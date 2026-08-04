Jek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdi

·25·Sport
Jek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdi
Qisqacha

Manchester Yunayted 19 yoshli universal himoyachi Maylz Lyuis-Skelliga jiddiy qiziqish bildirmoqda, biroq Jek Uilshir unga Arsenalda qolib, asosiy tarkibdagi o'rin uchun kurashni davom ettirishni maslahat berdi. Maylz Lyuis-Skelli o'tgan mavsum Angliya Premer-ligasi chempionligini qo'lga kiritgan va Chempionlar ligasi finaliga yetib borgan Arsenal safida yorqin o'yin namoyish etdi.

Londonning Arsenal klubi tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi transfer mish-mishlari futbol jamoatchiligi e'tiborini tortmoqda. The Independent nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 19 yoshli universal himoyachi uchun Manchester Yunayted jiddiy qiziqish bildirmoqda va yozgi transfer oynasida taklif tayyorlamoqda. Myunxen va Manchester klublari e'tiboriga tushgan yosh futbolchining kelajagi hozircha barchani qiziqtirib kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

O'tgan mavsum yakunlari yosh iqtidor egasi uchun juda omadli keldi. Mikel Arteta shogirdlari Angliya Premer-ligasi chempionligini qo'lga kiritib, Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borishdi. Ushbu muhim o'yinlarda maydonga tushgan Lyuis-Skellining yorqin o'yini raqib klublar skautlarining nazariga tushdi va Qizil iblislar uni chap qanot himoyasida Lyuk Shouga raqobatdosh sifatida ko'rib chiqishmoqda.

Jek Uilshirning maslahati va futbolchining xarakteri

Arsenalning sobiq U-18 jamoasi murabbiyi Jek Uilshir Sky Sports telekanaliga bergan intervyusida yosh futbolchiga o'zining qimmatli tavsiyalarini berdi. Uilshir Maylzni Shimoliy Londonda qolib, asosiy tarkibdagi o'rin uchun kurashni davom ettirishga chaqirdi. Mutaxassisning fikricha, o'yinchi bu darajadagi raqobatga bardosh bera oladi.

Uilshir Maylzlarning avlodidan yetishib chiqqan futbolchining xarakterini alohida e'tirof etdi: "O'tgan yil Maylz uchun qiziqarli sinovlarga boy bo'ldi. Akademiyaning quyi bosqichlaridan boshlab u har doim o'z yosh guruhining eng yaxshilaridan biri bo'lgan. Murabbiylar shtabi unga to'g'ri vaqtda to'g'ri sinovlarni taqdim etdi, u esa qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli yengib o'tdi", — deya ta'kidladi sobiq yarim himoyachi.

Chempionlar ligasidagi tajriba va Mikel Artetaning ambitsiyalari

Maylz Lyuis-Skelli mavsumning hal qiluvchi pallasida, xususan Chempionlar ligasi finalida o'zining eng qulay pozitsiyalarida to'p surib, katta tajriba to'pladi. Garchi Pari Sen-Jermen qarshi kechgan hal qiluvchi bahsda penaltilar seriyasiga ko'ra mag'lubiyat qayd etilgan bo'lsa-da, jamoaning umumiy taraqqiyoti shubha ostiga olinmadi.

Uilshir Mikel Artetaning talabchanligi va klubni yuqori cho'qqilarga olib chiqish borasidagi tinimsiz intilishiga yuqori baho berdi. Londonliklar ustozi o'z oldiga qo'ygan ulkan maqsadlarga erishish yo'lida yosh yulduzlarni saqlab qolish va ularni yanada rivojlantirish klub siyosatining asosiy qismi bo'lib qolayotgani ta'kidlandi.

Maylz Lyuis-SkelliJek UilshirArsenalManchester YunaytedPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiPari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiBugun, 12:59Niko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdiNiko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:56Mateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiMateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiBugun, 12:32Chelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkinChelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkinBugun, 12:14Geri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadiGeri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadiBugun, 12:11Chelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorChelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda