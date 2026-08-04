Arbeloa «Real»dan shogirdini oldi: 40 millionlik transfer...
«Fulhem» 22 yoshli ispaniyalik forvard Gonsalo Garsiyaning transferini rasman e’lon qildi va futbolchi bilan 2031 yil yozigacha amal qiladigan besh yillik shartnoma imzoladi. Gonsalo yangi jamoada uni «Real» akademiyasidan yaxshi taniydigan bosh murabbiy Alvaro Arbeloa qo‘l ostida ishlaydi. Transfer qiymati rasman ochiqlanmagan bo‘lsa-da, Ispaniya matbuoti «Fulhem» futbolchi uchun taxminan 40 million yevro to‘laganini yozmoqda.
«Fulhem» hujum chizig‘ini «Real» akademiyasining eng sermahsul tarbiyalanuvchilaridan biri bilan kuchaytirdi. London klubi 22 yoshli ispaniyalik forvard Gonsalo Garsiyaning transferini rasman e’lon qildi.
Futbolchi yangi jamoasi bilan 2031 yil yozigacha amal qiladigan besh yillik shartnoma imzoladi. Bu kelishuvning yana bir muhim jihati bor: Gonsalo Angliyada uni yaxshi taniydigan va imkoniyatlarini ochib bergan Alvaro Arbeloa qo‘l ostida ishlashni davom ettiradi.
Rasmiy bayonotda transfer narxi ochiqlanmadi
«Fulhem» 3 avgust kuni Gonsalo Garsiya bilan shartnoma imzolanganini tasdiqladi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, bitim besh mavsumga mo‘ljallangan, ammo London klubi transferning moliyaviy qiymatini ochiqlamagan.
Ispaniya matbuoti esa «Fulhem» futbolchi uchun taxminan 40 million yevro to‘laganini yozmoqda. Ayrim xabarlarda kelishuvga qo‘shimcha bonuslar kiritilgani ham aytilgan, biroq ularning miqdori klublar tomonidan rasman tasdiqlanmagan.
Shu sabab hozirgi ma’lumotlarni quyidagicha ajratish to‘g‘ri bo‘ladi:
Bitim tafsiloti
Holati
Gonsalo «Fulhem»ga o‘tdi
Rasman tasdiqlangan
Shartnoma muddati
2031 yil yozigacha
Bitim davomiyligi
5 yil
Transfer qiymati
Rasman ochiqlanmagan
Matbuotdagi summa
Taxminan 40 mln yevro
Qo‘shimcha bonuslar
Rasmiy tasdiq yo‘q
Yana bir yillik uzaytirish huquqi
Ayrim xabarlarda bor, rasmiy bayonotda ochiq ko‘rsatilmagan
40 million yevroning yashirin jihati bor
AS va El País nashrlarining ma’lumotiga ko‘ra, «Fulhem» 40 million yevro evaziga futbolchining barcha huquqlarini emas, taxminan 70 foizlik ulushini sotib olgan. «Real» esa Gonsaloning kelajakdagi transferidan manfaat olish uchun qolgan 30 foiz atrofidagi huquqni o‘zida saqlab qolgan.
Bu mexanizm Madrid klubiga ikki tomonlama imkoniyat beradi:
futbolchining hozirgi transferidan katta mablag‘ olish;
Gonsalo kelajakda qimmatroq sotilsa, yangi bitimdan ham ulush olish.
Ayrim manbalar «Real»da futbolchini qaytarib sotib olish imkoniyati ham saqlanib qolganini yozmoqda. Ammo bitimning to‘liq huquqiy bandlari ommaga e’lon qilinmagani uchun bu ma’lumotni yakuniy rasmiy shart sifatida qabul qilishga erta.
Arbeloa nega aynan Gonsaloni tanladi?
«Fulhem» 2026 yil iyulida Alvaro Arbeloani bosh murabbiy etib tayinladi. Ispaniyalik mutaxassis avval «Real» akademiyasida ishlagan va Gonsaloning shakllanish jarayonini yaqindan kuzatgan.
Ular keyinchalik Madrid klubining asosiy jamoasida ham birga ishlashgan. Reuters Gonsaloning Londonga o‘tishi orqali sobiq murabbiyi bilan yana birlashganini alohida qayd etdi.
Bu transferda Arbeloaning roli katta bo‘lishi tabiiy. Murabbiy futbolchining:
qaysi pozitsiyalarda samarali harakat qilishini;
jarima maydonidagi kuchli tomonlarini;
mashg‘ulotdagi intizomini;
bosim ostidagi xarakterini;
yana qaysi jihatlarini rivojlantirish kerakligini
yaxshi biladi.
Gonsalo uchun ham yangi mamlakat va chempionatga tanish murabbiy qo‘l ostida moslashish ancha oson bo‘lishi mumkin.
O‘n yoshda «Real»ga kelgan edi
Gonsalo Garsiya 2014 yilda, atigi 10 yoshida «Real» akademiyasiga qo‘shilgan. U klubning turli yosh toifalarida o‘ynab, keyin «Kastilya» va asosiy jamoagacha yetib bordi.
Forvardning katta futbolga chiqishidagi eng muhim bosqichlardan biri «Kastilya»dagi sermahsul mavsumi bo‘ldi. U 25 ta gol bilan Primera Federación tashkil etilganidan buyon musobaqaning eng yaxshi to‘purariga aylangan va XXI asrda «Kastilya» futbolchisi qayd etgan eng yuqori natijalardan birini takrorlagan.
Gonsalo klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida ham o‘zini ko‘rsatib, turnir to‘purari bo‘lgan va FIFA talqini bo‘yicha ramziy jamoadan joy olgan. Bu natijalardan keyin «Real» 2025 yilda uning shartnomasini 2030 yilgacha uzaytirib, asosiy jamoaga o‘tkazgandi.
«Real»da 51 o‘yin va 13 ta gol
Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Gonsalo «Real»ning asosiy jamoasi tarkibida barcha musobaqalarda 51 marta maydonga tushib, 13 ta gol urgan. U 2024 yilda La Liga va Chempionlar ligasini qo‘lga kiritgan jamoa tarkibida ham bo‘lgan.
Uning Madriddagi ko‘rsatkichlari yomon emas, ammo asosiy tarkibdagi katta raqobat muntazam o‘yin amaliyotini kafolatlamasdi. «Fulhem»da esa u hujum markazida asosiy futbolchiga aylanish uchun kengroq imkoniyat oladi.
22 yoshli forvard uchun bu transferning asosiy ustunligi ham aynan shu — zaxirada imkoniyat kutish o‘rniga Premer-ligada har hafta maydonga tushish imkoni.
«Fulhem»ga yangi markaziy hujumchi zarur edi
London klubi yozda hujum chizig‘ida jiddiy o‘zgarishlarni boshdan kechirdi. Raul Ximenesning shartnomasi tugab, jamoani tark etishi tasdiqlangandi. Bu esa Arbeloa oldiga markaziy hujumchi topish vazifasini qo‘ydi.
Gonsalo bir nechta vazifani bajara oladigan forvard hisoblanadi. U:
himoya ortiga ochila oladi;
jarima maydonida bo‘sh hudud topadi;
ikkinchi qavatda kurashadi;
raqib himoyachilariga bosim o‘tkazadi;
markazdan tashqari qanotlarga siljib o‘ynay oladi.
Biroq Ispaniyadagi o‘yinlardan Premer-ligaga o‘tish jiddiy sinov bo‘ladi. Angliya chempionatida jismoniy kurash, o‘yin sur’ati va himoyachilar bosimi yuqori. Gonsaloning 40 million yevrolik transferni oqlashi uning shu sharoitga qanchalik tez moslashishiga bog‘liq.
«Real» futbolchi bilan to‘liq xayrlashmagan bo‘lishi mumkin
40 million yevro yosh akademiya tarbiyalanuvchisi uchun «Real» nuqtayi nazaridan katta daromad hisoblanadi. Klub uni chetdan sotib olmagani sabab transfer mablag‘ining asosiy qismi moliyaviy foyda sifatida qayd etilishi mumkin.
Biroq Gonsaloning kelajakdagi huquqlaridan ma’lum ulush saqlab qolingani haqidagi xabarlar Madrid klubi unga bo‘lgan ishonchni butunlay yo‘qotmaganini ko‘rsatadi.
Forvard Angliyada yuqori darajaga chiqsa:
«Real» uni qaytarish imkoniyatini o‘rganishi;
keyingi transferdan daromad olishi;
boshqa klubdan katta taklif tushishini kutishi mumkin.
Shu ma’noda, bitim oddiy xayrlashuv emas, balki futbolchini rivojlanish uchun boshqa muhitga chiqarish va moliyaviy manfaatni saqlab qolish strategiyasiga o‘xshaydi.
Gonsaloning ilk katta sinovi «Chelsi»ga qarshi
«Fulhem» yangi Premer-liga mavsumini 24 avgust kuni o‘z maydonida «Chelsi»ga qarshi uchrashuv bilan boshlaydi. Gonsalo tayyorgarlik jarayonini muvaffaqiyatli o‘tkazsa, uning Angliya chempionatidagi debyuti London derbisiga to‘g‘ri kelishi mumkin.
Uning oldidagi vazifa aniq: «Real»dagi istiqbolli zaxira futbolchisi maqomidan chiqib, Premer-ligada doimiy gol ura oladigan asosiy hujumchiga aylanish.
Arbeloa o‘zining sobiq shogirdi uchun 40 million yevro atrofidagi transferni ma’qullar ekan, unga katta ishonch bildirmoqda. Endi bu ishonchni oqlash navbati Gonsaloning o‘ziga keldi.
Sizningcha, Gonsalo Garsiya birinchi mavsumida «Fulhem» safida nechta gol ura oladi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…