Elon Musk Texasda Advanced Technology Chip Fab qurilishini boshladi

·22·Texno
Elon Musk Texasda Advanced Technology Chip Fab qurilishini boshladi
Qisqacha

Texasda kelajakdagi yarimo'tkazgichlar texnologiyalarini ishlab chiqishga mo'ljallangan Advanced Technology Chip Fab (ATCF) tadqiqot markazi qurilishi jadal davom etmoqda. Majmuada poydevor quyish, qurilish materiallarini yetkazish ishlari olib borilmoqda, shuningdek pudratchilar va Tesla kompaniyasining vaqtinchalik idoralari uchun to'rtta bino qurilishiga ruxsat berilgan.

AQShning Texas shtatida kelajakdagi yarimoʻtkazgichlar texnologiyalarini ishlab chiqishga moʻljallangan Advanced Technology Chip Fab (ATCF) tadqiqot markazi qurilishi jadal surʼatlarda davom etmoqda. Internetda ushbu yirik obyektning soʻnggi parvoz kadrlari paydo boʻldi, deb xabar beradi ixbt.com manbasi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Giga Texas va Starbase kosmodromi qurilishini doimiy ravishda yoritib boruvchi bloger Jo Tegtmayer eʼlon qilgan video va suratlarda kelajakdagi majmuaning aniq qiyofasi koʻzga tashlanadi. Ayni paytda hududda poydevor quyish ishlari davom etmoqda, qurilish materiallari keltirilib, keyingi bosqichga tayyorgarlik koʻrilmoqda.

Yirik investitsiyalar va hamkorlik

Maʼlumotlarga koʻra, ATCF loyihasi rasman 2026-yil 21-mart kuni taqdim etilgan edi. Soʻnggi kunlarda qurilish maydonchasidagi faollik keskin oshgan boʻlib, buni pudratchilar va Tesla kompaniyasining vaqtinchalik idoralari joylashadigan toʻrtta yangi vaqtinchalik bino qurilishiga ruxsatnoma rasmiylashtirilgani ham tasdiqlaydi.

Mazkur majmua Elon Muskning oʻz sunʼiy intellekt chiplarini yaratishga qaratilgan ulkan Terafab loyihasining birinchi bosqichi hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari maʼlumotlariga koʻra, yarimoʻtkazgichlar majmuasini barpo etishda Tesla, SpaceX, xAI hamda Intel kompaniyalari oʻz kuchlarini birlashtiradi.

Kelajakdagi texnologiyalar va sunʼiy intellekt

Loyihaning birinchi navbatini moliyalashtirish qiymati taxminan 55 milliard dollarni tashkil etadi. Toʻliq quvvatga chiqqandan soʻng esa umumiy sarmoyalar hajmi 119 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu esa sanoat miqyosidagi eng yirik tashabbuslardan biriga aylanadi.

ATCF markazida mantiqiy chiplar, xotira va mikrosxemalarni zamonaviy korpuslash texnologiyalarini yagona sikl ostida birlashtirish rejalashtirilgan. Bu yerda ishlab chiqariladigan sunʼiy intellekt tezlatgichlari Tesla elektromobillari, robotaksilar, Optimus gumanoid robotlari hamda sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarida qoʻllaniladi.

Avvalroq ASML bosh direktori Kristof Fuke Elon Musk bilan dunyodagi eng yirik yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish markazlaridan birini barpo etish borasida muzokaralar oʻtkazganini tasdiqlagan edi. Ushbu infratuzilmaning yaratilishi kelgusida kosmik va yer usti loyihalarini yuqori unumdorlikdagi chiplar bilan taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

TeslaSpaceXElon MuskChiplarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdiZamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdiBugun, 11:24NASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdiNASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdiBugun, 10:52«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...Bugun, 08:17Afsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaAfsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaBugun, 05:24Palantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildiPalantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildiBugun, 04:26Honor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPSHonor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPSBugun, 04:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi