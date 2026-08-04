Vinisius Junior transferi: agentining Londondagi posti mish-mishlarni kuchaytirdi
Vinisius Juniorning kelajagi borasidagi mish-mishlar agenti Maykl Yormarkning Londondagi Xitrou aeroportidan qilgan posti ortidan yanada kuchaydi. 26 yoshli braziliyalik futbolchining Real Madrid bilan shartnomasi 2027-yilgacha amal qiladi, biroq yangi bitim bo'yicha rasmiy kelishuvga erishilmagan. Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Vinisius Junior bilan shaxsan suhbatlashib, uni London klubining ambitsiyali loyihasining muhim qismiga aylantirish rejasini bildirgan.
Madridning Real klubi hujumchisi Vinisius Junior jahon chempionatidan keyingi taʼtilini yakunlab, umumiy guruh mashgʻulotlariga qaytdi. Shunga qaramay, 26 yoshli braziliyalik futbolchining kelajagi borasidagi savollar ochiqligicha qolmoqda, ayniqsa Londonning Arsenal klubi uning ortidan yaqindan quvayotgan bir paytda transfer bozoridagi mish-mishlar kundan-kunga avj olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Diario AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yozgi transfer oynasidagi bu uzoq davom etayotgan doston tez orada yakunlanish alomatlarini koʻrsatmayapti. Futbolchining Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, tomonlar hali yangi bitim borasida rasmiy kelishuvga erishgani yoʻq. Aynan shu noaniqlik vaziyatdan foydalanishni istagan Angliya grandlari uchun qulay imkoniyat yaratmoqda.
Agentning sirli posti va London yoʻnalishiVaziyatning yanada chigal tus olishiga futbolchining manfaatlarini himoya qiluvchi Roc Nation agentligi prezidenti Maykl Yormark sabab boʻldi. U Londondagi Xitrou aeroportiga kelishi bilan oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida „London, men kelyapman! Ketdik!“, degan mazmunda juda shubhali va eʼtiborni tortuvchi xabar qoldirdi.
Garchi agentning Angliya poytaxtiga tashrif buyurishidan shaxsiy yoki professional boshqa maqsadlar koʻzlangan boʻlishi mumkinligiga qaramay, futbol jamoatchiligi bu bayonotni bevosita transfer muzokaralari bilan bogʻlamoqda. Ushbu vaqtda chiqish qilingani matbuotda braziliyalik hujumchi Arsenalning asosiy transfer nishoniga aylangani haqidagi xabarlarni yanada kuchaytirdi.
Mikel Arteta va shaxsiy muzokaralarGoal.com va boshqa yetakchi sport nashrlari keltirgan tafsilotlarga koʻra, Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻzining asosiy transfer nishonini qoʻlga kiritish uchun allaqachon faol harakatlarni boshlab yuborgan. Mutaxassis futbolchi bilan shaxsan suhbatlashib, London klubining rejalaridan uning asosiy oʻrin egallashini tushuntirgan.
Hisobotlarga qaraganda, Arteta braziliyalik superyulduzga Shimoliy Londondagi ambitsiyali sport loyihasining fundamental boʻlagiga aylanishini vaʼda qilgan. Bu kabi qatʼiy qadamlar Madrid rahbariyatiga jiddiy bosim oʻtkazib, klub ichidagi muhitni barqaror saqlagan holda shartnoma masalasini tezroq hal etishga majbur qilmoqda.
…