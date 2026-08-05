2026-yilgi Leagues Cup turniri: asosiy intriga va oʻzgarishlar
2026-yilgi Leagues Cup turnirida MLS va Liga MXdan 18 tadan, jami 36 ta jamoa ishtirok etib, klublar birinchi bosqichda qarama-qarshi liga vakillariga qarshi uch tadan o'yin o'tkazadi. Turnir tarixida ilk bor AQShdan tashqarida, jumladan Meksikada to'rtta uchrashuv o'tkaziladi, har bir liganing umumiy jadvalidagi eng yaxshi to'rtta jamoa esa to'g'ridan-to'g'ri chorak finalga yo'llanma oladi.
Shimoliy Amerika futbolida shiddatli kurashlarga boy boʻlgan Leagues Cup musobaqasi yana qaytdi va bu safar ancha takomillashtirilgan formatda muxlislar qarshisiga chiqmoqda. Goal.com xabar berishicha, soʻnggi uch mavsum davomida MLS klublari ushbu turnirda ustunlikka erishib kelayotgan boʻlsa-da, bu galgi musobaqa raqobatni yanada keskinlashtirishi kutilmoqda. MLS va Meksikaning Liga MX vakillari uzoq izlanishlardan soʻng turnir tuzilmasini yanada qiziqarli va dinamik holatga keltirishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yangi formatga koʻra, musobaqada jami 36 ta jamoa ishtirok etmoqda — ularning teng yarmi, yani 18 tasi har ikki liganing vakillaridir. Jamoalar Sharqiy va Gʻarbiy mintaqalarga boʻlingan boʻlib, birinchi bosqichda har bir klub qarama-qarshi liga vakillariga qarshi uch tadan oʻyin oʻtkazadi. Bu esa ilk daqiqalardanoq MLS hamda Liga MX toʻqnashuvlarini taʼminlab beradi.
Tarixiy oʻzgarishlar va geografik qamrovMazkur turnir tarixida ilk bor oʻyinlar AQSh chegarasidan tashqarida ham tashkil etilmoqda. Xususan, musobaqa doirasidagi toʻrtta uchrashuv Meksika yashil maydonlarida boʻlib oʻtishi belgilangan. Guruh bosqichidan soʻng har bir liganing umumiy jadvalidagi eng yaxshi toʻrtta jamoa toʻgʻridan-toʻgʻri chorak finalga yoʻllanma oladi. Hal qiluvchi pley-off bosqichi esa anʼanaviy yagona magʻlubiyatli tizim asosida davom etadi.
Musobaqaning mazmuni futbol yulduzlari ishtiroki bilan yanada boyigan. Jahon chempionatidan keyingi tanaffus oʻz yakuniga yetib, dunyo miqyosidagi mashhur futbolchilar oʻz klublari safida maydonga tushishga shay. Xususan, Lionel Messi Inter Miami tarkibida oʻyin koʻrsatsa, Robert Lewandowski Chicago Fire sharafini himoya qilmoqda. Shuningdek, Liga MX oʻz navbatida Erik Lira, Salomón Rondón va Gilberto Mora kabi tajribali va iqtidorli oʻyinchilarni namoyish etmoqda.
Turnir tashkilotchilari va mutaxassislar ushbu mavsum tomoshabinlar uchun juda qiziqarli va shiddatli uchrashuvlarni taqdim etishiga ishonch bildirishmoqda. MLS jamoalarining ketma-ket toʻrtinchi bor chempionlikni qoʻlga kiritish imkoniyati borligi yoki Liga MX vakillari bu hukmronlikka chek qoʻyishi 2026-yilgi Leagues Cup musobaqasining asosiy intrigasi boʻlib qolmoqda.
…