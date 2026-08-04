Geri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadi

·23·Sport
Geri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadi
Qisqacha

Chelsi Krishtal Pelas safida to'p surgan 26 yoshli fransiyalik markaziy himoyachi Maksens Lakruani 52 million funt sterling evaziga transfer qildi va u bilan 2032-yilgacha shartnoma imzoladi. Klub sobiq sardori Geri Keyxill bu xaridni oqilona qadam deb baholab, Lakrua yangi bosqichga chiqish uchun mukammal yosh va yetarli tajribaga ega ekanini ta'kidladi.

Londonning Chelsi klubi tarkibini kuchaytirish yo'lidagi transfer kampaniyasini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Jamoa Krishtal Pelas safida to'p surgan 26 yoshli fransiyalik markaziy himoyachi Maksens Lakruani o'z safiga qo'shib oldi. Mazkur transfer summasi 52 million funt sterlingni tashkil etib, futbolchi Stamford Bridj jamoasi bilan 2032-yilgacha mo'ljallangan uzoq muddatli olti yillik shartnomaga imzo chekdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rasmiy veb-saytiga bergan intervyusida Chelsi sobiq sardori Geri Keyxill ushbu xaridni yuqori baholab, uni jamoa uchun o'ta oqilona qadam deb atadi. Keyxillning fikricha, Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionatida to'rtinchi o'rinni egallagan va turnirda munosib harakat qilgan himoyachi yangi bosqichga chiqish uchun mukammal yoshda va yetarli tajribaga ega.

Xabi Alonso boshchiligidagi yangi davr

Maksens Lakruaning transferi bosh murabbiy Xabi Alonso tomonidan yozgi transfer oynasida amalga oshirilayotgan muhim tarkibiy o'zgarishlar doirasiga kiradi. Fransiyalik futbolchi bilan bir qatorda yozda jamoaga Morgan Rojers, Denni Velbek va Jordan Xenderson kabi tajribali o'yinchilar ham kelib qo'shilgan edi. Bu esa Chelsi bosh murabbiyining kelgusi mavsumda yuqori natijalar uchun kurashish niyatida jiddiy ekanidan dalolat beradi.

Geri Keyxillning ta'kidlashicha, Lakruaning Premyer-liga va xalqaro maydonlardagi tajribasi unga yangi jamoada tezda moslashib ketishiga yordam beradi. Himoyachi o'z vaqtida Krishtal Pelas safida barqaror o'yin ko'rsatib, Angliya chempionatining talablariga to'liq ko'nikkan. Endilikda u o'z faoliyatini yanada yuqori saviyaga ko'tarish hamda grand klublar safida sovrinlar uchun kurashish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Fransiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtiroki ham himoyachining obro'sini yanada oshirib, uni dunyoning eng yaxshi futbolchilari qatoriga olib chiqdi. Keyxillning so'zlariga ko'ra, o'zi ham bir vaqtlar Chelseiga o'tgan davrdagi kabi, Maksens uchun ham bu transfer karyerasida yangi sahifa ochadi va uni yanada kuchliroq o'yinchiga aylantiradi.

Yangi mavsum oldidan Chelsi tarkibining bunday kuchaytirilishi muxlislar va mutaxassislar tomonidan ijobiy kutib olinmoqda. Xabi Alonso qo'l ostida o'z salohiyatini to'la namoyon etishga intilayotgan Maksens Lakrua London klubining himoya chizig'idagi ishonchlilikni ta'minlovchi asosiy figuralardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Maksens LakruaChelsiGeri KeyxillXabi AlonsoPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiMateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiBugun, 12:32Chelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkinChelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkinBugun, 12:14Jek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdiJek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdiBugun, 11:56Chelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorChelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorBugun, 11:51Ferran Torres Barselona rahbariyatiga shartnoma shartini qoʻydiFerran Torres Barselona rahbariyatiga shartnoma shartini qoʻydiBugun, 11:40Liverpul transferda muammoga duch keldi va zaxira rejani tuzmoqdaLiverpul transferda muammoga duch keldi va zaxira rejani tuzmoqdaBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda