Kristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdi
Inter bosh murabbiyi Kristian Kivu Avstraliyaning Pert shahrida Milan jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan mavsumoldi derbi bahsining ahamiyatini pasaytirib koʻrsatdi. Tuttomercatoweb nashri xabar qilishicha, ruminiyalik mutaxassis yaqinlashib kelayotgan rasmiy mavsum oldidan asosiy eʼtiborni gʻalabaga emas, balki futbolchilarning jismoniy holatini tiklash hamda oʻyin amaliyotini yaxshilashga qaratishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Avstraliyada boʻlib oʻtadigan oʻrtoqlik uchratuvi oldidan soʻz yuritgan Kivu avgust oyidagi sinov oʻyinlarida natija muhim emasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiylar shtabi uchun raqib kimligidan qatʼi nazar, jamoaning umumiy rivojlanishi va jismoniy konditsiyasi ustuvor vazifa sanaladi.
Avgust kuboklari va azaliy raqobatMuxlislar uchun har qanday derbi oʻziga xos prinsipial ahamiyatga ega boʻlishiga qarammay, bosh murabbiy mavsumoldi oʻyinlaridagi natijalarni ortiqcha baholamaslikka chaqirdi. Jamoalarning chempionlik unvonlari va oʻzaro oʻyinlardagi gʻalabalar haqidagi savolga javob berarkan, Kivu shunday dedi: «Men jismoniy jihatdan oʻsishni koʻrishni xohlayman, raqibning kimligiga qaramayapman. Ertangi oʻyin — oʻrtoqlik uchrashuvi, avgust kuboklari esa hech qanday ahamiyatga ega emas».
Shuningdek, u muxlislar va murabbiylarning vazifalari farq qilishini alohida qayd etdi: «Bu savolni muxlislarga berish kerak. Men murabbiy sifatida shogirdlarimni mavsum boshlanishidan oldin eng yaxshi sport formasiga olib kelish haqida oʻylashim shart».
Xalqaro miqyosdagi derbi va chempionat istiqboliInter va Milan oʻrtasidagi qarama-qarshilik dunyo miqyosida katta qiziqish uygʻotishini eʼtirof etgan Kivu ushbu oʻyinning global jozibasiga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, geografik jihatdan uzoqda boʻlsa-da, bu oʻyin tomoshabinlar uchun har doim qiziqarli shou boʻlib qoladi.
Shu bilan birga, Italiya A seriyasi oʻyinlarini chet elda oʻtkazish gʻoyasiga munosabat bildirarkan, mutaxassis shunday deya qoʻshimcha qildi: «Bunday tashabbus yoqimli boʻlardi, biroq uni hayotga tatbiq etish unchalik oson emas».
…