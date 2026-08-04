Pari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdi

·0·Sport
Pari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdi

Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi yozgi transferlar mavsumida Barselona himoyachisi Jyul Kundeni oʻz safiga qoʻshib olish niyatida jiddiy harakat boshladi. Fichajes va RMC Sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, parijliklar kataloniyaliklar bilan Ferran Torres transferi boʻyicha ketayotgan muzokaralardan foydalanib, bir yoʻla ikkita futbolchini qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda. Bu transfer harakati Fransiya chempioni uchun yozgi mavsumdagi eng asosiy ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 27 yoshli Fransiya terma jamoasi aʼzosini sotib olish tashabbusi bevosita bosh murabbiy Luis Enrikidan chiqqan. Parijliklar ustozi oʻz vatandoshini jamoada koʻrishni va uni aynan markaziy himoyachi pozitsiyasida oʻynatishni istamoqda. Eslatib oʻtamiz, Kunde Kataloniyaga koʻchib oʻtishidan avval ham asosan markazda harakat qilgan va murabbiylar shtabida futbolchining imkoniyatlarini toʻlaqonli roʻyobga chiqarish boʻyicha aniq taktik reja mavjud.

Kataloniyadagi oʻzgarishlar va rahbariyat pozitsiyasi

Barselona safida Hansi Flick boshchiligidagi notekis mavsumdan soʻng Jyul Kundening maqomi sezilarli darajada oʻzgardi. Avvallari klub uni sotilmaydigan futbolchilar sirasiga kiritgan boʻlsa, hozirgi vaziyat boshqacharoq tus olgan. Jamoada Erik Garsiya va Joau Kanseluning mavjudligi kelgusi mavsumda Kundening oʻng qanot himoyasidagi oʻyin amaliyotiga jiddiy xavf solishi mumkin.

Klub prezidenti Joan Laporta va sport direktori Deku oʻtgan yili futbolchi uchun taklif qilingan 70 million yevrolik (60 million funt sterling) narxni rad etishgan edi. Biroq joriy vaziyatda ular shartnoma boʻyicha munosib moliyaviy taklif tushsa, bu klubning maoshlar fondini yengillashtirishga katta yordam berishini yaxshi tushunishmoqda.

Parijliklarning qatʼiy rejasi va oldingi tajriba

Pari Sen-Jermen klubi prezidenti Nosir Al-Xelayfi bu transfer jarayonini shaxsan oʻzi boshqarmoqda. Fransuz grandi Kataloniya klubi bilan oldin ham muvaffaqiyatli hamkorlik tajribasiga ega boʻlib, bunga qadar Lionel Messi va Usmon Dembeleni Barselonadan oʻz safiga qoʻshib olgan edi. Hozirda Liga 1 peshqadami aynan shu tajribaga tayanib, ishni oxiriga yetkazishni maqsad qilgan.

Parijliklar Kunde bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishib olishda asosiy urgʻuni unga himoya markazidan doimiy va kafolatlangan oʻyin vaqti berilishiga qaratmoqda. Futbolchining oʻz Vataniga qaytish ehtimoli va parijliklarning aniq loyihasi bu transferning amalga oshish ehtimolini oshirmoqda. Ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar yozgi transfer oynasi davomida yanada qizgʻin tus olishi kutilmoqda.

Paris Saint-GermainJules KoundeBarcelonaLuis Enriquetransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdiNiko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:56Mateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiMateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiBugun, 12:32Chelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkinChelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkinBugun, 12:14Geri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadiGeri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadiBugun, 12:11Jek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdiJek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdiBugun, 11:56Chelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorChelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda