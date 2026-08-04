Niko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdi

·0·Sport
Niko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdi

Manchester Siti yarim himoyachisi Niko Gonsales jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska qoʻl ostidagi mashgʻulotlar va oʻyin uslubidan zavqlanayotganini maʼlum qildi. 24 yoshli ispaniyalik futbolchi jamoaning yangi mavsumdagi taktik talablariga moslashish jarayoni va oʻzining tarkibdagi oʻrni haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 24 yoshli yarim himoyachi Inter qarshi kechgan oʻrtoqlik oʻyinidagi ishonchli harakatlari bilan eʼtiborni tortdi. Asosiy vaqt 1-1 hisobida yakunlanib, penaltilar seriyasida magʻlubiyatga uchraganiga qaramay, Niko Gonsales maydon markazidagi oʻyinni yaxshi boshqardi va yangi mavsumda asosiy tarkibdan joy olish uchun oʻz imkoniyatlarini namoyish etdi.

Taktik oʻzgarishlar va yangi murabbiy talablari

2025-yil fevral oyida Portu safidan kelib qoʻshilgan futbolchi avvalgi murabbiy Pep Gvardiola davrida muntazam ravishda asosiy tarkibda maydonga tushishda qiynalgan edi. Enso Mareskaning tayinlanishi esa unga oʻz imkoniyatlarini toʻla namoyon etish uchun yangi qadam tashlash imkoniyatini bermoqda.

Klub rasmiy saytiga bergan intervyusida Niko Gonsales butun jamoa yangi murabbiyning uslubiga moslashib borayotganini taʼkidladi. U oʻyin davomida oʻrganish jarayoni hech qachon toʻxtamasligini va mavsum davomida yangi narsalarni oʻzlashtirib borishlarini qayd etdi.

Enso Mareska uslubining afzalliklari

Futbolchi yangi murabbiyning mashgʻulotlari qanday oʻtayotgani haqida toʻxtalib, avvalgi mavsumga nisbatan ayrim farqlar borligini, biroq asosiy tamoyillar saqlanib qolganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, yuqori pressing, toʻpni imkon qadar tezroq qaytarib olish va koʻp pas uzatish kabi jihatlar avvalgidek ustuvor boʻlib qolmoqda.

Interiga qarshi kechgan bahsda Gonsalesning tayanch zonasidagi harakatlari ikkinchi boʻlimda jamoa oʻyiniga muvozanat olib keldi. Tijjani Reynders va Mateo Kovachich ilk boʻlimda qiyinchiliklarga uchragan bir paytda, Niko Gonsales oltinchi raqam pozitsiyasida ishonchli harakat qilib, Riko Lyuisning oldinga qarab harakatlanishiga zamin yaratdi.

Jamoadagi raqobat va tarkibdagi oʻzgarishlar fonida Niko Gonsalesning Enso Mareskaning pressingga asoslangan taktikaviy tizimiga tez moslashuvi unga zaxira futbolchisidan asosiy tarkib aʼzosiga aylanish uchun katta imkoniyat taqdim etmoqda.

Manchester CityNico GonzalezEnzo MarescaPremier LeagueInter Milan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiPari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiBugun, 12:59Mateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiMateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiBugun, 12:32Chelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkinChelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkinBugun, 12:14Geri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadiGeri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadiBugun, 12:11Jek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdiJek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdiBugun, 11:56Chelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorChelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda