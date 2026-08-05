Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?

·1·Sport
Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?

Parij Olimpiadasidan keyin musobaqalarda ko‘rinmagan Diyora Keldiyorova katta sportga qaytish yo‘lida muhim qadam tashladi. Olimpiya chempioni Sloveniyaning Izola shahrida o‘tayotgan xalqaro o‘quv-mashg‘ulot yig‘inida jahonning kuchli dzyudochilari bilan birga tayyorgarlik olib bormoqda.

Hozircha uning qaysi musobaqada birinchi bor tatamiga chiqishi ma’lum emas. Biroq individual mashg‘ulotlardan umumiy yig‘inga o‘tgani — uzoq tanaffusdan keyingi qaytish jarayoni yangi bosqichga kirganini ko‘rsatadi.

Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?

Dunyo dzyudosi yulduzlari bilan bir tatamida

Izoladagi yig‘inda turli mamlakatlardan kelgan yuqori saviyali dzyudochilar ishtirok etmoqda. Bunday mashg‘ulotlar sportchilarga texnik usullarni sinovdan o‘tkazish, turli uslubda kurashadigan raqiblar bilan sparring o‘tkazish va musobaqa sur’atiga yaqin sharoitda tayyorlanish imkonini beradi.

O‘zbekiston terma jamoasi yetakchisi uchun mazkur yig‘inning ahamiyati alohida. Chunki Keldiyorova uzoq vaqt davomida rasmiy bellashuvlarda qatnashmadi va endi faqat jismoniy holatini emas, tatamidagi musobaqa ritmini ham qayta tiklashi kerak.

Diyora Parij-2024 Olimpiadasida −52 kilogramm vazn toifasida g‘olib chiqib, O‘zbekiston ayollar dzyudosi tarixida ilk Olimpiya chempioni bo‘lgan edi.

Individual mashg‘ulotlardan umumiy yig‘ingacha

Keldiyorova Parij Olimpiadasidan so‘ng farzandli bo‘ldi va qariyb ikki yillik tanaffusdan keyin mashg‘ulotlarga qaytdi. Dastlab u terma jamoa yig‘inlariga shoshilmasdan, alohida dastur asosida tayyorgarlik olib borgan.

Sportchi aprel oyida katta sportga qaytayotganini tasdiqlab, birinchi musobaqasini hozircha aniq ayta olmasligini bildirgan edi.

«Sport formamni tiklay olsam, Osiyo o‘yinlarida qatnashib ko‘rishim mumkin. Ulgura olmasam, undan keyingi biror musobaqada ishtirok etish niyatidaman», — degan Keldiyorova.

Endi uning xalqaro yig‘inda umumiy mashg‘ulotlarga qo‘shilgani tayyorgarlik rejasi izchil davom etayotganidan dalolat beradi. Ammo bu hali sportchining yaqin musobaqalardan birida albatta qatnashishini anglatmaydi.

Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?

Oldinda ikki yirik musobaqa bor

2026 yil taqvimida Keldiyorova uchun ikkita katta musobaqa ajralib turadi.

XX yozgi Osiyo o‘yinlari 19 sentyabrdan 4 oktyabrgacha Yaponiyaning Ayti prefekturasi va Nagoya shahrida o‘tkaziladi. Dzyudo ham musobaqa dasturiga kiritilgan.

Oradan ko‘p o‘tmay, 4–11 oktyabr kunlari Bokuda dzyudo bo‘yicha jahon chempionati bo‘lib o‘tadi. 4–10 oktyabr kunlari yakkalik bahslari, 11 oktyabrda esa aralash jamoaviy musobaqa rejalashtirilgan.

Taqvim nihoyatda zich. Shu bois qaysi musobaqani tanlash masalasi sportchining jismoniy tayyorgarligi, murabbiylar qarori va tiklanish jarayoniga bog‘liq bo‘ladi.

Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?

Birinchi startdan ko‘ra muhimroq vazifa bor

Olimpiya chempioni maqomida musobaqalarga qaytish har qanday sportchiga katta bosim yuklaydi. Keldiyorovadan ilk bellashuvning o‘zidayoq oldingi natijalar takrorlanishini kutish to‘g‘ri emas.

Hozir asosiy vazifa — sog‘lom holatda tatamiga qaytish, musobaqa amaliyotini bosqichma-bosqich tiklash va Los-Anjeles-2028 Olimpiada sikli uchun mustahkam poydevor yaratish.

Izoladagi yig‘in shu yo‘ldagi oddiy mashg‘ulot emas. U Diyora Keldiyorova faoliyatining yangi bobi boshlanayotganini ko‘rsatuvchi eng jiddiy belgilardan biri bo‘lishi mumkin. Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti» Pedru Netu uchun birinchi qadamni tashladi: transfer nimaga bog‘liq?«Siti» Pedru Netu uchun birinchi qadamni tashladi: transfer nimaga bog‘liq?Bugun, 06:002026-yilgi Leagues Cup turniri: asosiy intriga va oʻzgarishlar2026-yilgi Leagues Cup turniri: asosiy intriga va oʻzgarishlarBugun, 03:35Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 02:59Chelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiChelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiBugun, 02:39Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiJanni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiBugun, 01:58Manchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchiManchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchiBugun, 01:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda