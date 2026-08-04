Daniya malikasi Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladi

·28·Dunyo
Daniya malikasi Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladi
Qisqacha

Daniya qirollik oilasining 19 yoshli vakili malika Izabella Slagelse shahri yaqinidagi harbiy qismda 11 oylik xizmatni boshladi. U Gvardiya gusarlar polkida xizmat qiladi va harbiy xizmatchilarga beriladigan maosh hamda boshqa to'lovlardan voz kechdi. Joriy yilda u bilan birga yana 1,6 mingga yaqin yigit-qiz Daniya armiyasiga qabul qilingan. Daniyada 2024 yilda harbiy xizmat muddati to'rt oydan 11 oyga uzaytirilib, ayollar ham majburiy xizmat tizimiga jalb etilgan.

Daniya qirollik oilasining 19 yoshli vakili malika Izabella rasman harbiy xizmatga qo‘shildi. U Slagelse shahri yaqinidagi harbiy qismga yetib kelib, kelgusi 11 oy davomida Gvardiya gusarlar polkida xizmat qiladi. Bu haqda Town and Country ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilda malika bilan birga yana 1,6 mingga yaqin yigit-qiz Daniya armiyasiga qabul qilingan. Izabella xizmat davomida harbiy xizmatchilarga beriladigan maosh va boshqa to‘lovlardan voz kechishga qaror qilgan.

Malikaning akasi, taxt vorisi shahzoda Kristian ham avval ushbu harbiy qismda xizmat qilgan. U keyinchalik leytenantlik bo‘yicha maxsus harbiy ta’limni davom ettirgan.

Daniya 2024 yilda Yevropadagi xavfsizlik vaziyatining o‘zgarishi fonida harbiy xizmat tizimini isloh qilgan. Natijada muddat to‘rt oydan 11 oyga uzaytirildi, ayollar ham majburiy harbiy xizmat tizimiga jalb etildi. Shuningdek, 2033 yilgacha har yili harbiy xizmatga chaqiriladiganlar sonini 7,5 ming nafarga yetkazish rejalashtirilgan.

IsabellaDaniyaSlagelseChristianTown & Country
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?Bugun, 16:26Oddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiOddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiBugun, 15:52Asteroidni yadroviy portlash bilan parchalash taklif qilindiAsteroidni yadroviy portlash bilan parchalash taklif qilindiBugun, 15:47Futbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdiFutbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdiBugun, 14:2195 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!Bugun, 14:16Rekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiRekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi