Vogue World San-Fransiskoga ko‘chmoqda: texnologiya olami moda cho‘qqisida

·50·Texno
Vogue World San-Fransiskoga ko‘chmoqda: texnologiya olami moda cho‘qqisida
Qisqacha

Vogue yirik Vogue World tadbirini kelgusi yilda San-Fransisko shahrida o'tkazishini e'lon qildi. Bosh muharrir Anna Wintour bu qarorni shaharning turli jamoalar, san'at va ijodiyotni birlashtirishi, shuningdek, innovatsiyalar tarixiga ega ekani bilan izohladi.

Mashhur Vogue nashri o‘zining yirik Vogue World tadbirini kelgusi yilda San-Fransisko shahrida o‘tkazishini eʼlon qildi. Ushbu qaror texnologiya milliarderlari va Silicon Valley yetakchilari zamonaviy moda olamining asosiy figuramiga aylanib borayotganining navbatdagi yaqqol tasdig‘i sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nashr bosh muharriri Anna Wintourning tushuntirishicha, Vogue har doim shaharlarni eʼtirof etishni maqsad qilgan va San-Fransisko o‘ziga xos maskan hisoblanadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu shahar turli jamoalar totuv yashaydigan, sanʼat va ijodiyotni sevuvchi hamda o‘zgarishlardan qo‘rqmaydigan makondir. Shuningdek, shahrining innovatsiyalar va o‘z qadriyatlarini himoya qilish tarixiga ham alohida urg‘u berildi.

Moda va texnologiya sirlari

ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, ushbu eʼlon kutilmagan holat emas. Avvalroq Anna Wintour San-Fransisko shahri meri Daniel Lurie bilan uchrashuvlar o‘tkazgani haqida mish-mishlar tarqalgan edi. So‘nggi bir yil davomida Wintour texnologiya olamining eng qudratli namoyandalari bilan yaqinlashib bordi. Jumladan, bu yilgi Met Gala tadbirida Amazon asoschisi Jeff Bezos va uning rafiqasi Lauren Sanchez bosh homiylar sifatida qatnashdi.

Shuningdek, tadbirda Google asoschilaridan Sergey Brin va Meta rahbari Mark Zuckerberg ham ko‘rishdi. OpenAI, Meta va Snap kompaniyalari esa har biri 350 ming dollar evaziga alohida stollar sotib oldi. Garchi avvallari ham Apple, TikTok kabi brendlar ishtirok etgan bo‘lsa-da, joriy yildagi texnologik faollik ko‘lami tufayli Met Gala ayrim manbalarda haqli ravishda «texo-gala» deb ataldi.

Milliarderlarning madaniy eʼtirofi

O‘tgan yili Vogue Amazon asoschisining rafiqasi Lauren Sanchezni o‘mish jurnali muqovasiga joylashtirgan edi. Moda olami buni nafaqat uning shaxsiy muvaffaqiyati, balki butun texnologiya elitasining madaniy darajada rasman tan olinishi deb baholadi. Garchi Bezos va Sanchez Florida shtatida yashasa va Amazon bosh qarorgohi Sietlda joylashgan bo‘lsa-da, dunyoda San-Fransiskotaklik texnologiyalar bilan chambarchas bog‘langan boshqa shahar yo‘q.

Avvallari Nyu-York, London, Parij va Milan kabi yirik modaga ixlos qo‘ygan shaharlarda o‘tkazilgan Vogue World tadbirining endilikda sunʼiy intellekt va texnologiyalar markaziga ko‘chishi mutaxassislar tomonidan biznes nuqtai nazaridan yorqin qadam sifatida baholanmoqda. Bu qadam nafaqat San-Fransiskoning ijodiy ekotizimini qo‘llab-quvvatlaydi, balki nashrning zamon bilan hamnafas holda o‘z dolzarbligini saqlab qolishiga xizmat qiladi.

VogueModaTexnologiyaSan-FransiskoSilicon Valley
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi