hujumlar va golli vaziyatlar yetarli bo‘ldi, faqat o‘yinga gol yetishmadi. Xatolarni o‘rganamiz».

Bu durang «Neftchi» uchun mavsumdagi oddiy bir ochko emas. Peshqadam maqomidagi jamoadan har bir uchrashuvda g‘alaba kutiladi. Shu bois vaziyatlar yaratilgani ijobiy ko‘rsatkich bo‘lsa-da, ularning golga aylanmagani murabbiylar shtabi uchun asosiy tahlil nuqtasi bo‘lib qoladi.

«Kuchli tarkib istalgan raqibni yengadi degani emas»

Matbuot anjumanida Ismoilovga «Neftchi»ning nomdor va tajribali tarkibi bu safar kutilgan natijani bermagani haqida savol berildi.

Murabbiy esa jamoalarni faqat futbolchilarning nomi yoki tarkib qiymati asosida solishtirish to‘g‘ri emasligini ta’kidladi.

«Sizda kuchli tarkib bor degani istalgan raqibni mag‘lub eta olasiz degani emas».

Bu fikr Samarqanddagi o‘yinning asosiy xulosasini ham ochib beradi. «Neftchi» tajriba va individual mahorat jihatidan ustun ko‘rinishi mumkin, ammo «Dinamo» intizomli harakat qilib, peshqadamga qulay futbol o‘ynash imkonini bermadi.

Kuchli tarkib futbolchiga bir vaziyatda to‘g‘ri qaror qabul qilish imkoniyatini oshiradi. Ammo g‘alaba uchun jamoaviy harakat, raqib qarshiligiga moslashish va yaratilgan imkoniyatlarni golga aylantirish ham talab etiladi.

Ismoilov «Dinamo» yoshlariga yuqori baho berdi

«Neftchi» ustozi Samarqand klubi tarkibini kuchsiz deb hisoblamasligini ochiq aytdi. U tajribali Bahodir Nasimovdan tashqari, «Dinamo»ning bir qator yosh hujumkor futbolchilariga alohida to‘xtaldi.

Murabbiy quyidagi o‘yinchilarni tilga oldi:

  • Firdavs Abdurahmonov;

  • Oybek O‘rmonjonov;

  • Behruzbek Obloqulov;

  • Anvarjon Hojimirzayev.

Ismoilovning fikricha, dastlabki uch futbolchi hali keng auditoriyaga unchalik tanilmagan bo‘lishi mumkin, ammo o‘z yosh toifasida O‘zbekistonning eng iqtidorli o‘yinchilari qatoriga kiradi.

Anvarjon Hojimirzayev esa murabbiy tomonidan faoliyatining eng yaxshi davrlaridan birini o‘tkazayotgan futbolchi sifatida baholandi.

«Bu yigitlar hali uncha tanilmagan, lekin “Dinamo”ning yoshlari bu yoshda O‘zbekistondagi eng yaxshilardan hisoblanadi».

Bu e’tirof 0:0 hisobini faqat «Neftchi»ning omadsizligi bilan izohlash to‘g‘ri emasligini ko‘rsatadi. Ismoilov raqib ham sifatli futbol ko‘rsatgani va bir qator golli imkoniyatlarga ega bo‘lganini tan oldi.

Ispaniya va Kabo-Verde misoli nega keltirildi?

Ismoilov o‘z fikrini tushuntirish uchun 2026 yilgi jahon chempionatidagi eng kutilmagan natijalardan birini misol qildi.

Ispaniya terma jamoasi Kabo-Verdega qarshi guruh o‘yinida katta ustunlikka ega favorit sifatida maydonga tushgan, ammo uchrashuvni 0:0 hisobida yakunlagan. FIFA ham ushbu bahsda Kabo-Verdening tartibli himoyasi va darvozabon Vozinyaning harakatlarini alohida qayd etgan.

«Buni jahon chempionatida Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmaganidan ko‘rsa bo‘ladi».

Murabbiyning qiyosidagi asosiy g‘oya — futbolda qog‘ozdagi ustunlik hisobni oldindan belgilab bermaydi.

Uchrashuv

Favorit

Natija

Ispaniya — Kabo-Verde

Ispaniya

0:0

«Dinamo» — «Neftchi»

«Neftchi»

0:0

Albatta, milliy termalar va klublar o‘yinini to‘g‘ridan to‘g‘ri taqqoslab bo‘lmaydi. Ammo har ikki bahsda ham nomdorroq jamoa to‘p va hududdagi ustunligini golga aylantira olmagani murabbiy keltirgan misolning mazmunini tushuntiradi.

Peshqadam bo‘lib o‘ynashning ko‘rinmas bosimi

Ismoilovning yana bir muhim fikri — turnir jadvalida yuqorida turish jamoaga qo‘shimcha bosim yuklashi haqida bo‘ldi.

«Chempion sifatida harakat qilish, turnir jadvalida yuqorida turish qiyin».

Peshqadam maydonga tushganda raqib unga qarshi oddiy tur o‘yinidek munosabatda bo‘lmaydi. Futbolchilar ko‘proq kuch sarflaydi, himoyada diqqatliroq harakat qiladi va favoritdan ochko olishni alohida natija deb biladi.

«Neftchi» esa har bir o‘yinda:

  • tashabbusni o‘z qo‘liga olishi;

  • zich himoyani yorib o‘tishi;

  • raqibning qarshi hujumlarini nazorat qilishi;

  • chempionlikka da’vogar darajasida natija ko‘rsatishi

talab etiladigan vaziyatda qolmoqda.

Bu bosim ayniqsa hisob uzoq vaqt ochilmay turganida ortadi. Jamoa shoshila boshlaydi, uzatmalarda aniqlik kamayadi va hujumchilar qulayroq qaror o‘rniga tezroq zarba berishga urinishi mumkin.

«Dinamo»da yo‘qotadigan narsa yo‘q edi

Ismoilov raqibning psixologik holatiga ham e’tibor qaratdi. Uning fikricha, «Dinamo» peshqadamga qarshi katta bosimsiz maydonga tushgan.

«Bugun “Dinamo”da yo‘qotadigan narsasi yo‘q edi, ular yomon o‘ynashmadi. “Dinamo”da ham ko‘plab golli vaziyatlar yuzaga keldi».

Samarqandliklar uchun bunday uchrashuvda asosiy vazifa o‘z imkoniyatlarini ko‘rsatish va chempionlikka da’vogar raqibga munosib qarshilik qilish edi. G‘alaba katta natija, durang ijobiy ko‘rsatkich bo‘lardi. Mag‘lubiyat esa favoritga qarshi kutilmagan holat hisoblanmasdi.

«Neftchi»ning vaziyati butunlay boshqacha edi: jamoadan faqat g‘alaba kutildi. Shu sabab bir xil vaziyatdagi bosim ikki tomonga turlicha ta’sir qildi.

Durangdan keyingi asosiy saboq

Islombek Ismoilov matbuot anjumanida futbolchilarini keskin tanqid qilmadi. U raqibning kuchini tan oldi va yaratilgan imkoniyatlar jamoa o‘yinida mazmun bo‘lganini ko‘rsatishini ta’kidladi.

Biroq «Neftchi» oldida hal qilinishi kerak bo‘lgan masala aniq:

  1. Hujumlarni sifatli yakuniga yetkazish.

  2. Gol urilmaganda sabrni yo‘qotmaslik.

  3. Raqibning yosh va kam tanilgan futbolchilarini yetarlicha baholash.

  4. Peshqadamlik bosimi ostida ham o‘yin rejasini saqlash.

  5. Vaziyatlar sonini emas, natijadorligini oshirish.

Samarqanddagi 0:0 «Neftchi»ning kuchsizligini anglatmaydi. Ammo bu natija Superligada hech bir o‘yin oldindan hal qilinmasligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Farg‘ona klubi chempionlik uchun kurashni davom ettirmoqchi bo‘lsa, aynan shunday murakkab safarlarda yaratilgan bir yoki ikki imkoniyatni golga aylantirishi kerak. Chunki mavsum yakunida chempionni faqat yirik g‘alabalar emas, gol urilmagan kunlarda yo‘qotilgan ochkolar ham belgilab beradi.

Sizningcha, Samarqandda «Neftchi»ga ko‘proq nima yetishmadi — aniqlikmi, sabrmi yoki hujumdagi yangi g‘oyalarmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirjalol Qosimov "Nasaf"dan uchralgan mag‘lubiyat sababini ochiqladiMirjalol Qosimov "Nasaf"dan uchralgan mag‘lubiyat sababini ochiqladiBugun, 05:23Arbeloa «Real»dan shogirdini oldi: 40 millionlik transfer...Arbeloa «Real»dan shogirdini oldi: 40 millionlik transfer...Bugun, 05:18«Paxtakor»ga 120 ta gol urgan hujumchi keldi: Ayman Husayn imzo chekdi«Paxtakor»ga 120 ta gol urgan hujumchi keldi: Ayman Husayn imzo chekdiBugun, 05:13Chelsi transfer siyosatini o‘zgartirib, tajribali futbolchilarni jalb qilmoqdaChelsi transfer siyosatini o‘zgartirib, tajribali futbolchilarni jalb qilmoqdaBugun, 02:11Neymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradiNeymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradiBugun, 01:58Chelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldiChelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldiBugun, 01:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda