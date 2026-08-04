Chelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkin
Chelsi diskvalifikatsiyadan so'ng safga qaytayotgan Mixail Mudrikni o'yin amaliyoti va o'ziga bo'lgan ishonchini tiklashi uchun Strasbur klubiga ijaraga berish variantini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Futbolchi meldonium aniqlangani sababli uzoq vaqt rasmiy o'yinlarda qatnashmagan, dastlab belgilangan to'rt yillik diskvalifikatsiya esa apellyatsiyadan so'ng bekor qilingan. Klub rahbariyati uning jismoniy holatini baholagach, yakuniy qaror qabul qiladi.
Chelsi jamoasi diskvalifikatsiyadan soʻng safga qaytayotgan ukrainalik qanot hujumchisi Mixail Mudrikni oʻyin amaliyoti va oʻziga boʻlgan ishonchini tiklab olishi uchun Fransiyaning Strasbur klubiga ijaraga berish variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Mazkur qaror futbolchining uzoq davomish tanaffusdan keyin darhol Angliya Premyer-ligasi kabi shiddatli chempionatga tashlanishining oldini olish maqsadida qabul qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Foot Mercato nashri xabar berishicha, futbolchi taqiqlangan modda — meldonium topilganidan buyon rasmiy oʻyinlarda maydonga tushmagan edi. Dastlab unga toʻrt yillik ogʻir diskvalifikatsiya eʼlon qilingan boʻlsa-da, murakkab apellyatsiya jarayonidan soʻng bu ish muvaffaqiyatli hal etildi va taqiq bekor qilindi. Endilikda klub rahbariyati futbolchining jismoniy holatini toʻliq baholab, soʻnggi qarorga kelishni rejalashtirmoqda.
Fransiyadagi tanish muhit va raqobatLonzondagi jamoaning tarkibi transfer oynasi davomida Danny Welbeck va yosh hujumchi Morgan Rogers kabi futbolchilar bilan sezilarli darajada kuchaytirildi. Natijada, Xabi Alonso boshchiligidagi tarkibda raqobat oʻta yuqori boʻlib turibdi va hatto mashgʻulotlarda ajoyib natija koʻrsatgan taqdirda ham, ukrainalik futbolchiga asosiy tarkibdan kafolatlangan daqiqalar berilishi amri mahol hisoblanadi.
Strasbur klubi esa BlueCo yagona tarmogʻiga kirgani bois, futbolchi uchun tanish muhit hisoblanadi. Fransiyaning yuqori divizioniga vaqtinchalik oʻtish orqali Mixail oʻzining bozor qiymatini, jismoniy konditsiyasini hamda ruhiy barqarorligini ortiqcha bosimsiz tiklab olishi mumkinligi taʼkidlanmoqda.
Boshqa daʼvogarlar va kelajak istiqbollariFransiya chempionatiga yoʻl olish mantiqiy variant boʻlib koʻrinsa-da, Chelsi qanot hujumchisiga Yevropaning boshqa jamoalari tomonidan ham qiziqishlar bildirilib, uning holati diqqat bilan kuzatilmoqda. TalkSPORT maʼlumotiga koʻra, Angliya Premyer-ligasining yangi qatnashchisi Coventry City hamda yana ikki mahalliy klub futbolchini ichki ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatini oʻrganmoqda.
Agar futbolchining oʻzi Angliyada qolishni istasa, bu variantlar ham muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Biroq London klubi oʻz raqiblarini kuchaytirib qoʻymaslik uchun ichki transferlarga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Shu sababli, Strasburga qatʼiy nazorat ostidagi vaqtinchalik oʻtish Chelsi rahbariyati uchun eng xavfsiz va maqbul yechim boʻlib qolmoqda.
…