Britaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandi

·0·Dunyo
Britaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandi

Buyuk Britaniyada sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy voqea jamoatchilik orasida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Hempshir grafligida cherkovlar oldiga qo‘y va kiyik jasadlarini tashlab ketib, mahalliy aholi orasida qo‘rquv va xavotir uyg‘otgan 48 yoshli Benjamin Lyuis sud qaroriga muvofiq majburiy tarzda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirildi. Bu haqda The Guardian nashri xabar qildi.

Tergov materiallariga ko‘ra, Benjamin Lyuis fermerlardan qo‘zilarni o‘g‘irlab ketgan, keyin esa ularni so‘yib, jasadlarini Nyu-Forest hududida joylashgan cherkovlar eshiklari oldiga tashlab ketgan. Ayrim holatlarda u bu joylarda teskari xoch belgisi hamda taro kartalarini ham qoldirgan. Bu kabi harakatlar mahalliy aholi, cherkov xodimlari va dindorlar orasida jiddiy xavotir hamda qo‘rquv paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar gumondorni aniqlash maqsadida bir necha oy davomida maxsus kuzatuv ishlarini olib bordi. Politsiya hatto satanizm taqvimida muhim sanalari hisoblangan kunlarda cherkovlar atrofida qo‘shimcha nazorat o‘rnatib, ehtimoliy jinoyatlarning oldini olishga harakat qildi. Uzoq davom etgan tergov natijasida qo‘zichoq jasadidan olingan DNK namunasi orqali Benjamin Lyuisning shaxsi aniqlanib, u qo‘lga olindi.

Tergov jarayonida gumondorning uyida o‘tkazilgan tintuv chog‘ida vampirlar tasvirlangan rasmlar, turli marosimlarga oid yozuvlar, shuningdek, qon ichish bilan bog‘liq qaydlar ham topildi. Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, Lyuis qon ichish insonga abadiy hayot bag‘ishlashi va uni vampirga aylantirishi mumkinligiga qattiq ishongan.

Sud jarayoni yakunida Benjamin Lyuis diniy adovat asosida qasddan qo‘rquv va tahdid uyg‘otish, shuningdek, fermerlarga tegishli qo‘zilarni o‘g‘irlash jinoyatlarida aybdor deb topildi. Sudya Uilyam Mausli uning jamiyat uchun xavfsiz ekani tibbiy jihatdan tasdiqlanmaguncha ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanishini belgiladi.

Psixiatr mutaxassislarning xulosasiga ko‘ra, Lyuis murakkab ruhiy salomatlik bilan bog‘liq muammolardan aziyat chekmoqda. Shuningdek, ma’lum bo‘lishicha, bu uning bunday xatti-harakatlari bilan bog‘liq ilk holat emas. U 2003 yilda ham o‘zini vampir deb atagan, bir ruhoniy va uning oila a’zolarini qo‘rqitgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoq jazosini o‘tagan.

Mutaxassislar mazkur voqea jamiyatda ruhiy salomatlik muammolariga o‘z vaqtida e’tibor qaratish naqadar muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatib berganini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

It egasining jasadini topishga yordam berdiIt egasining jasadini topishga yordam berdiBugun, 12:47AQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandiAQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandiBugun, 12:25Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)Bugun, 09:495 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildi5 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildiBugun, 09:34Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pBugun, 09:3326 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdi26 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdiBugun, 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi