Afsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqda

·0·Texno
Afsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqda

PC Games Hardware nashri mutaxassislari IT olamida oʻziga xos afsonaga aylangan NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti videokartasini zamonaviy oʻyinlarda sinovdan oʻtkazdi. GPU GP102 grafik yadrosining 10 yilligiga bagʻishlangan ushbu keng qamrovli test ushbu rusumdagi uskuna bugungi kunda ham oʻz dolzarbligini qisman yoʻqotmagani va eng uzoq xizmat qiluvchi qurilmalardan biri ekanini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinov jarayonida GTX 1080 Ti modeli bilan bir qatorda oʻsha davrdagi Titan X va Titan Xp versiyalari ham tekshirib koʻrildi. Maʼlumki, mazkur grafik yadrolar bir xil arxitekturaga asoslangan boʻlib, Titan Xp modeli kengroq shina, qoʻshimcha 1 GB xotira va koʻproq CUDA yadrolari bilan farqlanadi. Mutaxassislar ushbu eski avlod qurilmalarining imkoniyatlarini 20 ta zamonaviy loyihada sinab koʻrdi.

Full HD formatidagi natijalar va zamonaviy raqobat

Tadqiqotchilar asosiy eʼtiborni eng ommabop boʻlgan Full HD ruxsatidagi natijalarga qaratdi. Ushbu rejimda GeForce GTX 1080 Ti modeli oddiy Titan X bilan deyarli bir xil tezlikni koʻrsatdi, Titan Xp esa ikkala kartadan ham taxminan 17 foizga oldinda boʻldi. Eng qizigʻi, oʻn yillik tarixga ega bu flagman bugungi kunda oʻrtacha sinfga oid Radeon RX 6600 hamda GeForce RTX 3060 modellari darajasida ishlamoqda.

Aniqroq aytganda, GTX 1080 Ti Radeon RX 6600 modelidan biroz oʻzib ketib, GeForce RTX 3060 kartasidan esa bir necha foizga ortda qolmoqda. Sinov natijalariga koʻra, yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan yangi RX 9050 8GB ham aynan shu darajada joylashishi taxmin qilinmoqda, yangi avlodga oid RTX 5050 esa faxriy kartadan taxminan 15 foizga tezroq harakat qiladi.

Mutlaq unumdorlik va texnologik cheklovlar

Barcha oʻyinlar eng yuqori grafik sozlamalarida sinovdan oʻtkazilganini hisobga olsak, ayrim oʻta talabchan loyihalarda eski karta qiynalishi tabiiy hol. Jumladan, Alan Wake 2 oʻyinida ushbu yoshi ulugʻ tezlatkich hatto 25 k/s (kadrs/soniya) koʻrsatkichini ham taʼminlay olmagan. Shunga qaramay, Baldur's Gate 3 loyihasida 60 k/s dan yuqori natijani olish mumkin boʻlsa, Battlefield 6 oʻyinida ham 50 k/s ga yaqin tezlikni chiqarishga erishilgan.

Taʼkidlash joizki, GeForce GTX liniyasi zamonaviy sunʼiy intellektga asoslangan DLSS texnologiyasini qoʻllab-quvvatlamaydi. Biroq foydalanuvchilar FSR yoki XeSS kabi muqobil va eskiroq masshtablash usullaridan foydalanish imkoniyatiga ega. Aynan yetarli operativ xotira hajmi va mustahkam arxitektura tufayli GeForce GTX 1080 Ti bugungi kundagi eng uzoq umr koʻradigan va bardoshli videokartalardan biri maqomini saqlanib qolmoqda.

GeForce GTX 1080 TiVideokartaNVIDIAOʻyinlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Palantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildiPalantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildiBugun, 04:26Honor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPSHonor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPSBugun, 04:21Lexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiLexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiBugun, 03:59Snap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiSnap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiBugun, 03:24Peredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiPeredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiBugun, 03:21Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaJanubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaBugun, 02:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi