Jek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdi
Manchester Yunayted 19 yoshli universal himoyachi Maylz Lyuis-Skelliga jiddiy qiziqish bildirmoqda, biroq Jek Uilshir unga Arsenalda qolib, asosiy tarkibdagi o'rin uchun kurashni davom ettirishni maslahat berdi. Maylz Lyuis-Skelli o'tgan mavsum Angliya Premer-ligasi chempionligini qo'lga kiritgan va Chempionlar ligasi finaliga yetib borgan Arsenal safida yorqin o'yin namoyish etdi.
Londonning Arsenal klubi tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi transfer mish-mishlari futbol jamoatchiligi e'tiborini tortmoqda. The Independent nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 19 yoshli universal himoyachi uchun Manchester Yunayted jiddiy qiziqish bildirmoqda va yozgi transfer oynasida taklif tayyorlamoqda. Myunxen va Manchester klublari e'tiboriga tushgan yosh futbolchining kelajagi hozircha barchani qiziqtirib kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
O'tgan mavsum yakunlari yosh iqtidor egasi uchun juda omadli keldi. Mikel Arteta shogirdlari Angliya Premer-ligasi chempionligini qo'lga kiritib, Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borishdi. Ushbu muhim o'yinlarda maydonga tushgan Lyuis-Skellining yorqin o'yini raqib klublar skautlarining nazariga tushdi va Qizil iblislar uni chap qanot himoyasida Lyuk Shouga raqobatdosh sifatida ko'rib chiqishmoqda.
Jek Uilshirning maslahati va futbolchining xarakteriArsenalning sobiq U-18 jamoasi murabbiyi Jek Uilshir Sky Sports telekanaliga bergan intervyusida yosh futbolchiga o'zining qimmatli tavsiyalarini berdi. Uilshir Maylzni Shimoliy Londonda qolib, asosiy tarkibdagi o'rin uchun kurashni davom ettirishga chaqirdi. Mutaxassisning fikricha, o'yinchi bu darajadagi raqobatga bardosh bera oladi.
Uilshir Maylzlarning avlodidan yetishib chiqqan futbolchining xarakterini alohida e'tirof etdi: "O'tgan yil Maylz uchun qiziqarli sinovlarga boy bo'ldi. Akademiyaning quyi bosqichlaridan boshlab u har doim o'z yosh guruhining eng yaxshilaridan biri bo'lgan. Murabbiylar shtabi unga to'g'ri vaqtda to'g'ri sinovlarni taqdim etdi, u esa qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli yengib o'tdi", — deya ta'kidladi sobiq yarim himoyachi.
Chempionlar ligasidagi tajriba va Mikel Artetaning ambitsiyalariMaylz Lyuis-Skelli mavsumning hal qiluvchi pallasida, xususan Chempionlar ligasi finalida o'zining eng qulay pozitsiyalarida to'p surib, katta tajriba to'pladi. Garchi Pari Sen-Jermen qarshi kechgan hal qiluvchi bahsda penaltilar seriyasiga ko'ra mag'lubiyat qayd etilgan bo'lsa-da, jamoaning umumiy taraqqiyoti shubha ostiga olinmadi.
Uilshir Mikel Artetaning talabchanligi va klubni yuqori cho'qqilarga olib chiqish borasidagi tinimsiz intilishiga yuqori baho berdi. Londonliklar ustozi o'z oldiga qo'ygan ulkan maqsadlarga erishish yo'lida yosh yulduzlarni saqlab qolish va ularni yanada rivojlantirish klub siyosatining asosiy qismi bo'lib qolayotgani ta'kidlandi.
…