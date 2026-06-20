Bavariya oʻz yulduzlarini saqlab qolish uchun rekord darajadagi shartnomalar tayyorlamoqda

·0·Sport
Bavariya oʻz yulduzlarini saqlab qolish uchun rekord darajadagi shartnomalar tayyorlamoqda

Myunxenning Bavariya klubi yozgi transfer oynasi arafasida oʻzining asosiy yetakchilari bilan hamkorlikni uzaytirish va Yevropa grandlari qiziqishini soʻndirish maqsadida jiddiy qadamlarni tashlamoqda. Germaniya giganti jamoaning ikki asosiy hujumkor kuchi — Michael Olise va Harry Kane uchun yangi, moliyaviy jihatdan ancha jozibador shartnomalar hozirlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi ikki mavsum davomida Myunxen safida oʻzini koʻrsata olgan Michael Olise hozirda Real Madrid va Liverpul kabi klublarning asosiy nishoniga aylangan. Mirror nashrining xabar berishicha, Bavariya rahbariyati 24 yoshli fransuz vingerini jamoada olib qolish uchun uning maoshini keskin oshirishga tayyor. Hozirda yiliga 13 million funt maosh olayotgan futbolchiga yangi shartnoma boʻyicha 22 million funt taklif qilinishi kutilmoqda.

Real Madrid qiziqishiga munosabat

Bavariya prezidenti Herbert Hainer Michael Olise atrofidagi mish-mishlarga chek qoʻyish maqsadida Bild nashriga intervyu berdi. Uning taʼkidlashicha, klub oʻz yulduzlarini sotish niyatida emas va Real Madrid prezidenti Florentino Pérez tomonidan kutilayotgan 150 million yevrolik taklif rad etiladi. "Michael Olise — uzoq muddatli shartnomaga ega Bavariya futbolchisi. Agar Florentino Pérez taklif yubormoqchi boʻlsa, oʻz vaqtini bekar sarflamasin", — deya qoʻshimcha qildi klub rahbari.

Shu bilan birga, Myunxenliklar jamoa toʻpurari Harry Kane bilan ham amaldagi kelishuvni 2029-yilga qadar uzaytirish ustida ishlamoqda. Sky Germany maʼlumotlariga koʻra, tomonlar oʻrtasida dastlabki muzokaralar boʻlib oʻtgan. Oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga erishgan 32 yoshli ingliz hujumchisi klubning eng muhim figurasiga aylangan.

Biroq, Harry Kane oʻz kelajagi boʻyicha yakuniy qarorni qabul qilishga shoshilmayapti. Futbolchi hozirda bor eʼtiborini terma jamoa safidagi ishtirokiga qaratgan va barcha muzokaralarni Jahon chempionati yakuniga qadar toʻxtatib turishni soʻragan. Hujumchi Myunxenda qolishga qarshi emas, ammo rasmiy kelishuv faqat xalqaro turnirdan soʻng amalga oshishi mumkin.

Eslatib oʻtamiz, Bavariya 2023-yilda Harry Kane transferi uchun Tottenxem klubiga 95 million yevro toʻlagan edi. Hozirda u yiliga 25 million yevro atrofida maosh olib, klubning eng koʻp haq toʻlanadigan oʻyinchilaridan biri boʻlib qolmoqda. Myunxen klubi ushbu ikki yulduzni saqlab qolish orqali kelgusi mavsumlarda ham Chempionlar ligasi va ichki chempionatda asosiy favorit boʻlishni koʻzlamoqda.

BavariyaMichael OliseHarry KaneReal MadridTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente: Julian Alvarez Ispaniya terma jamoasi uchun eng mos hujumchiLuis de la Fuente: Julian Alvarez Ispaniya terma jamoasi uchun eng mos hujumchiBugun, 21:36Lionel Messi haqida jonli efirda yolgʻon xabar tarqatgan teleboshlovchi isteʼfo berdiLionel Messi haqida jonli efirda yolgʻon xabar tarqatgan teleboshlovchi isteʼfo berdiBugun, 21:12Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Bugun, 19:39Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Bugun, 19:01Tomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariTomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariBugun, 18:59Jazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiJazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi