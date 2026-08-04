Smart kompaniyasi afsonaviy Fortwo modelining davomchisini namoyish etdi
Smart brendi Fortwo modelining to'liq elektr quvvatida ishlaydigan vorisi — ikki o'rinli yangi Smart #2 elektromobilining qiyofasini oshkor qildi. Modelning rasmiy debyuti oktyabr oyida Parij avtosalonida o'tkaziladi, avtomobil esa kelgusi yilda Buyuk Britaniya bozorida sotuvga chiqishi kutilmoqda.
Smart avtomobil brendi oʻzining mashhur Fortwo modelining toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan vorisi — yangi Smart #2 elektromobilining qiyofasini ommaga oshkor qildi. Dunyo boʻylab turli shahrlarda devoriy rasmlar (mural) koʻrinishida namoyish etilgan ushbu dizayn boʻlajak avtomobilning umumiy qiyofasi haqida aniq tasavvur beradi. Rasmiy debyut oktyabr oyida boʻlib oʻtadigan Parij avtosaloniga rejalashtirilgan boʻlsa-da, yangi loyiha avtomobilsevarlarda katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com va boshqa ixtisoslashgan nashrlarning xabar berishicha, Smart #2 oʻzining oʻtmishdoshi boʻlgan Fortwo ruhini toʻla saqlab qolgan holda ixcham proporsiyalarga ega boʻlib, brendning oʻz ildizlariga qaytayotganini anglatadi. Soʻnggi paytlarda kompaniya yirikroq Smart #5 krossoverlarini ishlab chiqarishga eʼtibor qaratgan edi. Yangi ikki oʻrinli shahar avtomobili esa ayniqsa metropollar uchun moʻljallangan boʻlib kelgusi yilda Buyuk Britaniya bozorida sotuvga chiqishi kutilmoqda.
Yangi Smart #2 ixchamligi va texnik imkoniyatlariAvtomobil Mercedes-Benz va Geely kompaniyalarining hamkorligi mahsuli hisoblanadi. Xitoylik gigant Geely tomonidan maxsus ishlab chiqilgan Electric Compact Architecture platformasiga asoslangan mazkur modelning dizayni Mercedes-Benz mutaxassislari boshchiligida yaratilgan. Tashqi koʻrinishida oʻtkir va jiddiy qiyofadagi old chiroqlar hamda orqa qismdagi yumaloq bloklar asosiy farq qiluvchi jihatlar sifatida eʼtiborga tushgan.
Hozircha toʻliq texnik tavsilotlar sir saqlanayotgan boʻlsa-da, Smart kompaniyasi ayrim muhim raqamlarni tasdiqladi. Unga koʻra, elektromobil bir zaryad bilan 186 mil masofani bosib oʻta oladi. Shuningdek, batareyani 10 foizdan 80 foizgacha quvvatlantirish uchun 20 daqiqadan kamroq vaqt kifoya qiladi. Qoʻshimcha qulaylik sifatida mashinada tashqi qurilmalarni quvvatlantirish imkonini beruvchi vehicle-to-load funksiyasi ham mavjud.
Shahar sharoiti uchun mukammal yechimUzunligi atigi 2792 millimetr boʻlgan yangi Smart #2 avvalgi Fortwo modelidan taxminan 100 millimetrga uzunroq xolos. Shu bois u bozordagi eng qisqa elektr avtomobil maqomini qaytarib oladi va Fiat 500e modelidan deyarli bir metrga qisqaroq boʻladi. Biroq Citroën Ami yoki Micro Microlino kabi rasman kvadrotsikl toifasiga kiruvchi transport vositalaridan farqli ravishda, bu toʻlaqonli avtomobil hisoblanadi.
Shahar ichida oʻta qulay harakatlanishni taʼminlash maqsadida muhandislar burilish radiusi atigi 6,95 metr boʻlgan ixcham tuzilmani taqdim etdilar. Smart vakillarining taʼkidlashicha, yangi model haydovchilarga shahar sharoitida hech qanday murosasiz imkoniyatlarni taqdim etadi. Parij avtosalonidagi rasmiy taqdimotdan soʻng avtomobilning narxi va boshqa texnik tafsilotlari toʻliq eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…