Pari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdi
Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi yozgi transferlar mavsumida Barselona himoyachisi Jyul Kundeni oʻz safiga qoʻshib olish niyatida jiddiy harakat boshladi. Fichajes va RMC Sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, parijliklar kataloniyaliklar bilan Ferran Torres transferi boʻyicha ketayotgan muzokaralardan foydalanib, bir yoʻla ikkita futbolchini qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda. Bu transfer harakati Fransiya chempioni uchun yozgi mavsumdagi eng asosiy ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, 27 yoshli Fransiya terma jamoasi aʼzosini sotib olish tashabbusi bevosita bosh murabbiy Luis Enrikidan chiqqan. Parijliklar ustozi oʻz vatandoshini jamoada koʻrishni va uni aynan markaziy himoyachi pozitsiyasida oʻynatishni istamoqda. Eslatib oʻtamiz, Kunde Kataloniyaga koʻchib oʻtishidan avval ham asosan markazda harakat qilgan va murabbiylar shtabida futbolchining imkoniyatlarini toʻlaqonli roʻyobga chiqarish boʻyicha aniq taktik reja mavjud.
Kataloniyadagi oʻzgarishlar va rahbariyat pozitsiyasiBarselona safida Hansi Flick boshchiligidagi notekis mavsumdan soʻng Jyul Kundening maqomi sezilarli darajada oʻzgardi. Avvallari klub uni sotilmaydigan futbolchilar sirasiga kiritgan boʻlsa, hozirgi vaziyat boshqacharoq tus olgan. Jamoada Erik Garsiya va Joau Kanseluning mavjudligi kelgusi mavsumda Kundening oʻng qanot himoyasidagi oʻyin amaliyotiga jiddiy xavf solishi mumkin.
Klub prezidenti Joan Laporta va sport direktori Deku oʻtgan yili futbolchi uchun taklif qilingan 70 million yevrolik (60 million funt sterling) narxni rad etishgan edi. Biroq joriy vaziyatda ular shartnoma boʻyicha munosib moliyaviy taklif tushsa, bu klubning maoshlar fondini yengillashtirishga katta yordam berishini yaxshi tushunishmoqda.
Parijliklarning qatʼiy rejasi va oldingi tajribaPari Sen-Jermen klubi prezidenti Nosir Al-Xelayfi bu transfer jarayonini shaxsan oʻzi boshqarmoqda. Fransuz grandi Kataloniya klubi bilan oldin ham muvaffaqiyatli hamkorlik tajribasiga ega boʻlib, bunga qadar Lionel Messi va Usmon Dembeleni Barselonadan oʻz safiga qoʻshib olgan edi. Hozirda Liga 1 peshqadami aynan shu tajribaga tayanib, ishni oxiriga yetkazishni maqsad qilgan.
Parijliklar Kunde bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishib olishda asosiy urgʻuni unga himoya markazidan doimiy va kafolatlangan oʻyin vaqti berilishiga qaratmoqda. Futbolchining oʻz Vataniga qaytish ehtimoli va parijliklarning aniq loyihasi bu transferning amalga oshish ehtimolini oshirmoqda. Ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar yozgi transfer oynasi davomida yanada qizgʻin tus olishi kutilmoqda.
…