Neymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildi

·37·Sport
Neymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildi

Braziliya terma jamoasining yulduzli hujumchisi Neymar jarohatidan forigʻ boʻlib, maydonga qaytishga tayyor. Jamoa bosh murabbiyi Karlo Anchelotti tajribali futbolchining sogʻligʻi tiklangani va guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida ishtirok eta olishini rasman tasdiqladi. Bu yangilik Shimoliy Amerika maydonlarida kechayotgan turnirda Selecao uchun muhim turtki boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, 34 yoshli Neymar boldir mushaklaridagi jarohat sababli guruh bosqichining dastlabki ikki oʻyinini oʻtkazib yuborgan edi. Garchi u Marokashga qarshi birinchi tur bahsida zaxira oʻrindigʻida koʻrinish bergan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi uni tavakkal qilib maydonga tushirmaslikka qaror qilgan edi. Endilikda tiklanish jarayoni muvaffaqiyatli yakunlanib, futbolchi umumiy guruh mashgʻulotlariga qoʻshilmoqda.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va Shotlandiyaga qarshi bahs

Goal.com xabar berishicha, Karlo Anchelotti Gaiti ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻtkazilgan matbuot anjumanida Neymarning holatiga toʻxtalib oʻtdi. "Neymar ertaga yakka tartibda, dushanba kunidan esa jamoa bilan birga shugʻullanadi. U Shotlandiyaga qarshi oʻyinda ishtirok etish uchun tayyor boʻladi", — dedi italiyalik mutaxassis. Bu Braziliya uchun ayni muddao, chunki jamoa guruhdan chiqish masalasini hali toʻliq hal qilmagan.

Neymarning qaytishi jamoa uchun kutilmagan yoʻqotish fonida yuz bermoqda. Gaiti bilan oʻyinda (3:0) yana bir yetakchi hujumchi Raphinha jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻldi. Dastlabki taxminlarga koʻra, unda tizza osti paylarining shikastlanishi kuzatilgan. Anchelotti Raphinhaning holati boʻyicha qoʻshimcha tibbiy tekshiruvlar oʻtkazilishini va uning turnirdagi kelajagi shundan soʻng maʼlum boʻlishini taʼkidladi.

Braziliya terma jamoasi turnirni kutilganidan biroz sust boshladi. Marokash bilan qayd etilgan 1:1 hisobidagi durangdan soʻng, jamoaga pley-off yoʻllanmasini kafolatlash uchun gʻalaba suv va havodek zarur edi. Gaiti ustidan qozonilgan ishonchli gʻalaba vaziyatni biroz yumshatgan boʻlsa-da, Shotlandiya bilan boʻladigan bahs guruhdagi yakuniy oʻrinni belgilab beradi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Neymar ishtirokidagi oʻyinlar har doim katta qiziqish uygʻotadi. Braziliyalik yulduzning safga qaytishi turnirning tomoshaboplik darajasini oshirishi shubhasiz. Neymar nafaqat hujumlarni tashkil qilishda, balki jamoaning ruhiy holatini koʻtarishda ham asosiy figura hisoblanadi. Uning tajribasi pley-off bosqichi oldidan Selecao uchun juda asqotadi.

Hozirda Braziliya terma jamoasi "C" guruhida oʻz oʻrnini mustahkamlashga harakat qilmoqda. Neymarning Shotlandiyaga qarshi maydonga tushishi, katta ehtimol bilan, hujum chizigʻidagi muammolarni bartaraf etadi va jamoaning hujumkorlik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi.

NeymarBraziliyaKarlo AnchelottiFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldiAQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldiBugun, 02:11AQSH Avstraliyani mag‘lub etib, guruh peshqadamiga aylandiAQSH Avstraliyani mag‘lub etib, guruh peshqadamiga aylandiBugun, 02:09Lamin Yamal: «Saudiyaga qarshi bahsda jamoamga yordam berishni istayman»Lamin Yamal: «Saudiyaga qarshi bahsda jamoamga yordam berishni istayman»Kecha, 23:14AQSH va Avstraliya peshqadamlik uchun asosiy tarkiblarni e’lon qildi (foto)AQSH va Avstraliya peshqadamlik uchun asosiy tarkiblarni e’lon qildi (foto)Kecha, 22:58Lamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiLamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiKecha, 22:40JCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinJCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinKecha, 22:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi