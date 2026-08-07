Parma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqda

·55·Sport
Parma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqda
Qisqacha

Parma Argentina chempionatida to'p surayotgan 2003-yilda tug'ilgan hujumchi David Romeroni o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichiga yetib keldi. Tigre futbolchisi o'tgan mavsumda Argentina Primera Divizioni va Kopa Sudamericana turnirlarida jami 17 ta uchrashuvda 10 ta gol urib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirgan.

Italiyaning Parma klubi transfer bozorida faol harakatlarni davom ettirib, oʻz hujum chizigʻini yanada kuchaytirishga yaqin turibdi. Sky Sport xabar qilishicha, jamoa Argentina chempionatida toʻp surayotgan iqtidorli hujumchi David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarning yakuniy bosqichiga yetib keldi. Ushbu transferning amalga oshishi klubdagi boshqa oʻzgarishlarga, jumladan, Mateo Pellegrinoning taqdiriga ham oʻz taʼsirini koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Parma rahbariyati jamoaga El Bilal Touré kelib qoʻshilganidan soʻng, hujum chizigʻiga yana bir yosh va istiqbolli oʻyinchini qoʻshishni maqsad qilgan. Tigre safida harakat qilayotgan 2003-yilda tugʻilgan argentinalik markaziy hujumchi David Romeroning transferi deyarli hal boʻlgan. Futbolchining oʻzi ham yaqinda jamoa muxlislariga xayrlashuv yoʻllagani uning Italiyaga koʻchib oʻtishi muqarrar ekanidan dalolat beradi.

Romeroning statistikasi va Parmaning rejalari

David Romero yakunlangan mavsumda oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Argentina Primera Divizioni va Kopa Sudamericana turnirlarida u jami 17 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Aynan shu barqaror va samarali oʻyin Parmaning eʼtiborini tortdi. Klub kelajakka sarmoya sifatida yosh va tayyor futbolchini tarkibga qoʻshib olishga qaror qildi.

Biroq Romeroning kelishi klubning boshqa hujumchisi Mateo Pellegrinoning transfer bozoridagi holatiga ham bevosita taʼsir qiladi. 2001-yilda tugʻilgan yana bir argentinalik hujumchi Pellegrino ham Italiyada, ham xorijda yetarlicha xaridorlarni oʻziga jalb qilmoqda. Unga daʼvogarlik qilayotgan jamoalar orasida Fiorentina va Yuventus klublari alohida ajralib turibdi.

Fiorentina va Yuventusning qiziqishi

Sky Sport maʼlumotiga koʻra, Fiorentina Moise Kean uchun yaxshi taklif tushgan taqdirda, Pellegrinoni sotib olish variantini koʻrib chiqishga tayyor turibdi. Florensiya klubi hujum chizigʻidagi raqobatni saqlab qolish uchun yosh argentinalikni munosib nomzod deb hisoblamoqda.

Oʻz navbatida, Yuventus ham Pellegrinoning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq Turin klubi real qadamlar tashlashdan oldin oʻz hujum chizigʻidagi ortiqcha oʻyinchilarni kamaytirishi zarur. Hozirgi vaqtda Yuventusdan ketishi mumkin boʻlgan asosiy nomzod sifatida Jonathan David koʻrsatilmoqda. Shunga qaramay, hozircha na klubga va na futbolchining vakillariga qoniqarli takliflar kelib tushgani yoʻq.

Agar Turin grandi oʻz futbolchilaridan birini sotishga muvaffaq boʻlsa, darhol transfer bozorida faollashib, Pellegrino uchun kurashga qoʻshilishi mumkin. Ayni paytda esa Parma barcha masalalarni tezroq hal etishga intilmoqda. Klub yangi mavsum boshlanishigacha bosh murabbiy qoʻl ostida toʻliq shakllangan hujum chizigʻini yaratishni rejalashtirgan va David Romero tez orada sariq-koʻk rangli libosni kiyishi kutilmoqda.

ParmaDavid RomeroMateo PellegrinoYuventusFiorentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)