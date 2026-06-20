Bavariya oʻz yulduzlarini saqlab qolish uchun rekord darajadagi shartnomalar tayyorlamoqda
Myunxenning Bavariya klubi yozgi transfer oynasi arafasida oʻzining asosiy yetakchilari bilan hamkorlikni uzaytirish va Yevropa grandlari qiziqishini soʻndirish maqsadida jiddiy qadamlarni tashlamoqda. Germaniya giganti jamoaning ikki asosiy hujumkor kuchi — Michael Olise va Harry Kane uchun yangi, moliyaviy jihatdan ancha jozibador shartnomalar hozirlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi ikki mavsum davomida Myunxen safida oʻzini koʻrsata olgan Michael Olise hozirda Real Madrid va Liverpul kabi klublarning asosiy nishoniga aylangan. Mirror nashrining xabar berishicha, Bavariya rahbariyati 24 yoshli fransuz vingerini jamoada olib qolish uchun uning maoshini keskin oshirishga tayyor. Hozirda yiliga 13 million funt maosh olayotgan futbolchiga yangi shartnoma boʻyicha 22 million funt taklif qilinishi kutilmoqda.
Real Madrid qiziqishiga munosabatBavariya prezidenti Herbert Hainer Michael Olise atrofidagi mish-mishlarga chek qoʻyish maqsadida Bild nashriga intervyu berdi. Uning taʼkidlashicha, klub oʻz yulduzlarini sotish niyatida emas va Real Madrid prezidenti Florentino Pérez tomonidan kutilayotgan 150 million yevrolik taklif rad etiladi. "Michael Olise — uzoq muddatli shartnomaga ega Bavariya futbolchisi. Agar Florentino Pérez taklif yubormoqchi boʻlsa, oʻz vaqtini bekar sarflamasin", — deya qoʻshimcha qildi klub rahbari.
Shu bilan birga, Myunxenliklar jamoa toʻpurari Harry Kane bilan ham amaldagi kelishuvni 2029-yilga qadar uzaytirish ustida ishlamoqda. Sky Germany maʼlumotlariga koʻra, tomonlar oʻrtasida dastlabki muzokaralar boʻlib oʻtgan. Oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga erishgan 32 yoshli ingliz hujumchisi klubning eng muhim figurasiga aylangan.
Biroq, Harry Kane oʻz kelajagi boʻyicha yakuniy qarorni qabul qilishga shoshilmayapti. Futbolchi hozirda bor eʼtiborini terma jamoa safidagi ishtirokiga qaratgan va barcha muzokaralarni Jahon chempionati yakuniga qadar toʻxtatib turishni soʻragan. Hujumchi Myunxenda qolishga qarshi emas, ammo rasmiy kelishuv faqat xalqaro turnirdan soʻng amalga oshishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, Bavariya 2023-yilda Harry Kane transferi uchun Tottenxem klubiga 95 million yevro toʻlagan edi. Hozirda u yiliga 25 million yevro atrofida maosh olib, klubning eng koʻp haq toʻlanadigan oʻyinchilaridan biri boʻlib qolmoqda. Myunxen klubi ushbu ikki yulduzni saqlab qolish orqali kelgusi mavsumlarda ham Chempionlar ligasi va ichki chempionatda asosiy favorit boʻlishni koʻzlamoqda.
…