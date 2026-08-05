UFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik bor

·2·Sport
UFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik bor

UFC barcha vazn toifalari bo‘yicha Meta reytinglarini yangiladi. Yangi ro‘yxatda ligada faoliyat olib borayotgan uch nafar o‘zbekistonlik jangchi — Ramazon Temirov, Nursulton Ro‘ziboyev va Bogdan Guskov o‘z o‘rnini saqlab qoldi.

Yangilanish ikki xil manzarani ko‘rsatdi: Temirov va Ro‘ziboyev chempionlik poygasiga tobora yaqinlashayotgan bo‘lsa, so‘nggi jangida mag‘lubiyatga uchragan Guskov bir pog‘ona ortga chekindi.

Ramazon Temirov yettinchi o‘rinda qoldi

Ramazon Temirov o‘ta yengil vazn toifasidagi yettinchi o‘rnini saqlab qoldi.

O‘zbekistonlik jangchi 25 iyul kuni Abu-Dabida o‘tkazilgan UFC turnirida sobiq chempionlik da’vogari Stiv Ersegni birinchi raundda texnik nokaut bilan mag‘lub etgan edi. Referi jangni 4 daqiqayu 21 soniyada to‘xtatgan. Bu Temirovning UFCdagi uchinchi g‘alabasi bo‘ldi.

Erseg ustidan qozonilgan ishonchli g‘alaba Temirovning diviziondagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamladi. Ayniqsa, avstraliyalik sportchining ilgari UFC chempionlik kamari uchun jang qilgani ushbu natijaning qiymatini yanada oshiradi.

Hozir Temirov kuchli yettilikdan joy olgan va navbatdagi g‘alaba uni chempionlik kamari uchun da’vogarlar qatoriga yanada yaqinlashtirishi mumkin.

Ro‘ziboyev bir pog‘ona yuqoriladi

Nursulton Ro‘ziboyev uchun yangilangan reyting ijobiy o‘zgarish olib keldi. O‘zbekistonlik aralash yakkakurash ustasi o‘rta vazn toifasida bir pog‘ona ko‘tarilib, 14-o‘rinni egalladi.

Ro‘ziboyev so‘nggi jangini 27 iyun kuni Bokuda Andrey Pulyayevga qarshi o‘tkazib, g‘alaba qozongan edi. UFC rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, uning navbatdagi raqibi Maykl Peyj bo‘ladi. Jang 5 sentyabr kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Peyjga qarshi bahs Ro‘ziboyev faoliyatidagi eng muhim sinovlardan biri bo‘lishi mumkin. Tajribali va noodatiy uslubda harakat qiladigan britaniyalik ustidan g‘alaba o‘zbekistonlik jangchini divizionning kuchli o‘ntaligiga yaqinlashtiradi.

Guskov so‘nggi mag‘lubiyatdan keyin pastladi

Yarim og‘ir vazn toifasida ishtirok etadigan Bogdan Guskov esa to‘qqizinchi o‘rindan o‘ninchi pog‘onaga tushdi.

U 25 iyul kuni Abu-Dabida Magomed Ankalayevga qarshi turnirning markaziy jangida oktagonga chiqqan edi. Qisqa muddatda jangni qabul qilgan Guskov sobiq chempionga beshinchi raundgacha qarshilik ko‘rsatdi, ammo 2 daqiqayu 41 soniyada texnik nokaut bilan mag‘lub bo‘ldi.

Bir pog‘ona pasayganiga qaramay, Guskov yarim og‘ir vazn divizionining kuchli o‘ntaligida qolmoqda. Ankalayevdek yuqori darajadagi raqibga qarshi besh raundlik jang o‘tkazgani uning tajribasi uchun muhim bosqich bo‘ldi.

Endi Guskovga reytingdagi mavqeini tiklash uchun keyingi uchrashuvda g‘alaba zarur bo‘ladi.

Meta reytingi qanday hisoblanadi?

UFC va Meta yangi reyting tizimini 2026 yil 22 iyunda taqdim etgan. U an’anaviy jurnalistlar ovozi o‘rniga jang natijalariga asoslangan matematik model orqali shakllantiriladi.

Tizimda quyidagi omillarga alohida e’tibor beriladi:

— jangchining qanday raqibga qarshi kurashgani;
— g‘alaba yoki mag‘lubiyat usuli;
— natijaning qanchalik ishonchli bo‘lgani;
— jang qachon o‘tkazilgani;
— sportchining faolligi yoki uzoq tanaffus qilishi.

Masalan, yuqori o‘rindagi raqibni muddatidan oldin mag‘lub etish past reytingdagi jangchi ustidan qozonilgan oddiy g‘alabadan ko‘proq ball beradi. Uzoq vaqt jang o‘tkazmagan sportchilarning ko‘rsatkichi esa pasayib borishi mumkin. Reytinglar har bir UFC turniridan keyin avtomatik ravishda yangilanadi.

UFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik bor

Uch jangchi oldida uch xil vazifa

Yangi reytingdan keyin o‘zbekistonlik jangchilar oldidagi vazifalar ham turlicha ko‘rinish oldi.

Ramazon Temirov kuchli raqiblardan biriga qarshi navbatdagi jangni olish va chempionlik poygasiga qo‘shilish imkoniyatiga ega. Nursulton Ro‘ziboyev uchun Maykl Peyj bilan uchrashuv top-10 sari ochiladigan eshik bo‘lishi mumkin.

Bogdan Guskov esa Ankalayevga qarshi mag‘lubiyatdan keyin g‘alabali yo‘lga qaytishi va kuchli o‘ntalikdagi o‘rnini mustahkamlashi kerak.

Hozircha eng yuqori natija Temirovga tegishli — u o‘z divizionida yettinchi o‘rinda turibdi. Ammo uchala sportchining reytingdan joy olgani O‘zbekiston MMA maktabining UFCdagi mavqei tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatadi. Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uch mag‘lubiyat, ikki tarixiy gol: OFK O‘zbekistonni qanday baholadi?Uch mag‘lubiyat, ikki tarixiy gol: OFK O‘zbekistonni qanday baholadi?Bugun, 06:09Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?Bugun, 06:07«Siti» Pedru Netu uchun birinchi qadamni tashladi: transfer nimaga bog‘liq?«Siti» Pedru Netu uchun birinchi qadamni tashladi: transfer nimaga bog‘liq?Bugun, 06:002026-yilgi Leagues Cup turniri: asosiy intriga va oʻzgarishlar2026-yilgi Leagues Cup turniri: asosiy intriga va oʻzgarishlarBugun, 03:35Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 02:59Chelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiChelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiBugun, 02:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda