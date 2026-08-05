2026-yilgi Leagues Cup turniri: asosiy intriga va oʻzgarishlar

·23·Sport
2026-yilgi Leagues Cup turniri: asosiy intriga va oʻzgarishlar
Qisqacha

2026-yilgi Leagues Cup turnirida MLS va Liga MXdan 18 tadan, jami 36 ta jamoa ishtirok etib, klublar birinchi bosqichda qarama-qarshi liga vakillariga qarshi uch tadan o'yin o'tkazadi. Turnir tarixida ilk bor AQShdan tashqarida, jumladan Meksikada to'rtta uchrashuv o'tkaziladi, har bir liganing umumiy jadvalidagi eng yaxshi to'rtta jamoa esa to'g'ridan-to'g'ri chorak finalga yo'llanma oladi.

Shimoliy Amerika futbolida shiddatli kurashlarga boy boʻlgan Leagues Cup musobaqasi yana qaytdi va bu safar ancha takomillashtirilgan formatda muxlislar qarshisiga chiqmoqda. Goal.com xabar berishicha, soʻnggi uch mavsum davomida MLS klublari ushbu turnirda ustunlikka erishib kelayotgan boʻlsa-da, bu galgi musobaqa raqobatni yanada keskinlashtirishi kutilmoqda. MLS va Meksikaning Liga MX vakillari uzoq izlanishlardan soʻng turnir tuzilmasini yanada qiziqarli va dinamik holatga keltirishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yangi formatga koʻra, musobaqada jami 36 ta jamoa ishtirok etmoqda — ularning teng yarmi, yani 18 tasi har ikki liganing vakillaridir. Jamoalar Sharqiy va Gʻarbiy mintaqalarga boʻlingan boʻlib, birinchi bosqichda har bir klub qarama-qarshi liga vakillariga qarshi uch tadan oʻyin oʻtkazadi. Bu esa ilk daqiqalardanoq MLS hamda Liga MX toʻqnashuvlarini taʼminlab beradi.

Tarixiy oʻzgarishlar va geografik qamrov

Mazkur turnir tarixida ilk bor oʻyinlar AQSh chegarasidan tashqarida ham tashkil etilmoqda. Xususan, musobaqa doirasidagi toʻrtta uchrashuv Meksika yashil maydonlarida boʻlib oʻtishi belgilangan. Guruh bosqichidan soʻng har bir liganing umumiy jadvalidagi eng yaxshi toʻrtta jamoa toʻgʻridan-toʻgʻri chorak finalga yoʻllanma oladi. Hal qiluvchi pley-off bosqichi esa anʼanaviy yagona magʻlubiyatli tizim asosida davom etadi.

Musobaqaning mazmuni futbol yulduzlari ishtiroki bilan yanada boyigan. Jahon chempionatidan keyingi tanaffus oʻz yakuniga yetib, dunyo miqyosidagi mashhur futbolchilar oʻz klublari safida maydonga tushishga shay. Xususan, Lionel Messi Inter Miami tarkibida oʻyin koʻrsatsa, Robert Lewandowski Chicago Fire sharafini himoya qilmoqda. Shuningdek, Liga MX oʻz navbatida Erik Lira, Salomón Rondón va Gilberto Mora kabi tajribali va iqtidorli oʻyinchilarni namoyish etmoqda.

Turnir tashkilotchilari va mutaxassislar ushbu mavsum tomoshabinlar uchun juda qiziqarli va shiddatli uchrashuvlarni taqdim etishiga ishonch bildirishmoqda. MLS jamoalarining ketma-ket toʻrtinchi bor chempionlikni qoʻlga kiritish imkoniyati borligi yoki Liga MX vakillari bu hukmronlikka chek qoʻyishi 2026-yilgi Leagues Cup musobaqasining asosiy intrigasi boʻlib qolmoqda.

Leagues CupLionel MessiRobert LewandowskiMLSLiga MX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 02:59Chelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiChelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiBugun, 02:39Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiJanni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiBugun, 01:58Manchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchiManchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchiBugun, 01:53Deku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiDeku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiBugun, 01:18Radek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaRadek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaBugun, 01:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda