Vinisius Junior transferi: agentining Londondagi posti mish-mishlarni kuchaytirdi

·26·Sport
Vinisius Junior transferi: agentining Londondagi posti mish-mishlarni kuchaytirdi
Qisqacha

Vinisius Juniorning kelajagi borasidagi mish-mishlar agenti Maykl Yormarkning Londondagi Xitrou aeroportidan qilgan posti ortidan yanada kuchaydi. 26 yoshli braziliyalik futbolchining Real Madrid bilan shartnomasi 2027-yilgacha amal qiladi, biroq yangi bitim bo'yicha rasmiy kelishuvga erishilmagan. Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Vinisius Junior bilan shaxsan suhbatlashib, uni London klubining ambitsiyali loyihasining muhim qismiga aylantirish rejasini bildirgan.

Madridning Real klubi hujumchisi Vinisius Junior jahon chempionatidan keyingi taʼtilini yakunlab, umumiy guruh mashgʻulotlariga qaytdi. Shunga qaramay, 26 yoshli braziliyalik futbolchining kelajagi borasidagi savollar ochiqligicha qolmoqda, ayniqsa Londonning Arsenal klubi uning ortidan yaqindan quvayotgan bir paytda transfer bozoridagi mish-mishlar kundan-kunga avj olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Diario AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yozgi transfer oynasidagi bu uzoq davom etayotgan doston tez orada yakunlanish alomatlarini koʻrsatmayapti. Futbolchining Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, tomonlar hali yangi bitim borasida rasmiy kelishuvga erishgani yoʻq. Aynan shu noaniqlik vaziyatdan foydalanishni istagan Angliya grandlari uchun qulay imkoniyat yaratmoqda.

Agentning sirli posti va London yoʻnalishi

Vaziyatning yanada chigal tus olishiga futbolchining manfaatlarini himoya qiluvchi Roc Nation agentligi prezidenti Maykl Yormark sabab boʻldi. U Londondagi Xitrou aeroportiga kelishi bilan oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida „London, men kelyapman! Ketdik!“, degan mazmunda juda shubhali va eʼtiborni tortuvchi xabar qoldirdi.

Garchi agentning Angliya poytaxtiga tashrif buyurishidan shaxsiy yoki professional boshqa maqsadlar koʻzlangan boʻlishi mumkinligiga qaramay, futbol jamoatchiligi bu bayonotni bevosita transfer muzokaralari bilan bogʻlamoqda. Ushbu vaqtda chiqish qilingani matbuotda braziliyalik hujumchi Arsenalning asosiy transfer nishoniga aylangani haqidagi xabarlarni yanada kuchaytirdi.

Mikel Arteta va shaxsiy muzokaralar

Goal.com va boshqa yetakchi sport nashrlari keltirgan tafsilotlarga koʻra, Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻzining asosiy transfer nishonini qoʻlga kiritish uchun allaqachon faol harakatlarni boshlab yuborgan. Mutaxassis futbolchi bilan shaxsan suhbatlashib, London klubining rejalaridan uning asosiy oʻrin egallashini tushuntirgan.

Hisobotlarga qaraganda, Arteta braziliyalik superyulduzga Shimoliy Londondagi ambitsiyali sport loyihasining fundamental boʻlagiga aylanishini vaʼda qilgan. Bu kabi qatʼiy qadamlar Madrid rahbariyatiga jiddiy bosim oʻtkazib, klub ichidagi muhitni barqaror saqlagan holda shartnoma masalasini tezroq hal etishga majbur qilmoqda.

Vinisius JuniorReal MadridArsenalTransferlarMikel Arteta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiKristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiBugun, 14:31Vinisius «Real»dan 20 million yevro so‘radi: bitim nega cho‘zilmoqda?Vinisius «Real»dan 20 million yevro so‘radi: bitim nega cho‘zilmoqda?Bugun, 14:07Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bugun, 13:49Mark ter Stegen faoliyatini Ayaks safida davom ettiradiMark ter Stegen faoliyatini Ayaks safida davom ettiradiBugun, 13:35Maxmud Muradov ikki kamar sari: 2020 yilgi jang qayta tiriladimi?Maxmud Muradov ikki kamar sari: 2020 yilgi jang qayta tiriladimi?Bugun, 13:35Pari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiPari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiBugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda