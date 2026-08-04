Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?
«Nasaf» Superliganing 15-turida OKMKni safarda 2:1 hisobida mag‘lub etib, yuqori o‘rinlar uchun kurashda muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi. Qarshiliklar bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev g‘alabadan keyin jamoasi qanday qilib olmaliqliklarning navbatdagi kambekiga yo‘l qo‘ymaganini tushuntirdi.
Biroq matbuot anjumanida o‘yin natijasidan ham muhimroq masala ochildi: o‘tgan yilgi tarkibdan 10 nafar futbolchi ketgan, klub transfer bozorida moliyaviy sabablarga ko‘ra faol emas. Shunga qaramay, Berdiyev «Nasaf»ni kamida sovrinli o‘rinlar uchun kurasha oladigan jamoa deb hisoblamoqda.
OKMKning odatiy kambeki bu safar amalga oshmadi
Olmaliqdagi uchrashuv «Nasaf» uchun muvaffaqiyatli boshlandi. Bobur Abduxoliqov 8-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Sharof Muhitdinov 61-daqiqada mehmonlarning ustunligini ikki to‘pga yetkazdi.
OKMK 70-daqiqada Avazbek O‘lmasaliyevning goli bilan intrigani tikladi. Ushbu vaziyatdan keyin mezbonlar katta kuch bilan oldinga o‘tib, durang uchun bosimni oshirdi.
Ro‘ziqul Berdiyev aynan shu daqiqalarni uchrashuvning eng murakkab qismi sifatida baholadi.
«OKMK jamoasining kambek qilishiga bugun yo‘l qo‘ymadik. Ularda bu odat bo‘lib qolgan va oxirigacha kurashadi».
Murabbiyning fikricha, «Nasaf» hisob 2:1 ko‘rinishiga kelganidan keyin bosimga dosh berib, o‘yinni nazorat qilishda eng muhim vazifani bajardi — raqibga ikkinchi golni urish imkonini bermadi.
Tashabbus raqibda, natija esa «Nasaf»da bo‘ldi
Berdiyev OKMK uchrashuv davomida ko‘proq tashabbusga ega bo‘lganini tan oldi. Ayniqsa, ikkinchi goldan keyin qarshiliklar oldingi chiziqda faollikni kamaytirib, asosiy e’tiborni natijani saqlashga qaratdi.
«O‘yin davomida tashabbus OKMK tarafida bo‘lgandir, ammo biz himoyada tartibli o‘ynadik».
Bu bahsda «Nasaf» to‘pni ko‘proq nazorat qilish yoki doimiy hujum uyushtirishga intilmadi. Jamoa raqibning bo‘sh hududlaridan foydalanish, qarshi hujumlarga tez chiqish va himoyada son jihatdan ustunlik yaratishga harakat qildi.
Birinchi bo‘limda ushbu reja samara berdi. «Nasaf» nafaqat tezkor gol urdi, balki bir nechta xavfli qarshi hujumlarni ham tashkil qildi.
Ikkinchi taymda esa vaziyat o‘zgardi:
O‘yin qismi
«Nasaf»ning harakati
Birinchi bo‘lim
Tartibli himoya va tezkor qarshi hujumlar
61-daqiqadan keyin
Ikki to‘plik ustunlikni saqlash
OKMK golidan so‘ng
Chuqurroq himoya va bosimga qarshilik
Yakuniy daqiqalar
Natijani nazorat qilish
Berdiyev hisob 0:2 bo‘lgan paytda tashabbusning to‘liq raqibga berib qo‘yilganidan qoniqmaganini ham yashirmadi. Uning aytishicha, bunday vaziyat «Nasaf» uchun yanada og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin edi.
Ne’matov g‘alabaning yashirin qahramoni bo‘ldi
«Nasaf»ning safardagi g‘alabasida darvozabon Abduvohid Ne’matovning hissasi alohida bo‘ldi. Berdiyev uning har ikki bo‘limda bir nechta muhim vaziyatni bartaraf etganini ta’kidladi.
«Ne’matov tajribali darvozabon ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Birinchi bo‘limda ikkita yaxshi vaziyatni bartaraf qildi, ikkinchi bo‘limda ham».
OKMKning yagona goli kiritilgan vaziyatda ham Ne’matov dastlabki zarbani qaytarishga muvaffaq bo‘lgan. Biroq «Nasaf» himoyachilari Avazbek O‘lmasaliyevni yetarlicha nazorat qilmagani sabab mezbonlar futbolchisi qaytgan to‘pni darvozaga joyladi.
Berdiyevning so‘zlaridan kelib chiqilsa, Ne’matovning seyvlari faqat hisobni saqlab qolmadi, balki «Nasaf»ga o‘z taktik rejasini davom ettirish imkonini ham berdi.
Darvozabon dastlabki daqiqalarda gol o‘tkazganida, qarshiliklar himoyaga emas, hisobni tenglashtirishga ko‘proq kuch sarflashiga to‘g‘ri kelardi. Bu esa o‘yin ssenariysini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin edi.
O‘tgan yilgi tarkibdan 10 futbolchi ketgan
Matbuot anjumanining eng e’tiborli qismi «Nasaf»ning moliyaviy imkoniyatlari va transfer siyosati haqidagi savolga berilgan javob bo‘ldi.
Ro‘ziqul Berdiyev klubning transfer bozorida faol emasligi tasodif emasligini ochiq aytdi.
«Moliyaviy imkoniyatimiz juda zo‘r emas. O‘zinglar ham ko‘rib turibsizlar, transfer oynasida faol emasmiz, buning sababi bor».
Murabbiyning ma’lum qilishicha, o‘tgan mavsumdagi tarkibdan 10 nafar sifatli futbolchi jamoani tark etgan. Ularning o‘rni asosan yosh o‘yinchilar bilan to‘ldirilgan.
Bu esa murabbiylar shtabi oldiga ikki vazifani qo‘ymoqda:
jamoaviy natijani saqlab qolish;
yosh futbolchilarni qisqa vaqt ichida asosiy tarkib darajasiga olib chiqish.
Berdiyev may oyida ham tarkibni kuchaytirish zarurligini ta’kidlab, ikkinchi davra oldidan yangi futbolchilar jalb qilinmasa, jamoa yana qiyinchilikka duch kelishini aytgan edi. O‘shanda u «Nasaf»ga uch-to‘rt nafar yuqori saviyadagi o‘yinchi zarurligini bildirgan.
Moliyaviy cheklovga qaramay, futbolchilar kurashmoqda
Berdiyev uchun OKMK ustidan qozonilgan g‘alabaning qadri faqat turnir jadvalidagi uch ochko bilan o‘lchanmaydi.
Uning fikricha, imkoniyatlar cheklangan va tarkib sezilarli darajada o‘zgargan sharoitda futbolchilarning maydonda bor kuchini berishi alohida e’tirofga loyiq.
«Shunga qaramasdan, yigitlar maydonda bor kuchi bilan o‘ynashyapti. Bundan ikki karra xursandmiz».
Bu bayonot «Nasaf»ning joriy mavsumdagi asosiy ustunligini ko‘rsatib turibdi. Jamoada raqiblarniki kabi keng zaxira o‘rindig‘i yoki katta transfer budjeti bo‘lmasligi mumkin. Ammo tartibli himoya, jamoaviy intizom va natija uchun kurashish qobiliyati saqlanib qolgan.
OKMKga qarshi o‘yin buning yaqqol misoli bo‘ldi: mezbonlar ko‘proq hujum qildi, ammo «Nasaf» hal qiluvchi vaziyatlarda aniqroq va sabrliroq harakat qildi.
Chempionlik emas, sovrinli o‘rin real maqsad
Berdiyev «Nasaf»ning chempionlik imkoniyatlarini ortiqcha baholamadi. U «Paxtakor» va «Neftchi»ni tarkib hamda umumiy salohiyat jihatidan boshqa klublarga nisbatan kuchliroq deb hisoblamoqda.
Biroq bu «Nasaf» yuqori o‘rinlar uchun kurashdan voz kechadi, degani emas.
«Kamida sovrinli o‘rinlar uchun harakat qilsak bo‘ladi. Bunga imkoniyatimiz bor».
Olmaliqdagi g‘alaba bu maqsadni yanada reallashtirdi. «Nasaf» to‘g‘ridan to‘g‘ri raqibini safarda mag‘lub etib, yuqori pog‘onalar bilan oradagi farqni qisqartirdi.
Eng muhimi, jamoa katta bosim ostidagi bahslarda ham natija qo‘lga kirita olishini ko‘rsatdi. Sovrinli o‘rinlar uchun kurashda aynan shunday uchrashuvlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
OCHL-2 oldidan tarkibni kuchaytirish zarur
«Nasaf»ni ichki chempionatdan tashqari Osiyo Chempionlar ligasi-2 musobaqasidagi ishtirok ham kutib turibdi. Xalqaro turnirda jadal taqvim, uzoq safarlar va yuqori saviyadagi raqiblar tufayli keng tarkib talab qilinadi.
Berdiyev ayrim pozitsiyalarga yangi futbolchilar taklif qilinayotganini ma’lum qildi. Murabbiy ular jamoaga amaliy naf keltirishiga umid bildirgan.
«Nasaf» uchun transferda futbolchining nomi emas, quyidagi jihatlar muhim bo‘ladi:
jamoa uslubiga tez moslashish;
bir nechta pozitsiyada harakat qila olish;
ichki chempionat va Osiyo musobaqasida birdek o‘ynash;
yosh tarkibga tajriba qo‘shish;
moliyaviy imkoniyatlarga mos kelish.
Yangi o‘yinchilar kelmasa, asosiy tarkibdagi futbolchilarga tushadigan yuklama ortishi mumkin. Bu esa mavsumning hal qiluvchi qismida jarohatlar va jismoniy charchoq xavfini kuchaytiradi.
Olmaliqdagi g‘alaba oddiy uch ochkodan muhimroq
«Nasaf» OKMKni mag‘lub etib, bir vaqtning o‘zida bir nechta muhim natijaga erishdi.
Jamoa kuchli raqibni safarda yengdi, ikki to‘plik ustunlikdan keyingi bosimga bardosh berdi, OKMKning kambekiga yo‘l qo‘ymadi va yuqori o‘rinlar uchun kurashga qaytdi.
Biroq g‘alabaning eng katta mazmuni boshqa joyda: sezilarli darajada yangilangan va moliyaviy imkoniyatlari cheklangan tarkib ham intizom hamda jamoaviy harakat orqali katta natijalarga erisha olishini ko‘rsatdi.
Endi asosiy savol — «Nasaf» bunday og‘ir va tartibli futbolni butun mavsum davomida saqlab qola oladimi? Chunki OKMK ustidan g‘alaba sovrinli o‘ringa olib boradigan yo‘lni ochdi, ammo bu yo‘lda ichki chempionat va Osiyo maydonlaridagi yana ko‘plab sinovlar turibdi.
Sizningcha, hozirgi tarkib bilan «Nasaf» Superligada kuchli uchlikka kira oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…