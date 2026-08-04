Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?
Marokashning «RS Berkan» klubi Kabo-Verdeni tarixda ilk bor jahon chempionatiga olib chiqqan 56 yoshli Bubishtani bosh murabbiy etib tayinladi, biroq federatsiya uning milliy jamoadan ketganini hozircha rasman e'lon qilmadi. Bubishta 2020 yil yanvaridan beri boshqargan terma jamoa 2026 yilgi mundialda Ispaniya va Saudiya Arabistoni bilan 0:0, Urugvay bilan 2:2 hisobida durang o'ynab, guruhda ikkinchi bo'ldi va 1/16 finalda Argentinaga 2:3 hisobida yutqazdi.
Kabo-Verde futbolini tarixda ilk bor jahon chempionatiga olib chiqqan Bubishta faoliyatida yangi sahifa ochmoqda. Marokashning «RS Berkan» klubi 56 yoshli mutaxassisni bosh murabbiy etib tayinladi.
Biroq muhim aniqlik bor: klubdagi tayinlov rasman tasdiqlangan bo‘lsa-da, Kabo-Verde futbol federatsiyasi Bubishtaning milliy jamoadan ketganini hozircha alohida e’lon qilgani yo‘q. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, u yaqin kunlarda terma jamoadagi lavozimini tark etishi kutilmoqda.
Mundial qahramoni endi Marokashda ishlaydi
To‘liq ismi Pedru Leytan Britu bo‘lgan Bubishtaning «RS Berkan»ga tayinlanganini Marokash klubi e’lon qildi. Kelishuv muddati va moliyaviy shartlari hozircha oshkor etilmagan.
Dastlab mutaxassisning klub va milliy jamoadagi ishini bir vaqtda davom ettirishi ham muhokama qilingan. Biroq so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, u butun e’tiborini «Berkan»dagi yangi loyihaga qaratishi va Kabo-Verde termasidan ketishi mumkin.
Bu qaror futbol olamida katta qiziqish uyg‘otdi. Chunki Bubishta milliy jamoadagi eng katta muvaffaqiyatidan atigi bir oy o‘tib, klub futboliga qaytmoqda.
Olti yil oldin boshlangan tarixiy yo‘l
Bubishta Kabo-Verde milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatida 2020 yil yanvar oyida ish boshlagan. Federatsiya uni 28 yanvar kuni yangi murabbiy sifatida taqdim etgan, rasmiy faoliyati esa 29 yanvardan hisoblangan.
Ungacha Bubishta milliy jamoa sardori bo‘lgan va 11 yil davomida mamlakat sharafini himoya qilgan. Keyinroq terma jamoada yordamchi murabbiy sifatida ham ishlab, Kabo-Verde futbolining ichki imkoniyatlarini yaxshi o‘rgangan.
Mutaxassis olti yil davomida jamoaga quyidagi asosiy tamoyillarni singdirdi:
taktik intizom;
raqib nomidan qo‘rqmaslik;
jamoaviy birlik;
mahalliy va diasporadagi futbolchilarni birlashtirish;
mamlakatning futboldagi o‘ziga xosligini ko‘rsatish.
Aynan shu yondashuv aholisi yarim million atrofida bo‘lgan orol davlatini jahon futbolidagi eng katta sensatsiyalardan biriga aylantirdi.
Birinchi mundial va kutilmagan natijalar
Bubishta boshchiligida Kabo-Verde o‘z tarixida ilk bor jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Bu muvaffaqiyatdan keyin mutaxassis 2025 yilning Afrikadagi eng yaxshi murabbiyi deb topildi.
Jamoa 2026 yilgi mundialda Ispaniya, Urugvay va Saudiya Arabistoni bilan bir guruhga tushdi. Debyutantlar dastlab Yevropaning kuchli jamoalaridan biri Ispaniya bilan 0:0 hisobida durang o‘ynadi.
Keyingi uchrashuvda Kabo-Verde ikki karra jahon chempioni Urugvay bilan 2:2 hisobida murosa qildi. Jamoa ikki marta iroda ko‘rsatib, guruhdan chiqish imkoniyatini saqlab qoldi.
Saudiya Arabistoniga qarshi so‘nggi bahs ham 0:0 hisobida yakunlandi. Uchta durangdan keyin Bubishta jamoasi guruhda ikkinchi o‘rinni egallab, mundial debyutidayoq 1/16 finalga chiqdi.
Bosqich
Raqib
Natija
Guruh
Ispaniya
0:0
Guruh
Urugvay
2:2
Guruh
Saudiya Arabistoni
0:0
1/16 final
Argentina
2:3
Argentina bilan o‘yin uning merosini mustahkamladi
Pley-offda Kabo-Verdega amaldagi jahon chempioni Argentina raqib bo‘ldi. Ko‘pchilik bir tomonlama uchrashuv kutayotgan edi, ammo Bubishta shogirdlari futbol olamiga yana bir syurpriz tayyorladi.
Kabo-Verde hisobda ikki marta ortda qolganiga qaramay, ikki safar muvozanatni tikladi. Deroy Duarte ikkinchi bo‘limda, Sidni Lopesh Kabral esa qo‘shimcha vaqtda ajoyib gol urdi.
Uchrashuv taqdiri 111-daqiqada hal bo‘ldi. Lionel Messining burchakdan uzatgan to‘pidan keyin Diney Borjesh avtogol muallifi bo‘ldi va Argentina 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
Maglubiyatga qaramay, Kabo-Verde mundialni qahramon sifatida tark etdi. Jamoa jahon chempioniga qarshi 120 daqiqa kurashdi va penaltilar seriyasiga bir necha daqiqa qolganida imkoniyatni boy berdi.
Bubishta uchrashuvdan keyin natijadan ko‘ra jamoaning mamlakatni munosib tarzda namoyon etgani va o‘z futboliy qiyofasini ko‘rsata olgani bilan faxrlanishini aytgandi.
Nega aynan «RS Berkan»?
«RS Berkan» so‘nggi yillarda Marokash va Afrika futbolidagi eng barqaror klublardan biriga aylandi. Jamoa 2025 yilda mamlakat chempionligini qo‘lga kiritgan, keyingi mavsumda esa ikkinchi o‘rinni egallagan.
Klub o‘tgan mavsum Afrika Chempionlar ligasining yarim finaligacha yetib bordi va yangi mavsumda ham qit’aning asosiy klub musobaqasida ishtirok etadi.
Bubishtaning vazifasi faqat ichki chempionatda g‘alaba qozonish bilan cheklanmaydi. Undan:
jamoani Afrika Chempionlar ligasiga tayyorlash;
mavjud tarkibdan maksimal foydalanish;
xalqaro bosimga dosh beradigan jamoa qurish;
«Berkan»ni Marokash chempionligi uchun kurashga qaytarish
kutiladi.
Mundialda Ispaniya, Urugvay va Argentinaga qarshi ko‘rsatilgan taktik intizom uning aynan shunday vazifaga munosib murabbiy ekanini namoyish etdi.
Federatsiya uni 2030 yilgacha saqlab qolmoqchi edi
Bubishtaning ketishi Kabo-Verde futbol federatsiyasi uchun kutilmagan vaziyat bo‘lishi mumkin. Mundialdan keyin federatsiya prezidenti Mariu Semedu mutaxassis bilan shartnoma musobaqadan oldinroq uzaytirilganini va unga 2030 yilgi jahon chempionati yo‘lida ham ishonch bildirilayotganini aytgandi.
Biroq muvaffaqiyat Bubishtaning xalqaro bozordagi qiymatini keskin oshirdi. Jahon chempionatidagi natijalardan keyin unga kuchliroq moliyaviy va sport imkoniyatlarini taklif qiladigan klublarning qiziqish bildirishi tabiiy edi.
Endi federatsiya oldida ikki asosiy masala turibdi:
Bubishtaning ketishini rasman hal qilish.
U qurgan tizimni saqlab qoladigan munosib voris topish.
Yangi murabbiy butunlay boshqa uslubni joriy qilsa, olti yil davomida shakllangan jamoaviy muvozanat buzilishi mumkin. Shu sabab federatsiya uchun mashhur ismdan ko‘ra, mavjud futbol falsafasini davom ettira oladigan mutaxassis muhimroq bo‘ladi.
Bubishta ortida qanday jamoa qoldirdi?
Mutaxassis Kabo-Verdeni faqat mundialga olib chiqmadi. U milliy jamoaga o‘z kuchiga ishonish hissini berdi.
Bubishta davrida futbolchilar kuchli raqiblarga qarshi chuqur himoyalanib qolish bilan cheklanmadi. Jamoa zarur paytda yuqori bosim o‘tkazdi, tezkor qarshi hujumlar tashkil qildi va hisobda ortda qolganida ham o‘yin rejasidan voz kechmadi.
Uning asosiy merosi quyidagilarda ko‘rinadi:
Yo‘nalish
Natija
Tarixiy yutuq
Ilk jahon chempionati
Mundial natijasi
1/16 final
Jamoa qiyofasi
Intizomli va qo‘rqmas futbol
Kadrlar siyosati
Mahalliy va diaspora futbolchilarini birlashtirish
Xalqaro obro‘
Ispaniya, Urugvay va Argentinaga qarshi munosib o‘yin
Keladigan murabbiy tayyor jamoani qabul qiladi. Ammo uning eng qiyin vazifasi natijalarni takrorlash emas, Bubishta yaratgan ishonch va birlikni saqlab qolish bo‘ladi.
Ketishi tasdiqlandimi?
Hozirgi holatda ikki voqeani ajratib ko‘rsatish zarur:
Bubishtaning «RS Berkan» bosh murabbiyi etib tayinlanishi — rasman tasdiqlangan;
uning Kabo-Verde milliy jamoasidan ketishi — kutilmoqda, ammo federatsiyaning alohida rasmiy bayonoti hali e’lon qilinmagan.
Shuning uchun hozircha «Bubishta terma jamoani rasman tark etdi» degan qat’iy xulosadan ko‘ra, «u klubga tayinlandi va milliy jamoadagi davri yakunlanish arafasida» degan ta’rif aniqroq bo‘ladi.
Kabo-Verdedagi bir davr yakunlanmoqda
Bubishta 2020 yilda jamoani qabul qilganida Kabo-Verdening mundialga chiqishi ulkan orzudek ko‘rinardi. Oradan olti yil o‘tib, u mamlakatni nafaqat jahon chempionatiga olib bordi, balki Argentinaga qarshi qo‘shimcha vaqtgacha kurashgan jamoani yaratdi.
Endi mutaxassis oldida klub futbolida o‘zini isbotlash vazifasi turibdi. «RS Berkan»da undan darhol natija va sovrinlar talab qilinadi.
Kabo-Verde uchun esa yanada muhim savol ochiq qolmoqda: tarix yaratgan murabbiydan keyin jamoa shu darajada qoladimi yoki yangi davrni boshidan qurishiga to‘g‘ri keladimi?
Sizningcha, Kabo-Verde Bubishtadan keyin ham mundialdagi darajasini saqlab qola oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…