Lexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdi
Taniqli xotira ishlab chiqaruvchisi Lexar kompaniyasi ikkita 16 gigabaytlik moduldan iborat, umumiy hajmiga ko'ra 32 gigabaytli DDR5-7200 operativ xotira to'plamini namoyish qildi. Ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur mahsulotning taxminan 590 dollarlik narxi zamonaviy texnologiyalar bozori uchun nisbatan arzon hisoblanadi va uning asosiy siri Xitoyda ishlab chiqarilgan xotira чиплаridan foydalanilganidadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xitoy chiplari va texnik xususiyatlarLexar kompaniyasi o'z bayonotida yangi xotira to'plami Xitoyda ishlab chiqarilgan chiplarga asoslanganini ochiq ko'rsatib o'tgan, biroq aniq zavod nomini tilga olmagan. Shunga qaramay, mutaxassislar fikricha, bu borada hozirgi kunda yarimo'tkazgichlar bozorida faol rivojlanib, o'z mavqeyini mustahkamlayotgan CXMT kompaniyasi haqida bormoqda.
Taqdim etilgan tezkor xotira modullari 38-48-48-86 tayminglarida ishlaydi. Bunda ishchi kuchlanish 1,40 V darajasida belgilangan bo'lib, zamonaviy tizimlar bilan yuqori darajada moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Shuningdek, qurilma eng ommabop texnologiyalar bo'lgan Intel XMP 3.0 hamda AMD EXPO overclocking profillarini to'liq qo'llab-quvvatlaydi.
Dizayn va bozor ahamiyatiTexnik imkoniyatlardan tashqari, yangi xotira to'plamining tashqi ko'rinishiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, modullar zamonaviy kompyuter ishqibozlari orasida talab yuqori bo'lgan yorqin va ko'rkam yoritishga ega sifatli radiatorlar bilan jihozlangan bo'lib, ular qizib ketishning oldini oladi.
Mazkur mahsulotning bozorda paydo bo'lishi xotira chiplari ishlab chiqarishda yangi raqobat muhitini yuzaga keltirmoqda. Xitoyda ishlab chiqarilgan komponentlarning jahon bozoriga kirib kelishi va sifat jihatidan yetakchi brendlar bilan raqobatlasha olishi kelgusida yuqori unumdorlikdagi kompyuter qismlari narxining yanada maqbul bo'lishiga xizmat qilishi mumkin.
…