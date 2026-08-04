Islam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekord
Islam Maxachev navbatdagi jangidan keyin faoliyatini yakunlashi haqidagi xabarlarni rad etib, jang qilishda davom etishini aytdi. U 15 avgust kuni Filadelfiyada o'tadigan UFC 330 turnirining asosiy jangida Ien Machado Garriga qarshi yarimo'rta vazn kamarini himoya qiladi. Hozir 16 ta ketma-ket g'alabaga ega Maxachev g'alaba qozonsa, seriyasini 17 taga yetkazib, UFC tarixidagi rekordning yagona sohibiga aylanadi.
UFC'ning yarimo‘rta vazn chempioni Islam Maxachev navbatdagi jangidan keyin oktagonni tark etishi haqidagi xabarlarni qat’iy rad etdi. Rossiyalik jangchi hali ham mashg‘ulot, chempionlik bosimi va dunyoning eng kuchli sportchisi bo‘lish hissidan zavq olayotganini aytdi.
Eng muhimi, Maxachevning oldida oddiy kamar himoyasi emas, UFC tarixida mutlaq rekord o‘rnatish imkoniyati turibdi. U hozir 16 ta ketma-ket g‘alaba bilan Anderson Silvaning natijasini takrorlab turibdi. Navbatdagi muvaffaqiyat uni rekordning yagona sohibi qilishi mumkin.
«Bu yolg‘on xabar»: Maxachev ketish niyati yo‘qligini aytdi
Siz keltirgan Mayk Bon bilan suhbat parchasida Maxachev uning navbatdagi jangi faoliyatidagi so‘nggi bahs bo‘lishi haqida kimdir asossiz ma’lumot tarqatganini ta’kidladi.
«Kimdir men bu jangdan keyin faoliyatimni yakunlayman degan yolg‘on xabar tarqatibdi. Yo‘q, bu haqiqat emas. Men jang qilishda davom etishni xohlayman».
Chempionning aytishicha, yuqori sport formasini saqlash, eng kuchli raqiblar bilan bellashish va dunyoning eng yaxshi jangchisi sifatida tan olinish hissini sportdan tashqarida boshqa narsa bilan almashtirish qiyin.
«Formani saqlab turish, dunyoning eng yaxshi jangchisiga aylanish hissi — ajoyib tuyg‘u. Bu sportdan tashqarida bunga o‘xshash narsani topa olmaysiz».
Bu bayonot Maxachevning qarorini pul yoki yana bir kamardan ko‘ra kengroq ma’noda tushuntiradi. U uchun jang qilish yillar davomida shakllangan hayot tarzi, jamoa bilan birga tayyorgarlik ko‘rish esa kundalik hayotining muhim qismi bo‘lib qolmoqda.
Uning navbatdagi raqibi — Ien Machado Garri
Maxachev 15 avgust kuni Filadelfiyada o‘tadigan UFC 330 turnirining asosiy jangida irlandiyalik Ien Machado Garriga qarshi yarimo‘rta vazn kamarini himoya qiladi. Bu uning 2025 yil noyabrida Jek Della Maddalenani mag‘lub etib, yangi vazn toifasida chempion bo‘lganidan keyingi ilk himoyasi bo‘ladi.
UFC rasmiy ma’lumotlarida Garri divizionning birinchi raqamli da’vogari sifatida ko‘rsatilgan. Uning professional natijasi 17 ta g‘alaba va bir mag‘lubiyatdan iborat. Maxachev esa 28 ta g‘alaba va bitta mag‘lubiyat bilan UFC'ning vazn toifasidan qat’i nazar eng kuchli jangchilar reytingida birinchi o‘rinni egallab turibdi.
Garrining asosiy quroli — harakatchanlik, masofani nazorat qilish va zarbalarni qabul qilmasdan ochko to‘plash. Maxachev esa kurash, parterdagi nazorat va raqibga doimiy bosim o‘tkazishi bilan ajralib turadi. Shu bois ushbu bellashuv ikki xil uslubning to‘qnashuvi bo‘lishi kutilmoqda.
Bitta g‘alaba Maxachevni tarixda yolg‘iz qoldiradi
Maxachevning hozirgi 16 ta ketma-ket g‘alabasi UFC tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkichni takrorlaydi. Anderson Silva ham faoliyati davomida oktagonda ketma-ket 16 ta jangda g‘alaba qozongan.
Agar Maxachev Garrini mag‘lub etsa:
ketma-ket g‘alabalarini 17 taga yetkazadi;
UFC tarixidagi eng uzoq g‘alabali seriyaning yagona sohibi bo‘ladi;
yarimo‘rta vazn kamarini ilk bor muvaffaqiyatli himoya qiladi;
ikki vazndagi chempion sifatidagi maqomini yanada mustahkamlaydi.
Bu rekordning ahamiyati shundaki, UFC'da har bir jang reytingdagi kuchli raqiblarga qarshi o‘tkaziladi. Sportchining uzoq vaqt mag‘lub bo‘lmasligi nafaqat mahorat, balki jarohatlar, vazn tashlash, psixologik bosim va raqiblarning doimiy tahliliga bardosh berishni ham talab qiladi.
Yengil vaznda ham bir qator rekordlarni yangilagan
Maxachev yarimo‘rta vaznga ko‘tarilishidan oldin yengil vazn divizionida katta tarix yaratdi. U Charlz Oliveyrani mag‘lub etib chempion bo‘ldi va kamarini to‘rt marta himoya qildi. Bu UFC yengil vaznidagi ketma-ket muvaffaqiyatli himoyalar bo‘yicha rekord hisoblanadi.
U yengil vazndagi chempionlik janglarida beshta g‘alaba qayd etib, divizion tarixidagi eng yuqori natijaga erishdi. Keyin kamarni bo‘shatib, yarimo‘rta vaznga o‘tdi va Jek Della Maddalenani ochkolar hisobiga ishonchli mag‘lub etib, ikkinchi vazn toifasida chempionlikka erishdi.
Shu sabab Maxachevning «barcha mumkin bo‘lgan rekordlarni yangilaymiz» degan gapi shunchaki balandparvoz bayonot emas. U allaqachon bir nechta tarixiy ko‘rsatkichni yangilagan va navbatdagi rekorddan atigi bir g‘alaba uzoqda turibdi.
Faoliyatni qachon yakunlashi mumkin?
Maxachev avvalgi suhbatlarida ham yaqin vaqt ichida sportni tark etish niyati yo‘qligini aytgan. Uning fikricha, mashg‘ulot zaldagi yosh jangchilar unga tenglasha boshlaganini his qilgan paytdagina faoliyatni yakunlash haqida jiddiy o‘ylash mumkin.
Bu yondashuv chempionning o‘z holatini faqat yoshi yoki o‘tkazgan janglari soni bilan emas, mashg‘ulotlardagi raqobatbardoshligi orqali baholashini ko‘rsatadi.
Maxachev 34 yoshda. Aralash yakkakurashda bu tajriba eng yuqori nuqtaga yetgan, biroq tiklanish va jismoniy yuklama tobora katta ahamiyat kasb etadigan davr hisoblanadi. Shunga qaramay, UFC rasmiy statistikasida uning seriyasi, himoya ko‘rsatkichlari va umumiy natijasi hali ham elita darajasida ekani ko‘rinadi.
Chempion uchun endi motivatsiya o‘zgargan
Faoliyat boshida jangchi reytingga kirish, birinchi katta gonorar yoki chempionlik imkoniyati uchun kurashadi. Barcha asosiy maqsadlarga erishganidan keyin esa motivatsiyani saqlash qiyinlashadi.
Maxachev ham avvalgidek motivatsiyaga ega emasligini, ammo g‘alaba qozonish va kamarni yo‘qotmaslik istagi uni harakatga keltirayotganini aytgan. Uning hozirgi maqsadi yangi nom chiqarish emas, erishgan maqomini saqlash va tarixda yanada yuqori o‘rin egallashdir.
Bu bosqichda har bir jangning xavfi ham oshadi. G‘alaba rekordga aylanadi, mag‘lubiyat esa yillar davomida qurilgan ustunlikka nuqta qo‘yishi mumkin.
Pensiya emas, tarixiy jang oldinda
Islam Maxachev o‘z pozitsiyasini ochiq bildirdi: u Garri bilan jangdan keyin qo‘lqoplarini yechishni rejalashtirmayapti. Chempion yuqori formada qolishni, kuchli raqiblar bilan bellashishni va yangi rekordlar o‘rnatishni xohlamoqda.
Endi barcha e’tibor UFC 330 turniriga qaratiladi. Maxachev uchun bu jang faqat kamar himoyasi emas — Anderson Silva bilan bo‘lib turgan tarixiy rekordni yangilash imkoniyati hamdir.
Agar u o‘n yettinchi ketma-ket g‘alabani qo‘lga kiritsa, pensiya haqidagi mish-mishlarga eng kuchli javobni so‘z bilan emas, oktagondagi natija bilan beradi.
Sizningcha, Maxachev Garrini mag‘lub etib, UFC tarixidagi mutlaq rekordni o‘rnata oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…