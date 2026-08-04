Oddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldi
Italiyada xom sutdan tayyorlangan Escherichia koli bakteriyasi bilan zararlangan pishloqni iste'mol qilgan bola yetti yil komada yotgach, vafot etdi. Fojia 2017 yilda Trento provinsiyasining Koredo shahrida sodir bo'lgan va o'shanda bola atigi to'rt yoshda edi. Unga gemolitik-uremik sindrom tashxisi qo'yilgan, kasallik esa miya shikastlanishi, falajlik, ko'rish qobiliyatining yo'qolishi va og'ir epilepsiyaga sabab bo'lgan.
Italiyada sodir bo‘lgan ayanchli voqea oziq-ovqat xavfsizligi masalasiga yana bir bor jiddiy e’tibor qaratish zarurligini ko‘rsatdi. Xom sutdan tayyorlangan pishloqni iste’mol qilganidan keyin yetti yil davomida komada yotgan bola hayotdan ko‘z yumdi. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar tarqatdi.
Ma’lum qilinishicha, fojia 2017 yilda Italiyaning Trento provinsiyasiga qarashli Koredo shahrida sodir bo‘lgan. O‘sha vaqtda atigi to‘rt yoshda bo‘lgan bola Escherichia koli (ichak tayoqchasi) bakteriyasi bilan zararlangan xom sutdan tayyorlangan pishloqni iste’mol qilgan. Mahsulotni tanovul qilganidan ko‘p o‘tmay uning qornida kuchli og‘riqlar boshlangan va ahvoli qisqa vaqt ichida keskin og‘irlashgan.
Shoshilinch ravishda shifoxonaga olib borilgan bola to‘liq tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilgan. Tekshiruvlar natijasida unga gemolitik-uremik sindrom tashxisi qo‘yilgan. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, mazkur og‘ir xastalik inson organizmiga juda jiddiy asoratlar qoldirishi mumkin. Xususan, u miya shikastlanishi, falajlik, ko‘rish qobiliyatining yo‘qolishi hamda og‘ir darajadagi epilepsiyani keltirib chiqargan.
Kasallikning og‘ir asoratlari tufayli bola komaga tushgan va shundan keyin yetti yil davomida o‘ziga kelmagan. Ushbu muddat ichida uning hayotini saqlab qolish uchun shifokorlar tomonidan turli davolash choralari ko‘rilgan bo‘lsa-da, ahvolini tiklashning iloji bo‘lmagan. Bolaning vafoti haqida uning otasi Jovanni Battista Maestri jamoatchilikka ma’lum qilgan.
Mazkur voqea oziq-ovqat mahsulotlari sifati va ayniqsa, xom sutdan tayyorlanadigan mahsulotlarni iste’mol qilishda ehtiyotkorlik qanchalik muhim ekanini yana bir bor eslatdi.
…