Geri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadi
Chelsi Krishtal Pelas safida to'p surgan 26 yoshli fransiyalik markaziy himoyachi Maksens Lakruani 52 million funt sterling evaziga transfer qildi va u bilan 2032-yilgacha shartnoma imzoladi. Klub sobiq sardori Geri Keyxill bu xaridni oqilona qadam deb baholab, Lakrua yangi bosqichga chiqish uchun mukammal yosh va yetarli tajribaga ega ekanini ta'kidladi.
Londonning Chelsi klubi tarkibini kuchaytirish yo'lidagi transfer kampaniyasini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Jamoa Krishtal Pelas safida to'p surgan 26 yoshli fransiyalik markaziy himoyachi Maksens Lakruani o'z safiga qo'shib oldi. Mazkur transfer summasi 52 million funt sterlingni tashkil etib, futbolchi Stamford Bridj jamoasi bilan 2032-yilgacha mo'ljallangan uzoq muddatli olti yillik shartnomaga imzo chekdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rasmiy veb-saytiga bergan intervyusida Chelsi sobiq sardori Geri Keyxill ushbu xaridni yuqori baholab, uni jamoa uchun o'ta oqilona qadam deb atadi. Keyxillning fikricha, Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionatida to'rtinchi o'rinni egallagan va turnirda munosib harakat qilgan himoyachi yangi bosqichga chiqish uchun mukammal yoshda va yetarli tajribaga ega.
Xabi Alonso boshchiligidagi yangi davrMaksens Lakruaning transferi bosh murabbiy Xabi Alonso tomonidan yozgi transfer oynasida amalga oshirilayotgan muhim tarkibiy o'zgarishlar doirasiga kiradi. Fransiyalik futbolchi bilan bir qatorda yozda jamoaga Morgan Rojers, Denni Velbek va Jordan Xenderson kabi tajribali o'yinchilar ham kelib qo'shilgan edi. Bu esa Chelsi bosh murabbiyining kelgusi mavsumda yuqori natijalar uchun kurashish niyatida jiddiy ekanidan dalolat beradi.
Geri Keyxillning ta'kidlashicha, Lakruaning Premyer-liga va xalqaro maydonlardagi tajribasi unga yangi jamoada tezda moslashib ketishiga yordam beradi. Himoyachi o'z vaqtida Krishtal Pelas safida barqaror o'yin ko'rsatib, Angliya chempionatining talablariga to'liq ko'nikkan. Endilikda u o'z faoliyatini yanada yuqori saviyaga ko'tarish hamda grand klublar safida sovrinlar uchun kurashish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.
Fransiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtiroki ham himoyachining obro'sini yanada oshirib, uni dunyoning eng yaxshi futbolchilari qatoriga olib chiqdi. Keyxillning so'zlariga ko'ra, o'zi ham bir vaqtlar Chelseiga o'tgan davrdagi kabi, Maksens uchun ham bu transfer karyerasida yangi sahifa ochadi va uni yanada kuchliroq o'yinchiga aylantiradi.
Yangi mavsum oldidan Chelsi tarkibining bunday kuchaytirilishi muxlislar va mutaxassislar tomonidan ijobiy kutib olinmoqda. Xabi Alonso qo'l ostida o'z salohiyatini to'la namoyon etishga intilayotgan Maksens Lakrua London klubining himoya chizig'idagi ishonchlilikni ta'minlovchi asosiy figuralardan biriga aylanishi kutilmoqda.
…