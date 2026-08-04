Britaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandi
Buyuk Britaniyada sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy voqea jamoatchilik orasida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Hempshir grafligida cherkovlar oldiga qo‘y va kiyik jasadlarini tashlab ketib, mahalliy aholi orasida qo‘rquv va xavotir uyg‘otgan 48 yoshli Benjamin Lyuis sud qaroriga muvofiq majburiy tarzda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirildi. Bu haqda The Guardian nashri xabar qildi.
Tergov materiallariga ko‘ra, Benjamin Lyuis fermerlardan qo‘zilarni o‘g‘irlab ketgan, keyin esa ularni so‘yib, jasadlarini Nyu-Forest hududida joylashgan cherkovlar eshiklari oldiga tashlab ketgan. Ayrim holatlarda u bu joylarda teskari xoch belgisi hamda taro kartalarini ham qoldirgan. Bu kabi harakatlar mahalliy aholi, cherkov xodimlari va dindorlar orasida jiddiy xavotir hamda qo‘rquv paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar gumondorni aniqlash maqsadida bir necha oy davomida maxsus kuzatuv ishlarini olib bordi. Politsiya hatto satanizm taqvimida muhim sanalari hisoblangan kunlarda cherkovlar atrofida qo‘shimcha nazorat o‘rnatib, ehtimoliy jinoyatlarning oldini olishga harakat qildi. Uzoq davom etgan tergov natijasida qo‘zichoq jasadidan olingan DNK namunasi orqali Benjamin Lyuisning shaxsi aniqlanib, u qo‘lga olindi.
Tergov jarayonida gumondorning uyida o‘tkazilgan tintuv chog‘ida vampirlar tasvirlangan rasmlar, turli marosimlarga oid yozuvlar, shuningdek, qon ichish bilan bog‘liq qaydlar ham topildi. Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, Lyuis qon ichish insonga abadiy hayot bag‘ishlashi va uni vampirga aylantirishi mumkinligiga qattiq ishongan.
Sud jarayoni yakunida Benjamin Lyuis diniy adovat asosida qasddan qo‘rquv va tahdid uyg‘otish, shuningdek, fermerlarga tegishli qo‘zilarni o‘g‘irlash jinoyatlarida aybdor deb topildi. Sudya Uilyam Mausli uning jamiyat uchun xavfsiz ekani tibbiy jihatdan tasdiqlanmaguncha ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanishini belgiladi.
Psixiatr mutaxassislarning xulosasiga ko‘ra, Lyuis murakkab ruhiy salomatlik bilan bog‘liq muammolardan aziyat chekmoqda. Shuningdek, ma’lum bo‘lishicha, bu uning bunday xatti-harakatlari bilan bog‘liq ilk holat emas. U 2003 yilda ham o‘zini vampir deb atagan, bir ruhoniy va uning oila a’zolarini qo‘rqitgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoq jazosini o‘tagan.
Mutaxassislar mazkur voqea jamiyatda ruhiy salomatlik muammolariga o‘z vaqtida e’tibor qaratish naqadar muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatib berganini ta’kidlamoqda.
…