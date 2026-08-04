Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...
WBO'ning 2026 yil 28 iyul holatidagi reytingida Isroil Madrimov birinchi o'rta vaznda 2-o'rinni egallab, o'zbekistonliklar orasida eng yuqori natijani qayd etdi. Muhammad Shexov 55,34 kilogrammgacha bo'lgan junior featherweight divizionida 5-o'rinda, Bektemir Meliqo'ziyev super o'rta vaznda 7-o'rinda, Bahodir Jalolov og'ir vaznda 7-o'rinda va Murodjon Ahmadaliyev junior featherweight divizionida 8-o'rinda joylashdi.
O‘zbekiston professional boksi vakillari Butunjahon boks tashkilotining iyul reytingida yuqori mavqeini saqlab qoldi. WBO‘ning 2026 yil 28 iyul holatiga yangilangan ro‘yxatidan besh nafar hamyurtimiz joy oldi.
Eng yuqori natija Isroil Madrimovga tegishli: u 69,85 kilogrammgacha bo‘lgan birinchi o‘rta vaznda ikkinchi pog‘onada qoldi. Bu pozitsiya uni chempionlik jangiga eng yaqin da’vogarlar qatorida ushlab turibdi, ammo kamar uchun bahs avtomatik tarzda berilishini anglatmaydi.
Madrimovdan oldin faqat bitta bokschi bor
WBO tasnifida birinchi o‘rta vazn — 154 funt yoki 69,85 kilogrammgacha bo‘lgan divizion hisoblanadi. Rasmiy reytingda Xander Zayas birinchi, Isroil Madrimov ikkinchi, Bahrom Murtazaliyev esa uchinchi o‘rinni egallagan. Divizionning WBO chempioni — Jaron Ennis.
Madrimov uchun ikkinchi pog‘ona katta imkoniyatni anglatadi. Agar tashkilot majburiy da’vogarni belgilasa yoki birinchi raqamli bokschi boshqa yo‘nalishni tanlasa, o‘zbekistonlik sportchi chempionlik jangiga yanada yaqinlashishi mumkin.
Biroq WBO qoidalariga ko‘ra, reytingning kuchli 15ligida turish chempionlik jangida ishtirok etish huquqini beradi, lekin jang sanasi va raqib tashkilotning alohida qarori, promouterlar kelishuvi hamda chempionning rejalariga bog‘liq bo‘ladi.
Vazn toifasidagi nomni aniqlashtirish muhim
Taqdim etilgan dastlabki xabarda Madrimov «super o‘rta vazn» vakili sifatida ko‘rsatilgan. Aslida WBO rasmiy tasnifida u birinchi o‘rta vazn — junior middleweight divizionida reytingga kiritilgan.
Super o‘rta vazn esa 76,2 kilogrammgacha bo‘lgan boshqa toifa bo‘lib, unda Bektemir Meliqo‘ziyev ishtirok etmoqda.
Vazn toifasi
Chegara
O‘zbekistonlik bokschi
Birinchi o‘rta vazn
69,85 kg
Isroil Madrimov
Super o‘rta vazn
76,20 kg
Bektemir Meliqo‘ziyev
Bu farq katta ahamiyatga ega, chunki har ikki divizionning chempioni, da’vogarlari va chempionlik yo‘li alohida shakllanadi.
Bir vaznda ikki o‘zbek kuchli sakkizlikda
55,34 kilogrammgacha bo‘lgan junior featherweight divizionida O‘zbekistonning bir vaqtning o‘zida ikki vakili bor.
Muhammad Shexov reytingning 5-pog‘onasida, sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev esa 8-o‘rinda qoldi. Ushbu vaznda WBO superchempionlik kamari yaponiyalik Naoya Inouega tegishli.
Reytingning yuqori qismi quyidagicha:
Karl Jeyms Martin
Junto Nakatani
Sem Gudman
Jon Riel Kasimero
Muhammad Shexov
Murodjon Ahmadaliyev
Shexovni chempionlikka to‘rtta reyting pog‘onasi ajratib turibdi. Ahmadaliyev esa elita raqiblarga qarshi tajribasi tufayli bir nechta muhim g‘alaba orqali yana yuqori o‘rinlarga qaytishi mumkin.
Bir divizionning kuchli sakkizligida ikki nafar o‘zbekistonlik bokschining bo‘lishi kelajakda qiziq vaziyatni ham yuzaga keltirishi ehtimoldan xoli emas. Ular alohida yo‘nalishlarda yuqorilasa, bir xil chempionlik kamari uchun raqobatchiga aylanishi mumkin.
Meliqo‘ziyev 7-pog‘onaga tushdi
Bektemir Meliqo‘ziyev super o‘rta vaznda 7-o‘rinni egalladi. Taqdim etilgan oldingi oy ma’lumotiga ko‘ra, u avvalgi reytingda 6-pog‘onada edi.
WBO‘ning yangi ro‘yxatida Meliqo‘ziyevdan oldin quyidagi bokschilar joylashgan:
Saul Alvares;
Janibek Alimxanuli;
Diyego Pacheko;
Yakob Bank;
Kevin Lele Sadjo;
Xose Armando Resendis.
Ushbu vaznning amaldagi WBO chempioni britaniyalik Hamza Shiraz hisoblanadi.
Bir pog‘onalik pasayish Meliqo‘ziyev chempionlik poygasidan chiqib ketganini anglatmaydi. U hali ham kuchli 10likda va WBO kamari uchun potensial da’vogarlar qatorida turibdi.
Biroq yettinchi o‘rindan bevosita chempionlik jangiga chiqish qiyin. Buning uchun reytingda yuqori turgan raqibga qarshi yirik g‘alaba yoki tashkilot tasdiqlagan saralash bahsi muhim ahamiyat kasb etadi.
Jalolov og‘ir vaznda 7-o‘rinni saqladi
Ikki karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov WBO og‘ir vazn reytingida 7-pog‘onada qoldi.
Rasmiy tasnifga ko‘ra, og‘ir vazn 91,17 kilogrammdan yuqori bo‘lgan bokschilar uchun mo‘ljallangan. Professional boksda ushbu divizion «superog‘ir vazn» deb emas, oddiy og‘ir vazn — heavyweight deb yuritiladi.
Jalolovdan yuqorida:
Mozes Itauma
Aleksandr Usik
Filip Xrgovich
Entoni Joshua
Fabio Uordli
Jozef Parker
joylashgan.
WBO og‘ir vazn chempioni esa Daniel Dyubua hisoblanadi.
Jalolovning atrofida jahon boksidagi eng mashhur og‘ir vaznlilar turgani uning keyingi raqibi qanchalik muhim bo‘lishini ko‘rsatadi. Reytingda yuqori turgan bokschiga qarshi g‘alaba uni kuchli beshlikka olib kirishi va chempionlik jangiga yaqinlashtirishi mumkin.
O‘zbekistonliklarning WBO reytingi
Bokschi
Vazn toifasi
O‘rni
WBO chempioni
Isroil Madrimov
Birinchi o‘rta, 69,85 kg
2
Jaron Ennis
Muhammad Shexov
Junior featherweight, 55,34 kg
5
Naoya Inoue
Bektemir Meliqo‘ziyev
Super o‘rta, 76,20 kg
7
Hamza Shiraz
Bahodir Jalolov
Og‘ir, 91,17 kgdan yuqori
7
Daniel Dyubua
Murodjon Ahmadaliyev
Junior featherweight, 55,34 kg
8
Naoya Inoue
Rasmiy ro‘yxatda beshala o‘zbekistonlik ham kuchli 10likdan joy olgan. Ulardan biri top-3da, yana biri top-5da va qolgan uch nafari top-8 ichida turibdi.
Kim chempionlik jangiga eng yaqin?
Reyting nuqtayi nazaridan Isroil Madrimovning imkoniyati eng yuqori. U birinchi o‘rta vaznda ikkinchi raqamli da’vogar hisoblanadi.
Ammo boksda reytingning o‘zi yetarli emas. Chempionlik jangiga olib boradigan yo‘lga quyidagi omillar ham ta’sir qiladi:
chempionning navbatdagi himoya rejasi;
birinchi raqamli da’vogarning qarori;
majburiy himoya muddati;
promouterlar o‘rtasidagi muzokara;
televideniye va moliyaviy kelishuvlar;
bokschining faolligi va so‘nggi natijalari.
WBO har oy reytingni g‘alaba va mag‘lubiyatlar, raqiblar darajasi hamda bokschining faolligi asosida qayta ko‘rib chiqadi. Shuning uchun hatto jang o‘tkazmaslik ham sportchining pozitsiyasiga ta’sir qilishi mumkin.
Besh bokschi — besh xil chempionlik yo‘li
Yangi reyting O‘zbekiston professional boksida faqat bitta-ikkita yetakchi emas, bir nechta og‘irlikda jahon darajasidagi da’vogarlar borligini ko‘rsatdi.
Madrimov chempionlikka eng yaqin pozitsiyada. Shexov Inoue hukmronlik qilayotgan vaznda kuchli beshlikdan joy olgan. Meliqo‘ziyev va Jalolov katta jang orqali keskin yuqorilash imkoniyatiga ega. Ahmadaliyev esa sobiq chempion sifatida elitaga qaytish uchun kurashmoqda.
Endi asosiy masala reytingda turish emas, ushbu mavqeni chempionlik jangiga aylantirish bo‘ladi. Buning uchun har bir bokschiga kuchli raqib, faol taqvim va to‘g‘ri tashkil etilgan muzokaralar zarur.
Sizningcha, ushbu besh bokschidan qaysi biri birinchi bo‘lib WBO chempionlik jangiga chiqadi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…