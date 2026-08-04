Kristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdi

·0·Sport
Kristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdi

Inter bosh murabbiyi Kristian Kivu Avstraliyaning Pert shahrida Milan jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan mavsumoldi derbi bahsining ahamiyatini pasaytirib koʻrsatdi. Tuttomercatoweb nashri xabar qilishicha, ruminiyalik mutaxassis yaqinlashib kelayotgan rasmiy mavsum oldidan asosiy eʼtiborni gʻalabaga emas, balki futbolchilarning jismoniy holatini tiklash hamda oʻyin amaliyotini yaxshilashga qaratishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avstraliyada boʻlib oʻtadigan oʻrtoqlik uchratuvi oldidan soʻz yuritgan Kivu avgust oyidagi sinov oʻyinlarida natija muhim emasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiylar shtabi uchun raqib kimligidan qatʼi nazar, jamoaning umumiy rivojlanishi va jismoniy konditsiyasi ustuvor vazifa sanaladi.

Avgust kuboklari va azaliy raqobat

Muxlislar uchun har qanday derbi oʻziga xos prinsipial ahamiyatga ega boʻlishiga qarammay, bosh murabbiy mavsumoldi oʻyinlaridagi natijalarni ortiqcha baholamaslikka chaqirdi. Jamoalarning chempionlik unvonlari va oʻzaro oʻyinlardagi gʻalabalar haqidagi savolga javob berarkan, Kivu shunday dedi: «Men jismoniy jihatdan oʻsishni koʻrishni xohlayman, raqibning kimligiga qaramayapman. Ertangi oʻyin — oʻrtoqlik uchrashuvi, avgust kuboklari esa hech qanday ahamiyatga ega emas».

Shuningdek, u muxlislar va murabbiylarning vazifalari farq qilishini alohida qayd etdi: «Bu savolni muxlislarga berish kerak. Men murabbiy sifatida shogirdlarimni mavsum boshlanishidan oldin eng yaxshi sport formasiga olib kelish haqida oʻylashim shart».

Xalqaro miqyosdagi derbi va chempionat istiqboli

Inter va Milan oʻrtasidagi qarama-qarshilik dunyo miqyosida katta qiziqish uygʻotishini eʼtirof etgan Kivu ushbu oʻyinning global jozibasiga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, geografik jihatdan uzoqda boʻlsa-da, bu oʻyin tomoshabinlar uchun har doim qiziqarli shou boʻlib qoladi.

Shu bilan birga, Italiya A seriyasi oʻyinlarini chet elda oʻtkazish gʻoyasiga munosabat bildirarkan, mutaxassis shunday deya qoʻshimcha qildi: «Bunday tashabbus yoqimli boʻlardi, biroq uni hayotga tatbiq etish unchalik oson emas».

InterMilanKristian KivuA seriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisius Junior transferi: agentining Londondagi posti mish-mishlarni kuchaytirdiVinisius Junior transferi: agentining Londondagi posti mish-mishlarni kuchaytirdiBugun, 14:14Vinisius «Real»dan 20 million yevro so‘radi: bitim nega cho‘zilmoqda?Vinisius «Real»dan 20 million yevro so‘radi: bitim nega cho‘zilmoqda?Bugun, 14:07Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bugun, 13:49Mark ter Stegen faoliyatini Ayaks safida davom ettiradiMark ter Stegen faoliyatini Ayaks safida davom ettiradiBugun, 13:35Maxmud Muradov ikki kamar sari: 2020 yilgi jang qayta tiriladimi?Maxmud Muradov ikki kamar sari: 2020 yilgi jang qayta tiriladimi?Bugun, 13:35Pari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiPari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiBugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda