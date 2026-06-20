Neymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildi
Braziliya terma jamoasining yulduzli hujumchisi Neymar jarohatidan forigʻ boʻlib, maydonga qaytishga tayyor. Jamoa bosh murabbiyi Karlo Anchelotti tajribali futbolchining sogʻligʻi tiklangani va guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida ishtirok eta olishini rasman tasdiqladi. Bu yangilik Shimoliy Amerika maydonlarida kechayotgan turnirda Selecao uchun muhim turtki boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, 34 yoshli Neymar boldir mushaklaridagi jarohat sababli guruh bosqichining dastlabki ikki oʻyinini oʻtkazib yuborgan edi. Garchi u Marokashga qarshi birinchi tur bahsida zaxira oʻrindigʻida koʻrinish bergan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi uni tavakkal qilib maydonga tushirmaslikka qaror qilgan edi. Endilikda tiklanish jarayoni muvaffaqiyatli yakunlanib, futbolchi umumiy guruh mashgʻulotlariga qoʻshilmoqda.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va Shotlandiyaga qarshi bahsGoal.com xabar berishicha, Karlo Anchelotti Gaiti ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻtkazilgan matbuot anjumanida Neymarning holatiga toʻxtalib oʻtdi. "Neymar ertaga yakka tartibda, dushanba kunidan esa jamoa bilan birga shugʻullanadi. U Shotlandiyaga qarshi oʻyinda ishtirok etish uchun tayyor boʻladi", — dedi italiyalik mutaxassis. Bu Braziliya uchun ayni muddao, chunki jamoa guruhdan chiqish masalasini hali toʻliq hal qilmagan.
Neymarning qaytishi jamoa uchun kutilmagan yoʻqotish fonida yuz bermoqda. Gaiti bilan oʻyinda (3:0) yana bir yetakchi hujumchi Raphinha jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻldi. Dastlabki taxminlarga koʻra, unda tizza osti paylarining shikastlanishi kuzatilgan. Anchelotti Raphinhaning holati boʻyicha qoʻshimcha tibbiy tekshiruvlar oʻtkazilishini va uning turnirdagi kelajagi shundan soʻng maʼlum boʻlishini taʼkidladi.
Braziliya terma jamoasi turnirni kutilganidan biroz sust boshladi. Marokash bilan qayd etilgan 1:1 hisobidagi durangdan soʻng, jamoaga pley-off yoʻllanmasini kafolatlash uchun gʻalaba suv va havodek zarur edi. Gaiti ustidan qozonilgan ishonchli gʻalaba vaziyatni biroz yumshatgan boʻlsa-da, Shotlandiya bilan boʻladigan bahs guruhdagi yakuniy oʻrinni belgilab beradi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Neymar ishtirokidagi oʻyinlar har doim katta qiziqish uygʻotadi. Braziliyalik yulduzning safga qaytishi turnirning tomoshaboplik darajasini oshirishi shubhasiz. Neymar nafaqat hujumlarni tashkil qilishda, balki jamoaning ruhiy holatini koʻtarishda ham asosiy figura hisoblanadi. Uning tajribasi pley-off bosqichi oldidan Selecao uchun juda asqotadi.
Hozirda Braziliya terma jamoasi "C" guruhida oʻz oʻrnini mustahkamlashga harakat qilmoqda. Neymarning Shotlandiyaga qarshi maydonga tushishi, katta ehtimol bilan, hujum chizigʻidagi muammolarni bartaraf etadi va jamoaning hujumkorlik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi.
…