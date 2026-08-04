Elon Musk Texasda Advanced Technology Chip Fab qurilishini boshladi
Texasda kelajakdagi yarimo'tkazgichlar texnologiyalarini ishlab chiqishga mo'ljallangan Advanced Technology Chip Fab (ATCF) tadqiqot markazi qurilishi jadal davom etmoqda. Majmuada poydevor quyish, qurilish materiallarini yetkazish ishlari olib borilmoqda, shuningdek pudratchilar va Tesla kompaniyasining vaqtinchalik idoralari uchun to'rtta bino qurilishiga ruxsat berilgan.
AQShning Texas shtatida kelajakdagi yarimoʻtkazgichlar texnologiyalarini ishlab chiqishga moʻljallangan Advanced Technology Chip Fab (ATCF) tadqiqot markazi qurilishi jadal surʼatlarda davom etmoqda. Internetda ushbu yirik obyektning soʻnggi parvoz kadrlari paydo boʻldi, deb xabar beradi ixbt.com manbasi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Giga Texas va Starbase kosmodromi qurilishini doimiy ravishda yoritib boruvchi bloger Jo Tegtmayer eʼlon qilgan video va suratlarda kelajakdagi majmuaning aniq qiyofasi koʻzga tashlanadi. Ayni paytda hududda poydevor quyish ishlari davom etmoqda, qurilish materiallari keltirilib, keyingi bosqichga tayyorgarlik koʻrilmoqda.
Yirik investitsiyalar va hamkorlikMaʼlumotlarga koʻra, ATCF loyihasi rasman 2026-yil 21-mart kuni taqdim etilgan edi. Soʻnggi kunlarda qurilish maydonchasidagi faollik keskin oshgan boʻlib, buni pudratchilar va Tesla kompaniyasining vaqtinchalik idoralari joylashadigan toʻrtta yangi vaqtinchalik bino qurilishiga ruxsatnoma rasmiylashtirilgani ham tasdiqlaydi.
Mazkur majmua Elon Muskning oʻz sunʼiy intellekt chiplarini yaratishga qaratilgan ulkan Terafab loyihasining birinchi bosqichi hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari maʼlumotlariga koʻra, yarimoʻtkazgichlar majmuasini barpo etishda Tesla, SpaceX, xAI hamda Intel kompaniyalari oʻz kuchlarini birlashtiradi.
Kelajakdagi texnologiyalar va sunʼiy intellektLoyihaning birinchi navbatini moliyalashtirish qiymati taxminan 55 milliard dollarni tashkil etadi. Toʻliq quvvatga chiqqandan soʻng esa umumiy sarmoyalar hajmi 119 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu esa sanoat miqyosidagi eng yirik tashabbuslardan biriga aylanadi.
ATCF markazida mantiqiy chiplar, xotira va mikrosxemalarni zamonaviy korpuslash texnologiyalarini yagona sikl ostida birlashtirish rejalashtirilgan. Bu yerda ishlab chiqariladigan sunʼiy intellekt tezlatgichlari Tesla elektromobillari, robotaksilar, Optimus gumanoid robotlari hamda sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarida qoʻllaniladi.
Avvalroq ASML bosh direktori Kristof Fuke Elon Musk bilan dunyodagi eng yirik yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish markazlaridan birini barpo etish borasida muzokaralar oʻtkazganini tasdiqlagan edi. Ushbu infratuzilmaning yaratilishi kelgusida kosmik va yer usti loyihalarini yuqori unumdorlikdagi chiplar bilan taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
…