AQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandi

·24·Dunyo
AQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandi
Qisqacha

AQSHning Nyu-York shtatida kana orqali yuqadigan kam uchraydigan Burbon virusining odamda qayd etilgan ilk holati tasdiqlandi. Virus Long-Aylendda yashovchi 67 yoshli erkakda “yolg'iz yulduz” kanasi chaqishidan keyin aniqlangan. Burbon virusining asosiy tashuvchisi Amblyomma americanum kanasi bo'lib, uning Long-Aylend hududida kamida 2019 yildan beri mavjudligi aniqlangan.

AQSHning Nyu-York shtatida kana orqali yuqadigan kam uchraydigan Burbon virusining odamda qayd etilgan ilk holati tasdiqlandi. Kasallik Long-Aylendda yashovchi 67 yoshli erkakda aniqlangan bo‘lib, u hovlisida ishlayotgan paytda “yolg‘iz yulduz” kanasi chaqishidan keyin kasallangan.

Bemor dastlab yuqori isitma, kuchli bosh og‘rig‘i, holsizlik va boshqa alomatlarni boshdan kechirgan. Kasallik belgilari boshqa kana orqali yuqadigan infeksiyalarga o‘xshash bo‘lgani sababli tashxis qo‘yish jarayoni murakkab kechgan. Keyinchalik maxsus tekshiruvlar natijasida unda Burbon virusi borligi tasdiqlangan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, virusning asosiy tashuvchisi “yolg‘iz yulduz” nomi bilan tanilgan Amblyomma americanum kanasi hisoblanadi. Tadqiqotlar Long-Aylend hududida ushbu virusning kamida 2019 yildan beri kana va oq dumli bug‘ular orasida mavjudligini ko‘rsatgan.

Yashil barg ustida oq dog‘li jigarrang kana makro tasviri.

Burbon virusi ilk bor 2014 yilda Kanzas shtatining Burbon okrugida aniqlangan. Hozirgacha uning odamlardagi holatlari juda kam qayd etilgan. Biroq olimlar kasallik aslida rasmiy statistikada ko‘rsatilganidan ko‘ra kengroq tarqalgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Bunga virusni aniqlash uchun oddiy tijoriy testlarning mavjud emasligi ham sabab bo‘lishi mumkin.

Hozircha Burbon virusiga qarshi maxsus vaksina yoki tasdiqlangan davolash usuli mavjud emas. Shu bois mutaxassislar kana chaqishidan himoyalanish, tabiat qo‘ynida yopiq kiyim kiyish va tanani muntazam tekshirib turish muhimligini ta’kidlamoqda.

New YorkLong IslandKansasBourbon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandiBritaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandiBugun, 12:56It egasining jasadini topishga yordam berdiIt egasining jasadini topishga yordam berdiBugun, 12:47Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)Bugun, 09:495 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildi5 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildiBugun, 09:34Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pBugun, 09:3326 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdi26 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdiBugun, 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi