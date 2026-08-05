Uch mag‘lubiyat, ikki tarixiy gol: OFK O‘zbekistonni qanday baholadi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasining ilk jahon chempionati natija nuqtayi nazaridan og‘ir yakunlandi: uchta o‘yin, uchta mag‘lubiyat va guruhda so‘nggi o‘rin. Ammo raqamlar ortida mamlakat futboli tarixiga kirgan ikki gol, mislsiz tajriba va kelajak uchun chiqarilishi shart bo‘lgan jiddiy xulosalar qoldi.
Osiyo futbol konfederatsiyasi mundialda qatnashgan qit’a vakillarining ishtirokini sarhisob qilar ekan, O‘zbekistonning debyutida natijadan tashqari ijobiy jihatlar ham bo‘lganiga e’tibor qaratdi. 2026 yilgi jahon chempionatida Osiyodan rekord darajadagi to‘qqizta jamoa ishtirok etdi.
Kolumbiyaga qarshi tarixiy gol umid uyg‘otgandi
O‘zbekiston «K» guruhidagi ilk uchrashuvini Kolumbiyaga qarshi o‘tkazib, 1:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Hisob janubiy amerikaliklarning oson g‘alabasini anglatmaydi: Fabio Kannavaro shogirdlari raqibni oxirgi daqiqalargacha bosim ostida ushlashga harakat qildi.
Daniel Munos birinchi bo‘lim so‘nggida Kolumbiyani oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 60-daqiqada Abbosbek Fayzullayev muvozanatni tikladi. Shu tariqa u O‘zbekistonning jahon chempionatlarida gol urgan birinchi futbolchisiga aylandi. Biroq oradan besh daqiqa o‘tib Luis Dias yana Kolumbiyani oldinga olib chiqdi, Jaminton Kampas esa qo‘shib berilgan vaqtda yakuniy hisobni o‘rnatdi.
OFK mazkur bellashuvdan keyin Kannavaroning futbolchilardagi intizom va qat’iyatni alohida e’tirof etganini qayd etdi. Italiyalik mutaxassis fikricha, debyutant jamoa katta sahna bosimiga qaramay, tajribali raqibni g‘alaba uchun qattiq ishlashga majbur qilgan.
Portugaliya mahoratdagi farqni ko‘rsatdi
Ikkinchi turda O‘zbekiston turnir favoritlaridan biri Portugaliyaga qarshi maydonga tushdi. Bu safar raqibning darajasi va individual mahorati hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi — uchrashuv 0:5 hisobida yakunlandi.
Krishtianu Ronaldu birinchi bo‘limda ikki gol urdi. Shuningdek, Nunu Mendesh va Rafael Leau ham o‘z nomini tabloga yozdirdi, yana bir to‘p Abduqodir Husanovning avtogoli sifatida qayd etildi. Ronaldu esa oltita turli jahon chempionatida gol urgan tarixdagi birinchi futbolchi bo‘ldi.
Ketma-ket ikki mag‘lubiyatdan keyin O‘zbekistonning pley-offga chiqish imkoniyati juda pasayib ketdi. Kongo Demokratik Respublikasi ustidan g‘alaba ham keyingi bosqichni kafolatlamasdi, ammo eng yaxshi uchinchi o‘rin sohiblaridan biri bo‘lish imkonini saqlab qolishi mumkin edi.
Shomurodovning golidan keyin nima o‘zgardi?
Hal qiluvchi uchrashuv O‘zbekiston uchun orzudagidek boshlandi. Eldor Shomurodov 10-daqiqada murakkab burchakdan ustalik bilan zarba berib, hisobni ochdi.
Birinchi bo‘limdan keyin O‘zbekiston oldinda edi. Ammo tanaffusdan so‘ng Kongo DR bosimni kuchaytirdi. Yoan Vissa 68-daqiqada penaltidan hisobni tenglashtirdi, Fiston Mayele 78-daqiqada afrikaliklarni oldinga olib chiqdi. Qo‘shib berilgan vaqtda Vissa ikkinchi golini urib, 3:1 hisobidagi g‘alabani ta’minladi.
Shomurodovning goli esa O‘zbekistonning mundialdagi eng yorqin lahzalaridan biri bo‘lib qoldi. Muxlislar ovoz berishida u guruh bosqichining eng yaxshi goli deb topildi. O‘zbekiston kapitani 36 foiz ovoz bilan Lionel Messi va Vinisius Junior kabi yulduzlarni ortda qoldirdi.
Natija og‘ir, ammo debyut besamar emas
O‘zbekiston guruh bosqichini nol ochko bilan yakunladi. Terma jamoa uchta uchrashuvda ikkita gol urdi va o‘z darvozasidan 11 ta to‘p o‘tkazib yubordi.
Bu raqamlar himoyadagi xatolar, yuqori sur’atga moslashish va o‘yin davomida rejani o‘zgartirish borasida muammolar bo‘lganini ko‘rsatdi. Ayniqsa, Kongo DRga qarshi uchrashuvning ikkinchi bo‘limida jamoa ustunlikni saqlab qolish uchun zarur bo‘lgan sovuqqonlik va xalqaro tajribaga ega emasligi sezildi.
Shu bilan birga, jahon chempionatiga chiqishning o‘zi O‘zbekiston futboli uchun tarixiy bosqich bo‘ldi. Abbosbek Fayzullayev mamlakatning mundialdagi birinchi golini urdi, Eldor Shomurodov esa turnirning eng chiroyli gollaridan biriga mualliflik qildi.
Fabio Kannavaro musobaqadan keyin O‘zbekiston futbolini rivojlantirish uchun bolalar akademiyalari, infratuzilma va yosh futbolchilarga sarmoya kiritishni davom ettirish zarurligini ta’kidladi. Uning fikricha, jahon chempionatidagi og‘ir saboqlar kelgusi o‘sish uchun asos bo‘lishi kerak.
Endi asosiy nishon — Osiyo Kubogi
Mundial sahifasi yopildi, ammo terma jamoani navbatdagi katta sinov kutib turibdi. 2027 yilgi Osiyo Kubogi 7 yanvardan 5 fevralgacha Saudiya Arabistonida o‘tkaziladi. O‘zbekiston «V» guruhida Bahrayn, KXDR va Iordaniya bilan kurash olib boradi.
Jahon chempionatidagi uchta mag‘lubiyatdan keyin terma jamoaga faqat ruhiy tiklanish emas, o‘yin uslubini yanada mustahkamlash ham talab etiladi. Endi «tajriba to‘pladik» degan izohning o‘zi yetarli bo‘lmaydi — Osiyo Kubogida o‘sha tajribaning natijasi ko‘rinishi kerak.
O‘zbekistonning ilk mundiali g‘alabasiz yakunlandi. Biroq bu oxirgi nuqta emas, balki jahon futboli talablarini yaqindan his qilgan yangi bosqichning boshlanishi bo‘lishi mumkin. Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…