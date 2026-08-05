UFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik bor
UFC barcha vazn toifalari bo‘yicha Meta reytinglarini yangiladi. Yangi ro‘yxatda ligada faoliyat olib borayotgan uch nafar o‘zbekistonlik jangchi — Ramazon Temirov, Nursulton Ro‘ziboyev va Bogdan Guskov o‘z o‘rnini saqlab qoldi.
Yangilanish ikki xil manzarani ko‘rsatdi: Temirov va Ro‘ziboyev chempionlik poygasiga tobora yaqinlashayotgan bo‘lsa, so‘nggi jangida mag‘lubiyatga uchragan Guskov bir pog‘ona ortga chekindi.
Ramazon Temirov yettinchi o‘rinda qoldi
Ramazon Temirov o‘ta yengil vazn toifasidagi yettinchi o‘rnini saqlab qoldi.
O‘zbekistonlik jangchi 25 iyul kuni Abu-Dabida o‘tkazilgan UFC turnirida sobiq chempionlik da’vogari Stiv Ersegni birinchi raundda texnik nokaut bilan mag‘lub etgan edi. Referi jangni 4 daqiqayu 21 soniyada to‘xtatgan. Bu Temirovning UFCdagi uchinchi g‘alabasi bo‘ldi.
Erseg ustidan qozonilgan ishonchli g‘alaba Temirovning diviziondagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamladi. Ayniqsa, avstraliyalik sportchining ilgari UFC chempionlik kamari uchun jang qilgani ushbu natijaning qiymatini yanada oshiradi.
Hozir Temirov kuchli yettilikdan joy olgan va navbatdagi g‘alaba uni chempionlik kamari uchun da’vogarlar qatoriga yanada yaqinlashtirishi mumkin.
Ro‘ziboyev bir pog‘ona yuqoriladi
Nursulton Ro‘ziboyev uchun yangilangan reyting ijobiy o‘zgarish olib keldi. O‘zbekistonlik aralash yakkakurash ustasi o‘rta vazn toifasida bir pog‘ona ko‘tarilib, 14-o‘rinni egalladi.
Ro‘ziboyev so‘nggi jangini 27 iyun kuni Bokuda Andrey Pulyayevga qarshi o‘tkazib, g‘alaba qozongan edi. UFC rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, uning navbatdagi raqibi Maykl Peyj bo‘ladi. Jang 5 sentyabr kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Peyjga qarshi bahs Ro‘ziboyev faoliyatidagi eng muhim sinovlardan biri bo‘lishi mumkin. Tajribali va noodatiy uslubda harakat qiladigan britaniyalik ustidan g‘alaba o‘zbekistonlik jangchini divizionning kuchli o‘ntaligiga yaqinlashtiradi.
Guskov so‘nggi mag‘lubiyatdan keyin pastladi
Yarim og‘ir vazn toifasida ishtirok etadigan Bogdan Guskov esa to‘qqizinchi o‘rindan o‘ninchi pog‘onaga tushdi.
U 25 iyul kuni Abu-Dabida Magomed Ankalayevga qarshi turnirning markaziy jangida oktagonga chiqqan edi. Qisqa muddatda jangni qabul qilgan Guskov sobiq chempionga beshinchi raundgacha qarshilik ko‘rsatdi, ammo 2 daqiqayu 41 soniyada texnik nokaut bilan mag‘lub bo‘ldi.
Bir pog‘ona pasayganiga qaramay, Guskov yarim og‘ir vazn divizionining kuchli o‘ntaligida qolmoqda. Ankalayevdek yuqori darajadagi raqibga qarshi besh raundlik jang o‘tkazgani uning tajribasi uchun muhim bosqich bo‘ldi.
Endi Guskovga reytingdagi mavqeini tiklash uchun keyingi uchrashuvda g‘alaba zarur bo‘ladi.
Meta reytingi qanday hisoblanadi?
UFC va Meta yangi reyting tizimini 2026 yil 22 iyunda taqdim etgan. U an’anaviy jurnalistlar ovozi o‘rniga jang natijalariga asoslangan matematik model orqali shakllantiriladi.
Tizimda quyidagi omillarga alohida e’tibor beriladi:
— jangchining qanday raqibga qarshi kurashgani;
— g‘alaba yoki mag‘lubiyat usuli;
— natijaning qanchalik ishonchli bo‘lgani;
— jang qachon o‘tkazilgani;
— sportchining faolligi yoki uzoq tanaffus qilishi.
Masalan, yuqori o‘rindagi raqibni muddatidan oldin mag‘lub etish past reytingdagi jangchi ustidan qozonilgan oddiy g‘alabadan ko‘proq ball beradi. Uzoq vaqt jang o‘tkazmagan sportchilarning ko‘rsatkichi esa pasayib borishi mumkin. Reytinglar har bir UFC turniridan keyin avtomatik ravishda yangilanadi.
Uch jangchi oldida uch xil vazifa
Yangi reytingdan keyin o‘zbekistonlik jangchilar oldidagi vazifalar ham turlicha ko‘rinish oldi.
Ramazon Temirov kuchli raqiblardan biriga qarshi navbatdagi jangni olish va chempionlik poygasiga qo‘shilish imkoniyatiga ega. Nursulton Ro‘ziboyev uchun Maykl Peyj bilan uchrashuv top-10 sari ochiladigan eshik bo‘lishi mumkin.
Bogdan Guskov esa Ankalayevga qarshi mag‘lubiyatdan keyin g‘alabali yo‘lga qaytishi va kuchli o‘ntalikdagi o‘rnini mustahkamlashi kerak.
Hozircha eng yuqori natija Temirovga tegishli — u o‘z divizionida yettinchi o‘rinda turibdi. Ammo uchala sportchining reytingdan joy olgani O‘zbekiston MMA maktabining UFCdagi mavqei tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatadi. Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…