Honor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPS

·17·Texno
Honor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPS
Qisqacha

Honor Band 11 Pro taqdim etilib, u 1,61 dyuymli ekran, o'rnatilgan GPS va bir quvvatlashda 26 kungacha ishlaydigan 400 mA·soatlik akkumulyator bilan jihozlandi. Qurilmaning korpusi alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan, displeyining odatiy yorqinligi 700 nit, cho'qqi yorqinligi esa 2000 nitni tashkil etadi. Pro versiya Bluetooth orqali qo'ng'iroq qilish va NFC modulini qo'llab-quvvatlaydi.

Xitoyning taniqli texnologiya brendi Honor rasman oʻningchi avloddan keyingi yangi avlod fitnes-brasletlarini namoyish etdi. Honor Band 11 va Band 11 Pro modellari oʻz ichiga olgan yangi qator takomillashtirilgan OLED-displeylar, kengaytirilgan sport rejimlari va zamonaviy salomatlikni kuzatish funksiyalariga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalar oʻtgan avlodga nisbatan sezilarli darajada yaxshilangan avtonomiya va zamonaviy dizayn bilan ajralib turadi. Xususan, asosiy Honor Band 11 modeli 1,57 dyuymli, 60 Hz yangilanish chastotasiga ega va 256×402 pikselli OLED-ekran bilan jihozlangan boʻlib, u 2.5D egilgan shisha ostida joylashgan.

Texnik imkoniyatlar va asosiy model

Asosiy versiyaning korpusi mustahkamlangan polimer materialdan tayyorlangan boʻlib, uning qalinligi atigi 8,99 millimetrni, ogʻirligi esa 15,3 grammni tashkil etadi. Shuningdek, qurilma 5ATM darajasidagi suvdan himoya xususiyatiga ega boʻlib, bu suvda suzish imkonini beradi, biroq shoʻngʻish tavsiya etilmaydi.

Qurilmaning sport rejimlar soni avvalgi 96 tadan 113 taga yetkazildi. 250 mA·soat sigʻimli akkumulyator esa oldingi avlodning 14 kunlik koʻrsatkichini 18 kungacha oshirish imkonini berdi. Salomatlikni monitoring qilish tizimiga yurak urish tezligini, qondagi kislorod miqdorini (SpO2), uyqu va stress darajasini uzluksiz oʻlchash funksiyalari kiritilgan.

Honor Band 11 Pro ustunliklari

Seriyaning ilgʻor vakili — Honor Band 11 Pro yanada yirikroq 1,61 dyuymli ekran bilan taʼminlandi. Displeyning odatdagi yorqinligi 700 nitni, choʻqqi yorqinligi esa 2000 nitni tashkil etadi. Pro-versiyaning korpusi alyuminiy qotishmasidan yasalgan.

Ushbu modelga oʻrnatilgan kremniy-uglerod texnologiyasiga asoslangan 400 mA·soatlik akkumulyator bitta quvvatlashda 26 kungacha ishlay oladi. Bazaviy funksiyalardan tashqari, Pro versiya Bluetooth orqali qoʻngʻiroq qilish, NFC moduli hamda oʻrnatilgan GPS imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Hozircha Honor kompaniyasi ushbu yangi fitnes-brasletlarning xalqaro bozorga chiqarilish sanalari haqida rasmiy maʼlumot bermagan. Shunga qaramay, Xitoy bozorida narxlar va imkoniyatlar nisbati foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga ulgurdi.

HonorFitnes-brasletTexnologiyalarGadjetlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Palantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildiPalantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildiBugun, 04:26Lexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiLexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiBugun, 03:59Snap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiSnap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiBugun, 03:24Peredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiPeredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiBugun, 03:21Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaJanubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaBugun, 02:52Xiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi