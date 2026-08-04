Oddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldi

·34·Dunyo
Oddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldi
Qisqacha

Italiyada xom sutdan tayyorlangan Escherichia koli bakteriyasi bilan zararlangan pishloqni iste'mol qilgan bola yetti yil komada yotgach, vafot etdi. Fojia 2017 yilda Trento provinsiyasining Koredo shahrida sodir bo'lgan va o'shanda bola atigi to'rt yoshda edi. Unga gemolitik-uremik sindrom tashxisi qo'yilgan, kasallik esa miya shikastlanishi, falajlik, ko'rish qobiliyatining yo'qolishi va og'ir epilepsiyaga sabab bo'lgan.

Italiyada sodir bo‘lgan ayanchli voqea oziq-ovqat xavfsizligi masalasiga yana bir bor jiddiy e’tibor qaratish zarurligini ko‘rsatdi. Xom sutdan tayyorlangan pishloqni iste’mol qilganidan keyin yetti yil davomida komada yotgan bola hayotdan ko‘z yumdi. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, fojia 2017 yilda Italiyaning Trento provinsiyasiga qarashli Koredo shahrida sodir bo‘lgan. O‘sha vaqtda atigi to‘rt yoshda bo‘lgan bola Escherichia koli (ichak tayoqchasi) bakteriyasi bilan zararlangan xom sutdan tayyorlangan pishloqni iste’mol qilgan. Mahsulotni tanovul qilganidan ko‘p o‘tmay uning qornida kuchli og‘riqlar boshlangan va ahvoli qisqa vaqt ichida keskin og‘irlashgan.

Shoshilinch ravishda shifoxonaga olib borilgan bola to‘liq tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilgan. Tekshiruvlar natijasida unga gemolitik-uremik sindrom tashxisi qo‘yilgan. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, mazkur og‘ir xastalik inson organizmiga juda jiddiy asoratlar qoldirishi mumkin. Xususan, u miya shikastlanishi, falajlik, ko‘rish qobiliyatining yo‘qolishi hamda og‘ir darajadagi epilepsiyani keltirib chiqargan.

Kasallikning og‘ir asoratlari tufayli bola komaga tushgan va shundan keyin yetti yil davomida o‘ziga kelmagan. Ushbu muddat ichida uning hayotini saqlab qolish uchun shifokorlar tomonidan turli davolash choralari ko‘rilgan bo‘lsa-da, ahvolini tiklashning iloji bo‘lmagan. Bolaning vafoti haqida uning otasi Jovanni Battista Maestri jamoatchilikka ma’lum qilgan.

Mazkur voqea oziq-ovqat mahsulotlari sifati va ayniqsa, xom sutdan tayyorlanadigan mahsulotlarni iste’mol qilishda ehtiyotkorlik qanchalik muhim ekanini yana bir bor eslatdi.

ItalyKoredoTrentoGiovanni Battista Maestri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daniya malikasi Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladiDaniya malikasi Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladiBugun, 15:56Asteroidni yadroviy portlash bilan parchalash taklif qilindiAsteroidni yadroviy portlash bilan parchalash taklif qilindiBugun, 15:47Futbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdiFutbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdiBugun, 14:2195 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!Bugun, 14:16Rekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiRekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:51Dunyo xaritasida yana bir davlat nomi o‘zgardiDunyo xaritasida yana bir davlat nomi o‘zgardiBugun, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi