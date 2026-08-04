Garri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadi

·0·Madaniyat
Garri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadi

Garri Staylz Meksikaning Mexiko shahridagi Estadio GNP Seguros stadionida konsert berayotgan vaqtida kutilmaganda sahnada sirpanib, yiqilib tushdi. Xonanda vaziyatni sarosimaga tushmasdan hazil bilan qabul qildi va hatto yerda yotgan holida ham qo‘shiq kuylashda davom etdi.

Muxlislar esa sevimli xonandasini olqishlab, uni qo‘llab-quvvatladi. Staylz tez orada o‘rnidan turib, konsertni davom ettirdi. Uning bu holatga yengil va hazilomuz munosabati tomoshabinlarda iliq taassurot qoldirdi. Hodisa aks etgan videolar esa ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, ko‘plab tomoshalar yig‘moqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Murodbek Qilichevning onasi 71 yoshida vafot etdiMurodbek Qilichevning onasi 71 yoshida vafot etdiBugun, 12:07Sitora Alimjonova umra safariga yo‘l oldi (video)Sitora Alimjonova umra safariga yo‘l oldi (video)Kecha, 23:03«Ayol» seriali ortidagi 7 yillik mojaro oshkor bo‘ldi«Ayol» seriali ortidagi 7 yillik mojaro oshkor bo‘ldiKecha, 22:12“Taksi” filmi atigi 30 kunda yozilganini bilasizmi?“Taksi” filmi atigi 30 kunda yozilganini bilasizmi?Kecha, 20:05Shohruhxon shifoxonaga yotqizildimi? Tarqalgan video muxlislarni xavotirga soldi (video)Shohruhxon shifoxonaga yotqizildimi? Tarqalgan video muxlislarni xavotirga soldi (video)Kecha, 14:27Muxlislar sevimlisi Ulug‘bek Qodirov bugun 43 yoshni qarshi oldiMuxlislar sevimlisi Ulug‘bek Qodirov bugun 43 yoshni qarshi oldiKecha, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida