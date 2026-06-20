JCH-2026. Shotlandiya – Marokash 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 2-tur
Jahon chempionatining 2-turida Marokash milliy jamoasi Shotlandiyaga qarshi bellashdi. S guruhining ushbu bahsida afrikaliklar minimal hisobda g‘alaba qozondi, - 1:0. Yagona gol 2-daqiqada Ismoil Saybari hisobiga yozildi.
JCH-2026. 2-tur
Shotlandiya – Marokash 0:1
Gol: Saybari 2
Shu tariqa, Marokash ikki o‘yindan so‘ng 4 ochko bilan guruhda Braziliyadan so‘ng ikkinchi o‘rinni egallab turibdi. Shotlandiya hisobida 3 ochko bor.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…