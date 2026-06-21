Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdi
Xitoyning Guiyang shahrida bo‘lib o‘tgan «World Boxing» tashkiloti kubogi o‘z nihoyasiga yetdi. Turnirning hal qiluvchi final janglarida ishtirok etgan 4 nafar o‘zbekistonlik bokschi o‘z vazn toifalarida shohsupaga ko‘tarildi.
O‘zbekiston boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, final bahslari natijalari quyidagicha ko‘rinish oldi:
Final natijalari
Vazn toifasi
Bokschi
Raqib
Natija
Medal
-50 kg
Asilbek Jalilov
Sanjar Toshkenbay (Qozog‘iston)
2:3
Kumush
-57 kg
Prachi (Hindiston)
5:0
Oltin
-80 kg
Vanderley Pereira (Braziliya)
3:2
Oltin
-80 kg
Oltinoy Sotimboyeva
Yilian Jan (Xitoy)
2:3
Kumush
Janglar tafsiloti
Nigina O‘ktamova: Yoshlar o‘rtasidagi jahon chempioni bo‘lgan Nigina bu gal ham o‘z mahoratini to‘liq namoyish etdi. Hindistonlik Prachiga qarshi kechgan jangda u har uchala raundda ham ustunlikni saqlab qolib, ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Javohir Ummataliyev: Braziliyalik raqibiga qarshi kechgan murosasiz va shiddatli bahsda Javohir katta iroda ko‘rsatdi. Hakamlarning minimal farq bilan (3:2) g‘alabani o‘zbekistonlik bokschiga berishi uning ustunligini tasdiqladi.
Asilbek Jalilov va Oltinoy Sotimboyeva: Asilbek va Oltinoy finalda tengma-teng kurash olib borishdi. Ayniqsa, Oltinoyning jangida mutaxassislar va muxlislar o‘zbekistonlik bokschi faolroq bo‘lganini ta’kidlashdi, biroq hakamlar qarori mezbonlik faktori ta’sirida bo‘lgani ehtimoli sezildi.
Ushbu turnir vakillarimiz uchun xalqaro maydonda o‘z imkoniyatlarini yana bir bor sinovdan o‘tkazish va tajriba orttirishda muhim qadam bo‘ldi.
…