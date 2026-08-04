Niko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdi
Manchester Siti yarim himoyachisi Niko Gonsales jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska qoʻl ostidagi mashgʻulotlar va oʻyin uslubidan zavqlanayotganini maʼlum qildi. 24 yoshli ispaniyalik futbolchi jamoaning yangi mavsumdagi taktik talablariga moslashish jarayoni va oʻzining tarkibdagi oʻrni haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 24 yoshli yarim himoyachi Inter qarshi kechgan oʻrtoqlik oʻyinidagi ishonchli harakatlari bilan eʼtiborni tortdi. Asosiy vaqt 1-1 hisobida yakunlanib, penaltilar seriyasida magʻlubiyatga uchraganiga qaramay, Niko Gonsales maydon markazidagi oʻyinni yaxshi boshqardi va yangi mavsumda asosiy tarkibdan joy olish uchun oʻz imkoniyatlarini namoyish etdi.
Taktik oʻzgarishlar va yangi murabbiy talablari2025-yil fevral oyida Portu safidan kelib qoʻshilgan futbolchi avvalgi murabbiy Pep Gvardiola davrida muntazam ravishda asosiy tarkibda maydonga tushishda qiynalgan edi. Enso Mareskaning tayinlanishi esa unga oʻz imkoniyatlarini toʻla namoyon etish uchun yangi qadam tashlash imkoniyatini bermoqda.
Klub rasmiy saytiga bergan intervyusida Niko Gonsales butun jamoa yangi murabbiyning uslubiga moslashib borayotganini taʼkidladi. U oʻyin davomida oʻrganish jarayoni hech qachon toʻxtamasligini va mavsum davomida yangi narsalarni oʻzlashtirib borishlarini qayd etdi.
Enso Mareska uslubining afzalliklariFutbolchi yangi murabbiyning mashgʻulotlari qanday oʻtayotgani haqida toʻxtalib, avvalgi mavsumga nisbatan ayrim farqlar borligini, biroq asosiy tamoyillar saqlanib qolganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, yuqori pressing, toʻpni imkon qadar tezroq qaytarib olish va koʻp pas uzatish kabi jihatlar avvalgidek ustuvor boʻlib qolmoqda.
Interiga qarshi kechgan bahsda Gonsalesning tayanch zonasidagi harakatlari ikkinchi boʻlimda jamoa oʻyiniga muvozanat olib keldi. Tijjani Reynders va Mateo Kovachich ilk boʻlimda qiyinchiliklarga uchragan bir paytda, Niko Gonsales oltinchi raqam pozitsiyasida ishonchli harakat qilib, Riko Lyuisning oldinga qarab harakatlanishiga zamin yaratdi.
Jamoadagi raqobat va tarkibdagi oʻzgarishlar fonida Niko Gonsalesning Enso Mareskaning pressingga asoslangan taktikaviy tizimiga tez moslashuvi unga zaxira futbolchisidan asosiy tarkib aʼzosiga aylanish uchun katta imkoniyat taqdim etmoqda.
…