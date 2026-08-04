Randal Kolo Muani Parijdan ketib, Yuventus bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladi

·32·Sport
Randal Kolo Muani Parijdan ketib, Yuventus bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladi
Qisqacha

Randal Kolo Muani Pari Sen-Jermendagi faoliyatini yakunlab, Yuventus bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladi va transfer qiymati 50 million yevroni tashkil etdi. 27 yoshli hujumchi 2024–2025 yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Yuventus safida ijara asosida o'ynab, barcha musobaqalarda 10 ta gol va 3 ta golli uzatma qayd etgan edi. Luis Enrike rejalariga kirmagan futbolchi keyinchalik Tottenxemda to'p surib, 5 ta gol va 4 ta assist qayd etdi.

Fransiya terma jamoasi hujumchisi Randal Kolo Muani Parijning Pari Sen-Jermen klubidagi qiyin davrini yakunlab, Italiyaning Yuventus safiga qat'iy transfer qilindi. Goal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi Turin klubi bilan 2031 yilgacha mo'ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan va bu transfer qiymati 50 million yevroni tashkil etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer hujumchining Fransiyadagi muvaffaqiyatsiz davri hamda ketma-ket ikki mavsum davom etgan ijara safarlariga yakun yasadi. Parij klubi bosh murabbiyi Luis Enrike rejalariga kirmagan va Angliyaning Tottenxem jamoasida ijara asosida to'p surgan o'yinchi o'z faoliyatini aynan A Seriyada davom ettirishni qat'iy istagan edi.

Turindagi muvaffaqiyatli o'tmish va yangi maqsadlar

Kolo Muani uchun Turin begona shahar emas. U 2024–2025 yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Yuventus safida ijara asosida o'ynab, barcha musobaqalarda 10 ta gol urgan va 3 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi. Italiyadagi ana shu yorqin o'yinlari uning bu jamoaga qaytishida hal qiluvchi omil bo'ldi.

Biroq Parijga qaytganidan keyin bosh murabbiy ishonchini qozona olmagach, futbolchi Tottenxemga yo'l olgan, biroq London klubida atigi 5 ta gol va 4 ta assist qayd etib, muxlislar xotirasida qoladigan darajada barqaror o'yin ko'rsata olmagandi.

Futbolchining hissiyotlari va kelajak rejalari

Yuventus bilan besh yillik shartnoma imzolaganidan so'ng Kolo Muani o'zining Parij Sen-Jermendagi og'ir davridan qutilganidan mamnun ekanini yashirmadi va transfer amalga oshgani uchun katta yengillik his qilganini bildirdi.

«Nihoyat, yengil nafas oldim», dedi futbolchi. «Men bu yerga kelishni uzoq kutgandim va bu lahza yetib keldi. Bu hali tugamagan hikoya, men uni oxiriga yetkazishni xohlagandim. Shuning uchun ham qaytish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qildim. Biz bu go'zal hikoyani davom ettiramiz».

Mazkur transfer orqali Yuventus o'zining hujum chizig'ini yanada kuchaytirib olishni maqsad qilgan. Endilikda Kolo Muani oldingi ijara mavsumlarida yetishmagan barqarorlikni ta'minlab, Turin klubining asosiy taktik sxemalaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Randal Kolo MuaniYuventusPari Sen-JermenA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiXansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiBugun, 16:18Neymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiNeymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiBugun, 16:12Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?Bugun, 15:25Islam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordIslam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordBugun, 15:20Miki van de Ven transferi nega toʻxtab qoldi?Miki van de Ven transferi nega toʻxtab qoldi?Bugun, 14:52Kristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiKristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda