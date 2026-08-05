Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?
Parij Olimpiadasidan keyin musobaqalarda ko‘rinmagan Diyora Keldiyorova katta sportga qaytish yo‘lida muhim qadam tashladi. Olimpiya chempioni Sloveniyaning Izola shahrida o‘tayotgan xalqaro o‘quv-mashg‘ulot yig‘inida jahonning kuchli dzyudochilari bilan birga tayyorgarlik olib bormoqda.
Hozircha uning qaysi musobaqada birinchi bor tatamiga chiqishi ma’lum emas. Biroq individual mashg‘ulotlardan umumiy yig‘inga o‘tgani — uzoq tanaffusdan keyingi qaytish jarayoni yangi bosqichga kirganini ko‘rsatadi.
Dunyo dzyudosi yulduzlari bilan bir tatamida
Izoladagi yig‘inda turli mamlakatlardan kelgan yuqori saviyali dzyudochilar ishtirok etmoqda. Bunday mashg‘ulotlar sportchilarga texnik usullarni sinovdan o‘tkazish, turli uslubda kurashadigan raqiblar bilan sparring o‘tkazish va musobaqa sur’atiga yaqin sharoitda tayyorlanish imkonini beradi.
O‘zbekiston terma jamoasi yetakchisi uchun mazkur yig‘inning ahamiyati alohida. Chunki Keldiyorova uzoq vaqt davomida rasmiy bellashuvlarda qatnashmadi va endi faqat jismoniy holatini emas, tatamidagi musobaqa ritmini ham qayta tiklashi kerak.
Diyora Parij-2024 Olimpiadasida −52 kilogramm vazn toifasida g‘olib chiqib, O‘zbekiston ayollar dzyudosi tarixida ilk Olimpiya chempioni bo‘lgan edi.
Individual mashg‘ulotlardan umumiy yig‘ingacha
Keldiyorova Parij Olimpiadasidan so‘ng farzandli bo‘ldi va qariyb ikki yillik tanaffusdan keyin mashg‘ulotlarga qaytdi. Dastlab u terma jamoa yig‘inlariga shoshilmasdan, alohida dastur asosida tayyorgarlik olib borgan.
Sportchi aprel oyida katta sportga qaytayotganini tasdiqlab, birinchi musobaqasini hozircha aniq ayta olmasligini bildirgan edi.
«Sport formamni tiklay olsam, Osiyo o‘yinlarida qatnashib ko‘rishim mumkin. Ulgura olmasam, undan keyingi biror musobaqada ishtirok etish niyatidaman», — degan Keldiyorova.
Endi uning xalqaro yig‘inda umumiy mashg‘ulotlarga qo‘shilgani tayyorgarlik rejasi izchil davom etayotganidan dalolat beradi. Ammo bu hali sportchining yaqin musobaqalardan birida albatta qatnashishini anglatmaydi.
Oldinda ikki yirik musobaqa bor
2026 yil taqvimida Keldiyorova uchun ikkita katta musobaqa ajralib turadi.
XX yozgi Osiyo o‘yinlari 19 sentyabrdan 4 oktyabrgacha Yaponiyaning Ayti prefekturasi va Nagoya shahrida o‘tkaziladi. Dzyudo ham musobaqa dasturiga kiritilgan.
Oradan ko‘p o‘tmay, 4–11 oktyabr kunlari Bokuda dzyudo bo‘yicha jahon chempionati bo‘lib o‘tadi. 4–10 oktyabr kunlari yakkalik bahslari, 11 oktyabrda esa aralash jamoaviy musobaqa rejalashtirilgan.
Taqvim nihoyatda zich. Shu bois qaysi musobaqani tanlash masalasi sportchining jismoniy tayyorgarligi, murabbiylar qarori va tiklanish jarayoniga bog‘liq bo‘ladi.
Birinchi startdan ko‘ra muhimroq vazifa bor
Olimpiya chempioni maqomida musobaqalarga qaytish har qanday sportchiga katta bosim yuklaydi. Keldiyorovadan ilk bellashuvning o‘zidayoq oldingi natijalar takrorlanishini kutish to‘g‘ri emas.
Hozir asosiy vazifa — sog‘lom holatda tatamiga qaytish, musobaqa amaliyotini bosqichma-bosqich tiklash va Los-Anjeles-2028 Olimpiada sikli uchun mustahkam poydevor yaratish.
Izoladagi yig‘in shu yo‘ldagi oddiy mashg‘ulot emas. U Diyora Keldiyorova faoliyatining yangi bobi boshlanayotganini ko‘rsatuvchi eng jiddiy belgilardan biri bo‘lishi mumkin. Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…