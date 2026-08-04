Smart kompaniyasi afsonaviy Fortwo modelining davomchisini namoyish etdi

·12·Avto
Smart kompaniyasi afsonaviy Fortwo modelining davomchisini namoyish etdi
Qisqacha

Smart brendi Fortwo modelining to'liq elektr quvvatida ishlaydigan vorisi — ikki o'rinli yangi Smart #2 elektromobilining qiyofasini oshkor qildi. Modelning rasmiy debyuti oktyabr oyida Parij avtosalonida o'tkaziladi, avtomobil esa kelgusi yilda Buyuk Britaniya bozorida sotuvga chiqishi kutilmoqda.

Smart avtomobil brendi oʻzining mashhur Fortwo modelining toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan vorisi — yangi Smart #2 elektromobilining qiyofasini ommaga oshkor qildi. Dunyo boʻylab turli shahrlarda devoriy rasmlar (mural) koʻrinishida namoyish etilgan ushbu dizayn boʻlajak avtomobilning umumiy qiyofasi haqida aniq tasavvur beradi. Rasmiy debyut oktyabr oyida boʻlib oʻtadigan Parij avtosaloniga rejalashtirilgan boʻlsa-da, yangi loyiha avtomobilsevarlarda katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com va boshqa ixtisoslashgan nashrlarning xabar berishicha, Smart #2 oʻzining oʻtmishdoshi boʻlgan Fortwo ruhini toʻla saqlab qolgan holda ixcham proporsiyalarga ega boʻlib, brendning oʻz ildizlariga qaytayotganini anglatadi. Soʻnggi paytlarda kompaniya yirikroq Smart #5 krossoverlarini ishlab chiqarishga eʼtibor qaratgan edi. Yangi ikki oʻrinli shahar avtomobili esa ayniqsa metropollar uchun moʻljallangan boʻlib kelgusi yilda Buyuk Britaniya bozorida sotuvga chiqishi kutilmoqda.

Yangi Smart #2 ixchamligi va texnik imkoniyatlari

Avtomobil Mercedes-Benz va Geely kompaniyalarining hamkorligi mahsuli hisoblanadi. Xitoylik gigant Geely tomonidan maxsus ishlab chiqilgan Electric Compact Architecture platformasiga asoslangan mazkur modelning dizayni Mercedes-Benz mutaxassislari boshchiligida yaratilgan. Tashqi koʻrinishida oʻtkir va jiddiy qiyofadagi old chiroqlar hamda orqa qismdagi yumaloq bloklar asosiy farq qiluvchi jihatlar sifatida eʼtiborga tushgan.

Hozircha toʻliq texnik tavsilotlar sir saqlanayotgan boʻlsa-da, Smart kompaniyasi ayrim muhim raqamlarni tasdiqladi. Unga koʻra, elektromobil bir zaryad bilan 186 mil masofani bosib oʻta oladi. Shuningdek, batareyani 10 foizdan 80 foizgacha quvvatlantirish uchun 20 daqiqadan kamroq vaqt kifoya qiladi. Qoʻshimcha qulaylik sifatida mashinada tashqi qurilmalarni quvvatlantirish imkonini beruvchi vehicle-to-load funksiyasi ham mavjud.

Shahar sharoiti uchun mukammal yechim

Uzunligi atigi 2792 millimetr boʻlgan yangi Smart #2 avvalgi Fortwo modelidan taxminan 100 millimetrga uzunroq xolos. Shu bois u bozordagi eng qisqa elektr avtomobil maqomini qaytarib oladi va Fiat 500e modelidan deyarli bir metrga qisqaroq boʻladi. Biroq Citroën Ami yoki Micro Microlino kabi rasman kvadrotsikl toifasiga kiruvchi transport vositalaridan farqli ravishda, bu toʻlaqonli avtomobil hisoblanadi.

Shahar ichida oʻta qulay harakatlanishni taʼminlash maqsadida muhandislar burilish radiusi atigi 6,95 metr boʻlgan ixcham tuzilmani taqdim etdilar. Smart vakillarining taʼkidlashicha, yangi model haydovchilarga shahar sharoitida hech qanday murosasiz imkoniyatlarni taqdim etadi. Parij avtosalonidagi rasmiy taqdimotdan soʻng avtomobilning narxi va boshqa texnik tafsilotlari toʻliq eʼlon qilinishi kutilmoqda.

SmartElektromobilAvtoyangiliklarParijAvtosalonMercedes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AvtoVAZ yangi dvigatellarining kafolatlangan resursi eʼlon qilindiAvtoVAZ yangi dvigatellarining kafolatlangan resursi eʼlon qilindiBugun, 11:51Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaBugun, 10:52Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiBugun, 03:58Ferrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiFerrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiKecha, 22:58Hennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiHennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiKecha, 22:57Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiKecha, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi