Miki van de Ven transferi nega toʻxtab qoldi?

·34·Sport
Miki van de Ven transferi nega toʻxtab qoldi?
Qisqacha

Miki van de Ven transferi amalga oshmay, futbolchi Tottenxemda qoladiganga o'xshamoqda. Tobi Alderveyreldning fikricha, Van de Venning tezligi va individual mahorati yuqori bo'lsa-da, Tottenxemning so'nggi mavsumlarda ichki chempionatda qiyin ahvolga tushib, ketma-ket 17-o'rinlarni egallagani potensial xaridorlarni ehtiyotkor bo'lishga undagan.

Londonning Tottenxem klubi himoyachisi Miki van de Ven atrofidagi transfer mish-mishlari soʻnggi vaqtlarda sezilarli darajada pasaydi. Yozgi transfer oynasi ochilgan vaqtda niderlandiyalik futbolchining xizmatiga Angliyaning grand klublari jiddiy qiziqish bildirayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, futbolchi Liverpul, Manchester Yunayted va Chelsi kabi top-jamoalar nishonida boʻlgan. Biroq shartnoma imzolashga qadar ish bormadi va tezkor markaziy himoyachi Shimoliy Londonda qoladiganga oʻxshamoqda.

Tottenxem oʻtgan mavsumlarda ichki chempionatda qiyin ahvolda qolgani va quyi ligaga tushib ketishga yaqin kelgani vaziyatni oʻzgartirib yubordi. Ketma-ket qayd etilgan 17-oʻrinlar jamoa atrofida koʻplab savollarni tugʻdirdi va murabbiylar shtabida ham tez-tez oʻzgarishlar kuzatildi.

Tobi Alderveyreld fikri

Tottenxemning sobiq yulduzi Tobi Alderveyreld GOAL nashriga bergan intervyusida nima sababdan Van de Venga boʻlgan qiziqish pasayib ketganini tushuntirib berdi. Uning fikricha, futbolchining tezligi va individual mahorati yuqori baholansa-da, jamoaning umumiy natijalari xaridorlarga taʼsir qilgan.

«Hamma Miki van de Venning tezligi haqida gapiradi va u haqiqatan ham juda yaxshi himoyachi. Lekin Tottenxem deyarli quyi ligaga tushib ketayozganini va u ham oʻsha tarkibning bir qismi boʻlganini unutmaslik kerak», — dedi Alderveyreld Hajper bilan hamkorlikda.

Sobiq himoyachining taʼkidlashicha, potensial xaridorlar aynan shu omilni inobatga olgan holda ehtiyotkorlikka yoʻl qoʻyayotgan boʻlishi mumkin. Klubning soʻnggi mavsumlardagi qiyinchiliklari futbolchining shaxsiy koʻrsatkichlariga qaramay, transfer bozoridagi qiymatiga taʼsir koʻrsatgan.

Klubning yozgi rejalari

Muvatsiz mavsumlarga qaramay, Tottenxem Premyer-ligadagi oʻrnini saqlab qoldi va jamoa rahbariyati tarkibni kuchaytirish uchun katta mablagʻ sarflamoqda. Xususan, Mateus Fernandes, Sandro Tonali va Jan Paul van Xecke kabi futbolchilar 200 million dollardan ortiq mablagʻ evaziga sotib olindi. Shuningdek, Endi Robertson va Markos Senesi erkin agent sifatida tarkibga qoʻshildi.

Klub asosiy eʼtiborni tajribali futbolchilarni jalb qilishga qaratgan bir paytda, Van de Ven jamoaning eng qimmatbaho aktivlaridan biri sifatida saqlab qolindi. Jahon chempionatida ham qatnashgan niderlandiyalik futbolchi hozircha oʻz jamoasida qolishda davom etmoqda.

Miki van de VenTottenxemTransferTobi AlderveyreldPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?Bugun, 15:25Islam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordIslam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordBugun, 15:20Randal Kolo Muani Parijdan ketib, Yuventus bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladiRandal Kolo Muani Parijdan ketib, Yuventus bilan 2031 yilgacha shartnoma imzoladiBugun, 15:15Kristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiKristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiBugun, 14:31Vinisius Junior transferi: agentining Londondagi posti mish-mishlarni kuchaytirdiVinisius Junior transferi: agentining Londondagi posti mish-mishlarni kuchaytirdiBugun, 14:14Vinisius «Real»dan 20 million yevro so‘radi: bitim nega cho‘zilmoqda?Vinisius «Real»dan 20 million yevro so‘radi: bitim nega cho‘zilmoqda?Bugun, 14:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda