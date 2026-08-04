Lexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdi

·1·Texno
Lexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdi

Taniqli xotira ishlab chiqaruvchisi Lexar kompaniyasi ikkita 16 gigabaytlik moduldan iborat, umumiy hajmiga ko'ra 32 gigabaytli DDR5-7200 operativ xotira to'plamini namoyish qildi. Ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur mahsulotning taxminan 590 dollarlik narxi zamonaviy texnologiyalar bozori uchun nisbatan arzon hisoblanadi va uning asosiy siri Xitoyda ishlab chiqarilgan xotira чиплаridan foydalanilganidadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xitoy chiplari va texnik xususiyatlar

Lexar kompaniyasi o'z bayonotida yangi xotira to'plami Xitoyda ishlab chiqarilgan chiplarga asoslanganini ochiq ko'rsatib o'tgan, biroq aniq zavod nomini tilga olmagan. Shunga qaramay, mutaxassislar fikricha, bu borada hozirgi kunda yarimo'tkazgichlar bozorida faol rivojlanib, o'z mavqeyini mustahkamlayotgan CXMT kompaniyasi haqida bormoqda.

Taqdim etilgan tezkor xotira modullari 38-48-48-86 tayminglarida ishlaydi. Bunda ishchi kuchlanish 1,40 V darajasida belgilangan bo'lib, zamonaviy tizimlar bilan yuqori darajada moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Shuningdek, qurilma eng ommabop texnologiyalar bo'lgan Intel XMP 3.0 hamda AMD EXPO overclocking profillarini to'liq qo'llab-quvvatlaydi.

Dizayn va bozor ahamiyati

Texnik imkoniyatlardan tashqari, yangi xotira to'plamining tashqi ko'rinishiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, modullar zamonaviy kompyuter ishqibozlari orasida talab yuqori bo'lgan yorqin va ko'rkam yoritishga ega sifatli radiatorlar bilan jihozlangan bo'lib, ular qizib ketishning oldini oladi.

Mazkur mahsulotning bozorda paydo bo'lishi xotira chiplari ishlab chiqarishda yangi raqobat muhitini yuzaga keltirmoqda. Xitoyda ishlab chiqarilgan komponentlarning jahon bozoriga kirib kelishi va sifat jihatidan yetakchi brendlar bilan raqobatlasha olishi kelgusida yuqori unumdorlikdagi kompyuter qismlari narxining yanada maqbul bo'lishiga xizmat qilishi mumkin.

LexarDDR5Operativ xotiraCXMTTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Snap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiSnap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiBugun, 03:24Peredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiPeredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiBugun, 03:21Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaJanubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaBugun, 02:52Xiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdiBugun, 02:28Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi