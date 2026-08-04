It egasining jasadini topishga yordam berdi
Moskvada 39 yoshli psixolog va stilist Natalya Bojukning jasadi uning iti topilgan sumka yonidan aniqlandi. Natalya itini sayr qildirish uchun uyidan chiqqach bedarak yo'qolgan, qariyb ikki hafta o'tib ko'ngillilar Romashkovo qishlog'idagi omborxona yaqinida itni ko'rib qolgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, marhumaning tanasida zo'ravonlik alomatlari bo'lgan.
Moskvada 39 yoshli psixolog va stilist Natalya Bojukning sirli yo‘qolishi bilan bog‘liq jinoyat fosh etilishida uning iti muhim rol o‘ynadi.
Ma’lum bo‘lishicha, Natalya itini sayr qildirish uchun uyidan chiqib ketganidan so‘ng bedarak yo‘qolgan. Ayolni qidirish ishlari boshlangan, ammo dastlab uning qayerdaligi haqida hech qanday ma’lumot topilmagan.
Oradan qariyb ikki hafta o‘tgach, ko‘ngillilar Romashkovo qishlog‘idagi omborxona yaqinida Natalyaning itini ko‘rib qolgan. Hayvon bir necha kundan buyon shu hududdagi sumka yonidan ketmay, go‘yoki kimnidir kutib turgan.
Ko‘ngillilar shubhali sumkani tekshirgach, uning ichidan Natalyaning jasadi topilgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, marhumaning tanasida zo‘ravonlik alomatlari aniqlangan.
Jinoyatga Natalyaning sevgilisi Pavel aloqador bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u voqeadan keyin Rossiyani tark etgan va xalqaro qidiruvga berilgan. Ayrim ma’lumotlarda gumonlanuvchi Turkiyada yashirinib yurgan bo‘lishi mumkinligi aytilmoqda.
Hozirda huquq-tartibot idoralari jinoyatning barcha tafsilotlarini aniqlash va gumonlanuvchining qayerdaligini topish bo‘yicha ish olib bormoqda.
…