It egasining jasadini topishga yordam berdi

·48·Dunyo
It egasining jasadini topishga yordam berdi
Qisqacha

Moskvada 39 yoshli psixolog va stilist Natalya Bojukning jasadi uning iti topilgan sumka yonidan aniqlandi. Natalya itini sayr qildirish uchun uyidan chiqqach bedarak yo'qolgan, qariyb ikki hafta o'tib ko'ngillilar Romashkovo qishlog'idagi omborxona yaqinida itni ko'rib qolgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, marhumaning tanasida zo'ravonlik alomatlari bo'lgan.

Moskvada 39 yoshli psixolog va stilist Natalya Bojukning sirli yo‘qolishi bilan bog‘liq jinoyat fosh etilishida uning iti muhim rol o‘ynadi.

Ma’lum bo‘lishicha, Natalya itini sayr qildirish uchun uyidan chiqib ketganidan so‘ng bedarak yo‘qolgan. Ayolni qidirish ishlari boshlangan, ammo dastlab uning qayerdaligi haqida hech qanday ma’lumot topilmagan.

Oradan qariyb ikki hafta o‘tgach, ko‘ngillilar Romashkovo qishlog‘idagi omborxona yaqinida Natalyaning itini ko‘rib qolgan. Hayvon bir necha kundan buyon shu hududdagi sumka yonidan ketmay, go‘yoki kimnidir kutib turgan.

Ko‘ngillilar shubhali sumkani tekshirgach, uning ichidan Natalyaning jasadi topilgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, marhumaning tanasida zo‘ravonlik alomatlari aniqlangan.

Jinoyatga Natalyaning sevgilisi Pavel aloqador bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u voqeadan keyin Rossiyani tark etgan va xalqaro qidiruvga berilgan. Ayrim ma’lumotlarda gumonlanuvchi Turkiyada yashirinib yurgan bo‘lishi mumkinligi aytilmoqda.

Hozirda huquq-tartibot idoralari jinoyatning barcha tafsilotlarini aniqlash va gumonlanuvchining qayerdaligini topish bo‘yicha ish olib bormoqda.

MoskvaNatalya BozhukRomashkovoRossiyaTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandiBritaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandiBugun, 12:56AQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandiAQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandiBugun, 12:25Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)Bugun, 09:495 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildi5 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildiBugun, 09:34Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pBugun, 09:3326 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdi26 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdiBugun, 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi