Starlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldi

·0·Texno
Starlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldi

AQShning taniqli sunʼiy yoʻldosh internet operatori Hughes (EchoStar tarkibiga kiradi) soʻnggi yillarda past orbitali tizimlar, xususan Starlink bilan kuchayib borayotgan raqobatga bardosh berolmay, moliyaviy qiyin ahvolda qoldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻz majburiyatlarini bajarish va qarz yukini qayta tashkil etish maqsadida AQShda 11-bob boʻyicha bankrotlik toʻgʻrisida rasmiy ariza kiritgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, oxirgi bir yil ichida Hughes abonentlar bazasi keskin qisqarib, foydalanuvchilar soni taxminan 21,7 foizga kamaydi va 641 ming nafarga tushib qoldi. Kompaniyaning inqirozli vaziyatga tushib qolishiga asosiy sabab sifatida anʼanaviy geostatsionar sunʼiy yoʻldoshlarning texnik cheklovlari koʻrsatilmoqda.

Texnologik ortda qolish va raqobat

Mutaxassislarning tushuntirishicha, Hughes foydalanadigan geostatsionar sunʼiy yoʻldoshlar yer sathidan taxminan 36 000 kilometr balandlikda harakat qiladi. Bu keng qamrovli qoplamani taʼminlasa-da, signal kechikishi (ping) salkam 600 millisekundni tashkil etadi. Solishtirish uchun, Starlink kabi past orbitali tarmoqlar 20–40 millisekundlik kechikish bilan ishlaydi va yer ustidagi keng polosali internet tezligiga yaqinlashadi.

Kompaniyaning qayta tashkil etish boʻyicha direktori Robert del Jenio past orbitali operatorlarning ustunligi uzoq muddatli xususiyatga ega ekanini taʼkidladi. Bunday tarmoqlar oʻz qamrovini doimiy ravishda kengaytirib, xizmat narxini pasaytirib bormoqda. Boz ustiga, yaqin kelajakda Amazon ham oʻzining past orbitali tarmogʻini tijorat maqsadlarida ishga tushirishni rejalashtirayotgani raqobatni yanada kuchaytirmoqda.

Kelajak rejalari va moliyaviy holat

Biroq bankrotlik jarayoni kompaniyaning barcha tuzilmalariga taʼsir qilmaydi. Hughes xalqaro boʻlinmalari bu tartib-taomildan oʻtmaydi va mijozlarga xizmat koʻrsatish ishlari toʻxtovsiz davom etadi. Qayd etilishicha, 3-avgust holatiga koʻra 1,5 milliard dollarlik qarzdorlikni toʻlay olmagan kompaniya isteʼmolchilar bozoridagi yoʻqotishlardan soʻng oʻz eʼtiborini korporativ, davlat va mudofaa buyurtmachilariga qaratishni niyat qilgan.

Hozirgi vaqtda Hughes qoʻlida tijorat aviakompaniyalari va AQSh mudofaa idoralari bilan tuzilgan 1,5 milliard dollarlik shartnomalar portfeli mavjud. Shuningdek, operator past orbitali tizimlar uchun yer usti stansiyalari va yassi sunʼiy yoʻldosh antennalariga investitsiya kiritishda davom etmoqda, bu esa unga yangi bozor sharoitlariga moslashish imkonini berishi kutilmoqda.

StarlinkHughesInternetTexnologiyaBankrotlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildiTelegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildiBugun, 14:25Ozon xarid qilishda yordam beruvchi sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazmoqdaOzon xarid qilishda yordam beruvchi sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 13:27Elon Musk Texasda Advanced Technology Chip Fab qurilishini boshladiElon Musk Texasda Advanced Technology Chip Fab qurilishini boshladiBugun, 12:28Zamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdiZamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdiBugun, 11:24NASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdiNASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdiBugun, 10:52«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...Bugun, 08:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi