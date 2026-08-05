«Siti» Pedru Netu uchun birinchi qadamni tashladi: transfer nimaga bog‘liq?
«Manchester Siti» yozgi transfer oynasida hujum chizig‘ini yana bir Premer-liga yulduzi bilan kuchaytirish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. «Shaharliklar» «Chelsi» vingeri Pedru Netuning vakillari bilan bevosita aloqa o‘rnatgan.
Hozircha klublar o‘rtasida rasmiy kelishuv yo‘q. Biroq muzokaralarning boshlanishi portugaliyalik futbolchining kelajagi borasidagi vaziyat jiddiy tus olayotganini ko‘rsatmoqda.
«Siti» Netu tomoni bilan bevosita bog‘landi
Insayder Fabritsio Romanoning ma’lum qilishicha, «Manchester Siti» Pedru Netuning vakillari bilan ehtimoliy transfer yuzasidan dastlabki muloqotni boshlagan.
26 yoshli vinger klubning hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun ko‘rib chiqilayotgan asosiy nomzodlardan biri bo‘lib turibdi. Shu bilan birga, bu bosqichda «Siti» tomonidan «Chelsi»ga rasmiy taklif yuborilgani yoki klublar narx bo‘yicha kelishuvga erishgani haqida ma’lumot yo‘q.
Demak, gap hozircha yakunlangan transfer haqida emas, futbolchi tomonining pozitsiyasini bilishga qaratilgan dastlabki qadam haqida ketmoqda.
Savinoning ketishi transferga yo‘l ochishi mumkin
Xabarlarga ko‘ra, Netuning ehtimoliy transferi «Manchester Siti» vingeri Savinoning kelajagiga bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Braziliyalik futbolchiga «Tottenxem» qiziqish bildirmoqda. Agar Savino Manchesterni tark etsa, «Siti» uning o‘rniga tezkor, har ikki qanotda harakat qila oladigan va Angliya chempionati tajribasiga ega hujumchi olishni rejalashtirmoqda. Netu shu talablarga mos nomzod sifatida ko‘rilmoqda.
Ayni paytda «Tottenxem»ning o‘zi ham portugaliyalik futbolchini ehtimoliy muqobil variantlardan biri sifatida kuzatayotgani aytilmoqda.
«Chelsi» Netuni osonlikcha qo‘yib yubormaydi
Pedru Netu 2024 yil yozida «Vulverxempton»dan «Chelsi»ga o‘tgan va London klubi bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan. Bu esa muzokaralarda «Chelsi»ning pozitsiyasini ancha mustahkam qiladi.
Britaniya matbuotida londonliklar futbolchini taxminan 70 million funtga baholashi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan. Biroq bu summa klub tomonidan rasman tasdiqlangan emas.
Shu sabab «Siti»ning qiziqishi aniq taklifga aylanishi uchun bir nechta shart bajarilishi lozim:
— Savinoning kelajagi hal qilinishi;
— Netuning transferga munosabati aniqlanishi;
— «Chelsi» sotuvga rozi bo‘lishi;
— klublar transfer narxi bo‘yicha kelishishi.
Netuning «Chelsi»dagi aniq statistikasi qanday?
Pedru Netu «Chelsi» safidagi dastlabki ikki mavsumida barcha musobaqalarda 103 ta uchrashuv o‘tkazib, 19 ta gol urdi. Klubning mavsumlar bo‘yicha rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, u 2024/25 yilgi mavsumda 9 ta, 2025/26 yilgi mavsumda esa 10 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Bu uning umumiy ko‘rsatkichini 19 ta assistga yetkazadi.
2025/26 yilgi mavsumning o‘zida portugaliyalik vinger 52 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 tadan gol va assist qayd etdi. U jamoaning barcha musobaqalardagi eng yaxshi assistenti bo‘ldi.
Uning asosiy ustunliklari — yuqori tezlik, yakkama-yakka vaziyatlarda raqibdan o‘ta olish, har ikki qanotda o‘ynash va hujumning turli pozitsiyalarida harakat qilish qobiliyati.
Nega «Siti» aynan Netuni tanlamoqda?
«Manchester Siti» uchun Netuning Premer-ligaga moslashib bo‘lgani muhim omil hisoblanadi. U Angliya futbolida katta tajriba to‘plagan va yangi chempionatga ko‘nikish uchun uzoq vaqt talab qilmaydi.
Bundan tashqari, futbolchi «Siti»ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska bilan «Chelsi»da birga ishlagan. Britaniya manbalari aynan murabbiyning Netu imkoniyatlarini yaxshi bilishi transferga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirganini yozmoqda.
Biroq futbolchining uzoq muddatli shartnomasi va ehtimoliy yuqori narxi muzokaralarni oson kechmasligini anglatadi.
Hal qiluvchi qadam hali tashlangani yo‘q
«Manchester Siti»ning Netu vakillari bilan aloqa o‘rnatishi transfer jarayonidagi birinchi jiddiy qadam bo‘lishi mumkin. Ammo futbolchi hozircha «Chelsi» a’zosi bo‘lib qolmoqda va klublar o‘rtasida rasmiy muzokaralar boshlangani tasdiqlanmagan.
Endi asosiy e’tibor Savinoning kelajagi va «Chelsi» belgilaydigan shartlarga qaratiladi. Agar vaziyat «Siti» rejasi bo‘yicha rivojlansa, Pedru Netu yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin.
Sizningcha, Netu «Manchester Siti» hujumiga mos tushadimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…