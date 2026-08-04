Dana Uayt bir so‘z bilan ishora qildi: Usmon UFCga yaqinmi?
Usmon Nurmagomedov PFL New York turnirida Archi Kolganni birinchi raundda nokaut qilib, chempionlik kamarini himoya qildi va professional rekordini 22:0 ga yetkazdi. Bu jang uning amaldagi PFL shartnomasi bo'yicha so'nggi jangi bo'lgani uchun u yangi takliflarni muhokama qilish huquqiga ega erkin agentga aylandi. Dana Uayt Usmonni UFC'ga jalb qilishga qiziqishi haqidagi savolga «Albatta» deb javob berdi, biroq UFC bilan rasmiy bitim tuzilgani tasdiqlanmagan.
Usmon Nurmagomedov PFL New York turnirida Archi Kolganni birinchi raundda nokaut qilib, chempionlik kamarini himoya qildi. Bu g‘alaba uning amaldagi shartnomasi bo‘yicha so‘nggi jangi bo‘lgani sabab yengil vazndagi mag‘lubiyatsiz chempion endi MMA bozoridagi eng talabgir erkin agentlardan biriga aylandi.
Endi asosiy intriga — u PFL bilan yangi bitim tuzadimi yoki Habib Nurmagomedov va Islom Maxachev katta muvaffaqiyatlarga erishgan UFC'ga o‘tadimi? Dana Uaytning Belgraddagi qisqa, ammo ma’noli javobi ikkinchi ssenariy haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirdi.
Dana Uaytga bitta savol berildi
UFC'ning Belgraddagi turniridan keyin o‘tkazilgan matbuot anjumanida Dana Uaytdan Usmon Nurmagomedovni tashkilotga jalb qilishga qiziqishi bor-yo‘qligi so‘raldi.
UFC rahbari uzun izoh bermadi:
«Albatta».
Xabarlarda qayd etilishicha, Uayt bu javobni tabassum bilan aytgan. Keyinroq u ijtimoiy tarmoqlarda mazkur lavha joylangan postga kulgu ifodalovchi belgi bilan munosabat bildirgan. Bu harakat rasmiy muzokaralar boshlanganini tasdiqlamaydi, ammo UFC rahbari jangchiga qiziqishini yashirmayotganini ko‘rsatadi.
Birinchi raunddagi g‘alaba narxni oshirdi
Usmonning erkin agentlikka chiqish uslubi ham katta ahamiyatga ega bo‘ldi. U oddiy g‘alaba bilan emas, avval mag‘lub bo‘lmagan Archi Kolganni birinchi raundda to‘xtatib, PFL kamarini himoya qildi.
Jang oldidan Kolgan 13 ta g‘alaba va mag‘lubiyatsiz rekordga ega bo‘lib, PFL yengil vazn reytingida uchinchi o‘rinda turgandi. Tashkilot uni chempion uchun eng jiddiy sinovlardan biri sifatida taqdim etgan edi.
Biroq Nurmagomedov raqibiga uzoq vaqt imkoniyat bermadi. U aniq tepki va zarbalar kombinatsiyasi bilan Kolganni muvozanatdan chiqarib, keyingi hujumlar orqali hakamni jangni to‘xtatishga majbur qildi. G‘alabadan keyin Usmonning professional rekordi 22:0 ko‘rinishiga keldi.
Usmon haqiqatan ham erkin agentmi?
Kolganga qarshi bahs Nurmagomedovning amaldagi PFL shartnomasidagi oxirgi jang edi. Bu haqda sportchining o‘zi ham, promoushen rahbariyati ham turnirdan oldin ochiq gapirgan.
Shu ma’noda, u hozir yangi shartnoma bo‘yicha takliflarni muhokama qilish huquqiga ega. Ammo «erkin agent» maqomi Usmon allaqachon PFLni tark etgani yoki UFC bilan kelishib bo‘lganini anglatmaydi.
Masala
Hozirgi holat
PFL'dagi so‘nggi shartnoma jangi
Yakunlangan
Kolgan ustidan g‘alaba
Birinchi raundda nokaut
PFL chempionlik kamari
Himoya qilingan
Yangi PFL shartnomasi
Hozircha e’lon qilinmagan
UFC bilan rasmiy bitim
Tasdiqlanmagan
Dana Uaytning qiziqishi
Ochiq ishora qilingan
Demak, Usmonning keyingi manzili hali hal etilmagan. Dana Uaytning «albatta» degan javobi — qiziqish belgisi, ammo imzolangan shartnoma emas.
PFL ham o‘z chempionini osonlikcha qo‘yib yubormaydi
Usmonning UFC'ga o‘tishi haqidagi gaplar kuchaygan bo‘lsa-da, PFL uni saqlab qolish imkoniyatidan voz kechgani yo‘q.
PFL rahbari Jon Martin turnirdan oldin chempion bilan yangi bitim masalasi so‘nggi jangdan keyin muhokama qilinishini aytgan. U promoushen Nurmagomedovni olib qolishni istashini, biroq kelishuv moliyaviy jihatdan ham mantiqli bo‘lishi kerakligini ta’kidlagan.
Shu sabab Usmon oldida kamida ikki yirik yo‘l turibdi:
PFL'da qolib, yuqori maosh va chempionlik maqomini saqlash;
UFC'ga o‘tib, dunyoning eng mashhur MMA promoushenida yangi raqobatni boshlash.
Qaysi variant tanlanishi faqat pulga bog‘liq bo‘lmasligi mumkin. Raqiblar darajasi, chempionlikka qancha vaqtda yaqinlashishi, janglar soni va shartnomadagi boshqa talablar ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Nega UFC varianti juda qiziq?
Nurmagomedov yengil vaznda jang qiladi. UFC'ning 70 kilogrammgacha bo‘lgan divizioni esa an’anaviy ravishda tashkilotdagi eng raqobatbardosh vaznlardan biri hisoblanadi.
Usmon uchun UFC'ga o‘tish bir nechta katta imkoniyatni ochishi mumkin:
reytingdagi mashhur raqiblarga qarshi janglar;
katta auditoriya oldida o‘z darajasini isbotlash;
UFC chempioni bo‘lish imkoniyati;
Nurmagomedovlar jamoasining yangi tarixini yozish.
Islom Maxachevning yarim o‘rta vaznga ko‘tarilgani Usmon uchun yengil vaznda yo‘l ochilishi mumkinligi haqidagi taxminlarni ham kuchaytirgan. Biroq UFC yangi jangchiga darhol chempionlik jangi berishga majbur emas — u avval reytingdagi bir yoki bir nechta raqibni mag‘lub etishi talab qilinishi mumkin.
Habib muzokaralar haqida nima dedi?
Usmonning amakivachchasi va murabbiyi Habib Nurmagomedov Kolganga qarshi g‘alabadan keyin jangchining kelajagi hali aniq emasligini bildirgan.
Xabarlarga ko‘ra, Habib yaqin bir oy ichida turli takliflar muhokama qilinishi va shundan keyin qaror qabul qilinishini aytgan. Bu bayonot Usmonning UFC bilan yashirincha to‘liq kelishib qo‘ygani haqidagi gaplarni hozircha tasdiqlamaydi.
Aksincha, jamoa shoshilmasdan, eng qulay shartlarni tanlashni rejalashtirayotgani ko‘rinadi.
Dana Uaytning tabassumi nima anglatishi mumkin?
Uayt transfer muzokaralarida qisqa va ikki ma’noli javoblardan tez-tez foydalanadi. Shu sabab uning tabassumi va ijtimoiy tarmoqdagi reaksiyasini bir nechta yo‘l bilan talqin qilish mumkin:
UFC Usmon bilan bog‘lanishga tayyor.
Dastlabki muloqot allaqachon bo‘lgan bo‘lishi mumkin.
Uayt raqobatchi PFLga bosim o‘tkazmoqda.
UFC rahbari jamoatchilik qiziqishini ataylab kuchaytirmoqda.
Hozircha bu variantlarning birortasi rasman tasdiqlangan emas. Ammo bitta narsa aniq: Usmon Nurmagomedovning nomi UFC rahbariyati e’tiboriga tushgan.
Yengil vaznda yangi kuch paydo bo‘lishi mumkin
Usmon hali 28 yoshda, mag‘lubiyatsiz va amaldagi PFL chempioni. U Kolganga qarshi nokaut orqali faqat kamarini saqlab qolmadi, balki yangi shartnoma bo‘yicha muzokaralarga eng kuchli pozitsiyada kirdi.
PFL unga katta moliyaviy taklif berishi mumkin. UFC esa kuchliroq raqobat, global mashhurlik va yangi chempionlik yo‘lini taklif etadi.
Shuning uchun Dana Uayt aytgan birgina «albatta» so‘zi oddiy javobdan ko‘ra kattaroq ma’no kasb etdi. Endi MMA olami Usmonning navbatdagi jangi kimga qarshi bo‘lishini emas, u qaysi tashkilot oktagoniga chiqishini kutmoqda.
Sizningcha, Usmon Nurmagomedov UFC'ga o‘tishi kerakmi yoki PFL chempioni sifatida qolgani ma’qulmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…