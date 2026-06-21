Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdi

·44·Sport
Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdi

Xitoyning Guiyang shahrida bo‘lib o‘tgan «World Boxing» tashkiloti kubogi o‘z nihoyasiga yetdi. Turnirning hal qiluvchi final janglarida ishtirok etgan 4 nafar o‘zbekistonlik bokschi o‘z vazn toifalarida shohsupaga ko‘tarildi.

O‘zbekiston boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, final bahslari natijalari quyidagicha ko‘rinish oldi:

Final natijalari

Vazn toifasi

Bokschi

Raqib

Natija

Medal

-50 kg

Asilbek Jalilov

Sanjar Toshkenbay (Qozog‘iston)

2:3

Kumush

-57 kg

Nigina O‘ktamova

Prachi (Hindiston)

5:0

Oltin

-80 kg

Javohir Ummataliyev

Vanderley Pereira (Braziliya)

3:2

Oltin

-80 kg

Oltinoy Sotimboyeva

Yilian Jan (Xitoy)

2:3

Kumush

Janglar tafsiloti

  • Nigina O‘ktamova: Yoshlar o‘rtasidagi jahon chempioni bo‘lgan Nigina bu gal ham o‘z mahoratini to‘liq namoyish etdi. Hindistonlik Prachiga qarshi kechgan jangda u har uchala raundda ham ustunlikni saqlab qolib, ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

  • Javohir Ummataliyev: Braziliyalik raqibiga qarshi kechgan murosasiz va shiddatli bahsda Javohir katta iroda ko‘rsatdi. Hakamlarning minimal farq bilan (3:2) g‘alabani o‘zbekistonlik bokschiga berishi uning ustunligini tasdiqladi.

  • Asilbek Jalilov va Oltinoy Sotimboyeva: Asilbek va Oltinoy finalda tengma-teng kurash olib borishdi. Ayniqsa, Oltinoyning jangida mutaxassislar va muxlislar o‘zbekistonlik bokschi faolroq bo‘lganini ta’kidlashdi, biroq hakamlar qarori mezbonlik faktori ta’sirida bo‘lgani ehtimoli sezildi.

Ushbu turnir vakillarimiz uchun xalqaro maydonda o‘z imkoniyatlarini yana bir bor sinovdan o‘tkazish va tajriba orttirishda muhim qadam bo‘ldi.

O'zbekistonXitoyNigina O‘ktamovaJavohir UmmataliyevGuiyang
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldiBugun, 20:15Ashley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqdaAshley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqdaBugun, 19:52Abduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiAbduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiBugun, 19:47Braziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchiBraziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchiBugun, 19:36Lamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiLamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiBugun, 18:51Cristiano Ronaldo tanqidlardan qanday himoyalangan? Diogo Dalot jamoa sirlarini ochdiCristiano Ronaldo tanqidlardan qanday himoyalangan? Diogo Dalot jamoa sirlarini ochdiBugun, 18:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi