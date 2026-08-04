Randal Kolo Muani Parijdan ketib, Yuventus bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladi
Randal Kolo Muani Pari Sen-Jermendagi faoliyatini yakunlab, Yuventus bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladi va transfer qiymati 50 million yevroni tashkil etdi. 27 yoshli hujumchi 2024–2025 yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Yuventus safida ijara asosida o'ynab, barcha musobaqalarda 10 ta gol va 3 ta golli uzatma qayd etgan edi. Luis Enrike rejalariga kirmagan futbolchi keyinchalik Tottenxemda to'p surib, 5 ta gol va 4 ta assist qayd etdi.
Fransiya terma jamoasi hujumchisi Randal Kolo Muani Parijning Pari Sen-Jermen klubidagi qiyin davrini yakunlab, Italiyaning Yuventus safiga qat'iy transfer qilindi. Goal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi Turin klubi bilan 2031 yilgacha mo'ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan va bu transfer qiymati 50 million yevroni tashkil etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer hujumchining Fransiyadagi muvaffaqiyatsiz davri hamda ketma-ket ikki mavsum davom etgan ijara safarlariga yakun yasadi. Parij klubi bosh murabbiyi Luis Enrike rejalariga kirmagan va Angliyaning Tottenxem jamoasida ijara asosida to'p surgan o'yinchi o'z faoliyatini aynan A Seriyada davom ettirishni qat'iy istagan edi.
Turindagi muvaffaqiyatli o'tmish va yangi maqsadlarKolo Muani uchun Turin begona shahar emas. U 2024–2025 yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Yuventus safida ijara asosida o'ynab, barcha musobaqalarda 10 ta gol urgan va 3 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi. Italiyadagi ana shu yorqin o'yinlari uning bu jamoaga qaytishida hal qiluvchi omil bo'ldi.
Biroq Parijga qaytganidan keyin bosh murabbiy ishonchini qozona olmagach, futbolchi Tottenxemga yo'l olgan, biroq London klubida atigi 5 ta gol va 4 ta assist qayd etib, muxlislar xotirasida qoladigan darajada barqaror o'yin ko'rsata olmagandi.
Futbolchining hissiyotlari va kelajak rejalariYuventus bilan besh yillik shartnoma imzolaganidan so'ng Kolo Muani o'zining Parij Sen-Jermendagi og'ir davridan qutilganidan mamnun ekanini yashirmadi va transfer amalga oshgani uchun katta yengillik his qilganini bildirdi.
«Nihoyat, yengil nafas oldim», dedi futbolchi. «Men bu yerga kelishni uzoq kutgandim va bu lahza yetib keldi. Bu hali tugamagan hikoya, men uni oxiriga yetkazishni xohlagandim. Shuning uchun ham qaytish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qildim. Biz bu go'zal hikoyani davom ettiramiz».
Mazkur transfer orqali Yuventus o'zining hujum chizig'ini yanada kuchaytirib olishni maqsad qilgan. Endilikda Kolo Muani oldingi ijara mavsumlarida yetishmagan barqarorlikni ta'minlab, Turin klubining asosiy taktik sxemalaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…