Parma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqda
Parma Argentina chempionatida to'p surayotgan 2003-yilda tug'ilgan hujumchi David Romeroni o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichiga yetib keldi. Tigre futbolchisi o'tgan mavsumda Argentina Primera Divizioni va Kopa Sudamericana turnirlarida jami 17 ta uchrashuvda 10 ta gol urib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirgan.
Italiyaning Parma klubi transfer bozorida faol harakatlarni davom ettirib, oʻz hujum chizigʻini yanada kuchaytirishga yaqin turibdi. Sky Sport xabar qilishicha, jamoa Argentina chempionatida toʻp surayotgan iqtidorli hujumchi David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarning yakuniy bosqichiga yetib keldi. Ushbu transferning amalga oshishi klubdagi boshqa oʻzgarishlarga, jumladan, Mateo Pellegrinoning taqdiriga ham oʻz taʼsirini koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Parma rahbariyati jamoaga El Bilal Touré kelib qoʻshilganidan soʻng, hujum chizigʻiga yana bir yosh va istiqbolli oʻyinchini qoʻshishni maqsad qilgan. Tigre safida harakat qilayotgan 2003-yilda tugʻilgan argentinalik markaziy hujumchi David Romeroning transferi deyarli hal boʻlgan. Futbolchining oʻzi ham yaqinda jamoa muxlislariga xayrlashuv yoʻllagani uning Italiyaga koʻchib oʻtishi muqarrar ekanidan dalolat beradi.
Romeroning statistikasi va Parmaning rejalariDavid Romero yakunlangan mavsumda oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Argentina Primera Divizioni va Kopa Sudamericana turnirlarida u jami 17 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Aynan shu barqaror va samarali oʻyin Parmaning eʼtiborini tortdi. Klub kelajakka sarmoya sifatida yosh va tayyor futbolchini tarkibga qoʻshib olishga qaror qildi.
Biroq Romeroning kelishi klubning boshqa hujumchisi Mateo Pellegrinoning transfer bozoridagi holatiga ham bevosita taʼsir qiladi. 2001-yilda tugʻilgan yana bir argentinalik hujumchi Pellegrino ham Italiyada, ham xorijda yetarlicha xaridorlarni oʻziga jalb qilmoqda. Unga daʼvogarlik qilayotgan jamoalar orasida Fiorentina va Yuventus klublari alohida ajralib turibdi.
Fiorentina va Yuventusning qiziqishiSky Sport maʼlumotiga koʻra, Fiorentina Moise Kean uchun yaxshi taklif tushgan taqdirda, Pellegrinoni sotib olish variantini koʻrib chiqishga tayyor turibdi. Florensiya klubi hujum chizigʻidagi raqobatni saqlab qolish uchun yosh argentinalikni munosib nomzod deb hisoblamoqda.
Oʻz navbatida, Yuventus ham Pellegrinoning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq Turin klubi real qadamlar tashlashdan oldin oʻz hujum chizigʻidagi ortiqcha oʻyinchilarni kamaytirishi zarur. Hozirgi vaqtda Yuventusdan ketishi mumkin boʻlgan asosiy nomzod sifatida Jonathan David koʻrsatilmoqda. Shunga qaramay, hozircha na klubga va na futbolchining vakillariga qoniqarli takliflar kelib tushgani yoʻq.
Agar Turin grandi oʻz futbolchilaridan birini sotishga muvaffaq boʻlsa, darhol transfer bozorida faollashib, Pellegrino uchun kurashga qoʻshilishi mumkin. Ayni paytda esa Parma barcha masalalarni tezroq hal etishga intilmoqda. Klub yangi mavsum boshlanishigacha bosh murabbiy qoʻl ostida toʻliq shakllangan hujum chizigʻini yaratishni rejalashtirgan va David Romero tez orada sariq-koʻk rangli libosni kiyishi kutilmoqda.
…