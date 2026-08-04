Murodbek Qilichevning onasi 71 yoshida vafot etdi
Taniqli xonanda Murodbek Qilichevning onasi Qilicheva Topajon 1 avgust kuni 71 yoshida vafot etdi. Marhuma 1955 yilda tavallud topgan. Uning janoza namozi shanba kuni soat 12:00 da o‘qilgan. Murodbek Qilichev va uning oila a’zolariga ta’ziya bildiramiz.
Taniqli xonanda Murodbek Qilichevning onasi Qilicheva Topajon 1 avgust kuni 71 yoshida vafot etdi.
Ma’lum qilinishicha, marhuma 1955 yilda tavallud topgan. U butun umri davomida farzandlari va yaqinlariga mehr-muhabbat ulashib, oilasi uchun tayanch bo‘lib yashagan.
Marhumaning janoza namozi shanba kuni soat 12:00 da o‘qilgani ma’lum qilindi.
Murodbek Qilichev va uning oila a’zolariga ushbu og‘ir musibat munosabati bilan chuqur ta’ziya bildiramiz. Alloh taolo marhumani o‘z rahmatiga olsin, joylari jannatdan bo‘lsin. Yaqinlariga sabr va matonat tilaymiz.
…