Asteroidni yadroviy portlash bilan parchalash taklif qilindi

·27·Dunyo
Asteroidni yadroviy portlash bilan parchalash taklif qilindi
Qisqacha

Xitoylik olimlar diametri qariyb 100 metr bo'lgan asteroid yo'nalishini yadroviy qurilma yordamida o'zgartirish yoki uni parchalash usulini taklif qildi. Raketa tashuvchi texnologiyalar akademiyasi tadqiqotchilari modellashtirish orqali qurilmani asteroid yuzasidan taxminan 30 metr chuqurlikda portlatish samaraliroq bo'lishini aniqladi.

Yerga xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan yirik asteroidlarni zararsizlantirishning yangi usuli taklif qilindi. Xitoylik olimlar diametri qariyb 100 metr bo‘lgan asteroidga yadroviy qurilma yordamida ta’sir ko‘rsatish orqali uning yo‘nalishini o‘zgartirish yoki parchalash mumkinligini o‘rgandi. Bu haqda The Independent xabar berdi.

Xitoyning Raketa tashuvchi texnologiyalar akademiyasi tadqiqotchilari turli ssenariylarni kompyuter modellashtirish orqali sinovdan o‘tkazgan. Ularning xulosasiga ko‘ra, avval asteroid yuzasida chuqurroq krater hosil qilish, keyin esa qurilmani shu hududga joylashtirish portlash samaradorligini oshirishi mumkin.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, yadroviy qurilmani asteroid yuzasidan taxminan 30 metr chuqurlikda portlatish uning harakat yo‘nalishini o‘zgartirishda sayozroq portlashga nisbatan ancha samarali bo‘ladi. Tadqiqotda quvvati Xirosima bombasiga teng bo‘lgan 200 ta qurilma qo‘llanganda, diametri 100 metr atrofidagi asteroidni parchalash imkoniyati ham ko‘rib chiqilgan.

Olimlarning fikricha, bunday texnologiya Yerga xavfli asteroid qisqa muddat ichida yaqinlashib kelgan holatlarda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Chunki ayrim vaziyatlarda asteroidni boshqa usullar yordamida xavfsiz yo‘nalishga burish uchun yetarli vaqt bo‘lmasligi ehtimoli mavjud.

Asteroidlarni himoyalash borasida boshqa amaliy tajribalar ham o‘tkazilgan. Masalan, NASAning 2022 yildagi DART missiyasi davomida kosmik apparat asteroidga urdirilib, uning orbitasi muvaffaqiyatli o‘zgartirilgan.

Shu bilan birga, tadqiqotchilar yadroviy usul hozircha nazariy va modellashtirish bosqichidagi yondashuv ekanini ta’kidlamoqda. Yangi tadqiqot esa kelajakda Yerga xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan yirik osmon jismlaridan himoyalanish texnologiyalarini takomillashtirishga xizmat qilishi mumkin.

XitoyNASADARTXirosimaIndependent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daniya malikasi Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladiDaniya malikasi Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladiBugun, 15:56Oddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiOddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiBugun, 15:52Futbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdiFutbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdiBugun, 14:2195 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!Bugun, 14:16Rekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiRekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:51Dunyo xaritasida yana bir davlat nomi o‘zgardiDunyo xaritasida yana bir davlat nomi o‘zgardiBugun, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi