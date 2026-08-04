AQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandi
AQSHning Nyu-York shtatida kana orqali yuqadigan kam uchraydigan Burbon virusining odamda qayd etilgan ilk holati tasdiqlandi. Virus Long-Aylendda yashovchi 67 yoshli erkakda “yolg'iz yulduz” kanasi chaqishidan keyin aniqlangan. Burbon virusining asosiy tashuvchisi Amblyomma americanum kanasi bo'lib, uning Long-Aylend hududida kamida 2019 yildan beri mavjudligi aniqlangan.
AQSHning Nyu-York shtatida kana orqali yuqadigan kam uchraydigan Burbon virusining odamda qayd etilgan ilk holati tasdiqlandi. Kasallik Long-Aylendda yashovchi 67 yoshli erkakda aniqlangan bo‘lib, u hovlisida ishlayotgan paytda “yolg‘iz yulduz” kanasi chaqishidan keyin kasallangan.
Bemor dastlab yuqori isitma, kuchli bosh og‘rig‘i, holsizlik va boshqa alomatlarni boshdan kechirgan. Kasallik belgilari boshqa kana orqali yuqadigan infeksiyalarga o‘xshash bo‘lgani sababli tashxis qo‘yish jarayoni murakkab kechgan. Keyinchalik maxsus tekshiruvlar natijasida unda Burbon virusi borligi tasdiqlangan.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, virusning asosiy tashuvchisi “yolg‘iz yulduz” nomi bilan tanilgan Amblyomma americanum kanasi hisoblanadi. Tadqiqotlar Long-Aylend hududida ushbu virusning kamida 2019 yildan beri kana va oq dumli bug‘ular orasida mavjudligini ko‘rsatgan.
Burbon virusi ilk bor 2014 yilda Kanzas shtatining Burbon okrugida aniqlangan. Hozirgacha uning odamlardagi holatlari juda kam qayd etilgan. Biroq olimlar kasallik aslida rasmiy statistikada ko‘rsatilganidan ko‘ra kengroq tarqalgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Bunga virusni aniqlash uchun oddiy tijoriy testlarning mavjud emasligi ham sabab bo‘lishi mumkin.
Hozircha Burbon virusiga qarshi maxsus vaksina yoki tasdiqlangan davolash usuli mavjud emas. Shu bois mutaxassislar kana chaqishidan himoyalanish, tabiat qo‘ynida yopiq kiyim kiyish va tanani muntazam tekshirib turish muhimligini ta’kidlamoqda.
…