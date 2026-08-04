Chelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkin

·29·Sport
Chelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkin
Qisqacha

Chelsi diskvalifikatsiyadan so'ng safga qaytayotgan Mixail Mudrikni o'yin amaliyoti va o'ziga bo'lgan ishonchini tiklashi uchun Strasbur klubiga ijaraga berish variantini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Futbolchi meldonium aniqlangani sababli uzoq vaqt rasmiy o'yinlarda qatnashmagan, dastlab belgilangan to'rt yillik diskvalifikatsiya esa apellyatsiyadan so'ng bekor qilingan. Klub rahbariyati uning jismoniy holatini baholagach, yakuniy qaror qabul qiladi.

Chelsi jamoasi diskvalifikatsiyadan soʻng safga qaytayotgan ukrainalik qanot hujumchisi Mixail Mudrikni oʻyin amaliyoti va oʻziga boʻlgan ishonchini tiklab olishi uchun Fransiyaning Strasbur klubiga ijaraga berish variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Mazkur qaror futbolchining uzoq davomish tanaffusdan keyin darhol Angliya Premyer-ligasi kabi shiddatli chempionatga tashlanishining oldini olish maqsadida qabul qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Foot Mercato nashri xabar berishicha, futbolchi taqiqlangan modda — meldonium topilganidan buyon rasmiy oʻyinlarda maydonga tushmagan edi. Dastlab unga toʻrt yillik ogʻir diskvalifikatsiya eʼlon qilingan boʻlsa-da, murakkab apellyatsiya jarayonidan soʻng bu ish muvaffaqiyatli hal etildi va taqiq bekor qilindi. Endilikda klub rahbariyati futbolchining jismoniy holatini toʻliq baholab, soʻnggi qarorga kelishni rejalashtirmoqda.

Fransiyadagi tanish muhit va raqobat

Lonzondagi jamoaning tarkibi transfer oynasi davomida Danny Welbeck va yosh hujumchi Morgan Rogers kabi futbolchilar bilan sezilarli darajada kuchaytirildi. Natijada, Xabi Alonso boshchiligidagi tarkibda raqobat oʻta yuqori boʻlib turibdi va hatto mashgʻulotlarda ajoyib natija koʻrsatgan taqdirda ham, ukrainalik futbolchiga asosiy tarkibdan kafolatlangan daqiqalar berilishi amri mahol hisoblanadi.

Strasbur klubi esa BlueCo yagona tarmogʻiga kirgani bois, futbolchi uchun tanish muhit hisoblanadi. Fransiyaning yuqori divizioniga vaqtinchalik oʻtish orqali Mixail oʻzining bozor qiymatini, jismoniy konditsiyasini hamda ruhiy barqarorligini ortiqcha bosimsiz tiklab olishi mumkinligi taʼkidlanmoqda.

Boshqa daʼvogarlar va kelajak istiqbollari

Fransiya chempionatiga yoʻl olish mantiqiy variant boʻlib koʻrinsa-da, Chelsi qanot hujumchisiga Yevropaning boshqa jamoalari tomonidan ham qiziqishlar bildirilib, uning holati diqqat bilan kuzatilmoqda. TalkSPORT maʼlumotiga koʻra, Angliya Premyer-ligasining yangi qatnashchisi Coventry City hamda yana ikki mahalliy klub futbolchini ichki ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatini oʻrganmoqda.

Agar futbolchining oʻzi Angliyada qolishni istasa, bu variantlar ham muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Biroq London klubi oʻz raqiblarini kuchaytirib qoʻymaslik uchun ichki transferlarga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Shu sababli, Strasburga qatʼiy nazorat ostidagi vaqtinchalik oʻtish Chelsi rahbariyati uchun eng xavfsiz va maqbul yechim boʻlib qolmoqda.

ChelsiMixail MudrikStrasburAngliya Premyer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiPari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiBugun, 12:59Niko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdiNiko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:56Mateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiMateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiBugun, 12:32Geri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadiGeri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadiBugun, 12:11Jek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdiJek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdiBugun, 11:56Chelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorChelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda