WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...
WBA'ning iyul oyi uchun yangilangan reytingida Bektemir Meliqo'ziyev va Muhammad Shexov o'z vazn toifalarida birinchi raqamli da'vogar bo'lib qoldi. Muhammad Shexov birinchi yarim yengil vaznda 1-o'rinni saqlagan bo'lsa, Murodjon Ahmadaliyev 3-o'rinda turibdi va bir divizionning kuchli uchligidan ikki o'zbekistonlik joy oldi. Ruslan Abdullayev birinchi yarim o'rta vaznda 13-o'rinni egallab, faoliyatida ilk bor WBA'ning rasmiy top-15 reytingiga kirdi.
O‘zbekiston professional boksi jahon arenasidagi mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. Butunjahon boks assotsiatsiyasining iyul oyi uchun yangilangan reytingida yurtimizning 9 nafar vakili o‘rin oldi.
Bektemir Meliqo‘ziyev va Muhammad Shexov o‘z vazn toifalarida birinchi raqamli da’vogar bo‘lib qoldi. Ruslan Abdullayev esa professional faoliyatida ilk bor WBA'ning rasmiy top-15 reytingiga kirdi.
Bir vaznda ikki o‘zbek top-3dan joy oldi
Eng e’tiborli vaziyat birinchi yarim yengil vazn toifasida kuzatilmoqda. Muhammad Shexov reytingda birinchi o‘rinni saqlab qolgan bo‘lsa, sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev uchinchi pog‘onada bormoqda.
Ushbu divizionda WBA superchempionlik kamari yaponiyalik Naoya Inouega tegishli. Demak, bir vaznning kuchli uchligida bir vaqtning o‘zida ikki nafar o‘zbekistonlik bokschi bor.
Shexov may oyida Yerni Betankurni 12 raundlik saralash jangida ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lub etganidan so‘ng birinchi o‘ringa ko‘tarilgandi. Iyul reytingida ham u eng yaqin da’vogar maqomini saqlab qoldi.
Biroq reytingda birinchi bo‘lish chempionlik jangi darhol belgilanishini anglatmaydi. Buning uchun WBA chempionlik qo‘mitasi majburiy himoya haqida alohida qaror qabul qilishi va tomonlarga muzokara muddatini belgilashi kerak.
Meliqo‘ziyevning maqomi yanada aniq
Bektemir Meliqo‘ziyev super o‘rta vaznda birinchi o‘rinda qoldi. WBA rasmiy reytingida uning ismi yonida OC — Official Challenger, ya’ni rasmiy da’vogar belgisi ko‘rsatilgan.
Bu oddiy birinchi o‘rindan ko‘ra muhimroq maqom. U Meliqo‘ziyevning chempionlik jangi uchun asosiy nomzod ekanini ko‘rsatadi.
Super o‘rta vaznda WBA jahon chempioni — meksikalik Jeymi Mungiya. U 2026 yil may oyida Xose Armando Resendizni ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lub etib, kamarni qo‘lga kiritgan.
Shu tariqa, Meliqo‘ziyev uchun eng katta ehtimoliy maqsad Mungiyaga qarshi chempionlik jangi bo‘lib turibdi. Biroq bahs sanasi, manzili va muzokaralar holati haqida hozircha rasmiy e’lon berilmagan.
Ruslan Abdullayev kuchli 15likka kirdi
Iyul reytingidagi asosiy yangiliklardan biri Ruslan Abdullayev bilan bog‘liq. U birinchi yarim o‘rta vaznda 13-o‘rinni egallab, WBA'ning rasmiy top-15 ro‘yxatiga ilk bor kirdi.
Abdullayev iyun oyidagi kengaytirilgan ichki ro‘yxatda 16-pog‘onada turgandi. Shuning uchun uning hozirgi natijasini umuman birinchi marta baholanishi emas, balki ilk bor rasmiy kuchli 15likka kirishi sifatida ta’riflash to‘g‘riroq bo‘ladi.
Uning qisqa professional faoliyatidayoq bunday natijaga erishgani alohida ahamiyatga ega. WBA ma’lumotiga ko‘ra, Abdullayevning rasmiy rekordi 4 ta g‘alaba va mag‘lubiyatsiz natijadan iborat, shundan ikkitasi nokaut bilan yakunlangan.
Ushbu vazn chempioni — amerikalik Geri Antuan Rassel. Abdullayev hozircha chempionlik jangiga yaqin pozitsiyada emas, ammo top-15dagi har bir g‘alaba uni yuqori pog‘onalarga olib chiqishi mumkin.
O‘zbekistonlik bokschilarning to‘liq reytingi
WBA'ning iyul oyi uchun rasmiy ro‘yxatida o‘zbekistonliklar quyidagi o‘rinlarni egalladi:
Bokschi
Vazn toifasi
O‘rni
Bektemir Meliqo‘ziyev
Super o‘rta vazn
1
Muhammad Shexov
Birinchi yarim yengil vazn
1
Murodjon Ahmadaliyev
Birinchi yarim yengil vazn
3
Hasanboy Do‘smatov
Eng yengil vazn
6
Isroil Madrimov
Super yarim o‘rta vazn
7
Otabek Xolmatov
Yarim yengil vazn
8
Shahram G‘iyosov
Yarim o‘rta vazn
8
Sirochbek Ismoilov
Yengil vazn
13
Ruslan Abdullayev
Birinchi yarim o‘rta vazn
13
Rasmiy ro‘yxatda Sirochbek Ismoilovning ismi qisqartirilgan shaklda — Siro Choi sifatida ko‘rsatilgan. U chempionlik kamari hozircha vakant bo‘lgan yengil vazn divizionida 13-pog‘onani egallagan.
Do‘smatov reytingda barqaror qoldi
Hasanboy Do‘smatov WBA reytingida oltinchi o‘rinni saqlab qoldi. Rasmiy ro‘yxatda u minimal emas, eng yengil vazn — flyweight divizionida qayd etilgan. Ushbu vaznning WBA chempioni Rikardo Rafael Sandoval hisoblanadi.
Do‘smatov 2026 yil boshidan buyon ushbu pog‘onada barqaror turibdi. Endi uni chempionlikka yaqinlashtiradigan asosiy omil yuqori reytingdagi raqibga qarshi g‘alaba yoki WBA saralash jangi bo‘lishi mumkin.
Xolmatov va G‘iyosov kuchli o‘nlikda
Otabek Xolmatov yarim yengil vaznda 8-o‘rinni saqlab qoldi. Ushbu divizion chempioni amerikalik Brendon Figeroa bo‘lib, u 2026 yil fevralda Nik Bollni 12-raundda to‘xtatib, WBA kamarini qo‘lga kiritgan.
Shahram G‘iyosov ham yarim o‘rta vaznda 8-pog‘onada qoldi. Bu vaznda WBA superchempionlik kamari Rolando Romeroga, oddiy jahon chempionligi esa Jek Katterallga tegishli.
Ikki bokschi ham kuchli o‘nlikda turgani sabab bir yoki ikki muhim g‘alaba orqali saralash jangiga yaqinlashishi mumkin. Biroq raqib tanlovi va jang maqomi bu jarayonda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
Madrimov yettinchi pog‘onada qoldi
Super yarim o‘rta vaznda Isroil Madrimov 7-o‘rinni saqlab qoldi. Divizionning WBA chempioni Jaron Ennis hisoblanadi.
Madrimov avval WBA jahon chempioni bo‘lgani va elita raqiblarga qarshi jang o‘tkazgani sabab reytingdagi boshqa da’vogarlarga nisbatan katta tajribaga ega.
Ammo yuqori pog‘onalarga qaytish uchun unga aynan super yarim o‘rta vaznda reytingda turgan kuchli raqib ustidan g‘alaba zarur bo‘ladi.
To‘qqiz bokschidan ikkitasi chempionlikka juda yaqin
Yangi reyting O‘zbekiston professional boksida faqat alohida yulduzlar emas, turli vaznlarda raqobatbardosh bokschilar qatlami shakllanganini ko‘rsatmoqda.
Ayni paytda:
ikki bokschi birinchi o‘rinda;
yana bir bokschi kuchli uchlikda;
to‘rt nafar vakil top-10da;
ikki yosh bokschi top-15da bormoqda.
Eng katta e’tibor Bektemir Meliqo‘ziyev va Muhammad Shexovga qaratiladi. Meliqo‘ziyev rasmiy da’vogar maqomiga ega, Shexov esa Naoya Inoue chempion bo‘lgan divizionda reyting peshqadami.
Ruslan Abdullayevning top-15ga kirishi esa yaqin yillarda ushbu ro‘yxatdagi o‘zbekistonliklar soni yana ortishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Sizningcha, O‘zbekiston bokschilaridan kim birinchi bo‘lib navbatdagi WBA chempionlik jangiga chiqadi — Meliqo‘ziyevmi yoki Shexov? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…