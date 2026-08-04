Garri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Garri Staylz Meksikaning Mexiko shahridagi Estadio GNP Seguros stadionida konsert berayotgan vaqtida kutilmaganda sahnada sirpanib, yiqilib tushdi. Xonanda vaziyatni sarosimaga tushmasdan hazil bilan qabul qildi va hatto yerda yotgan holida ham qo‘shiq kuylashda davom etdi.
Muxlislar esa sevimli xonandasini olqishlab, uni qo‘llab-quvvatladi. Staylz tez orada o‘rnidan turib, konsertni davom ettirdi. Uning bu holatga yengil va hazilomuz munosabati tomoshabinlarda iliq taassurot qoldirdi. Hodisa aks etgan videolar esa ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, ko‘plab tomoshalar yig‘moqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…