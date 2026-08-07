Vogue World San-Fransiskoga ko‘chmoqda: texnologiya olami moda cho‘qqisida
Vogue yirik Vogue World tadbirini kelgusi yilda San-Fransisko shahrida o'tkazishini e'lon qildi. Bosh muharrir Anna Wintour bu qarorni shaharning turli jamoalar, san'at va ijodiyotni birlashtirishi, shuningdek, innovatsiyalar tarixiga ega ekani bilan izohladi.
Mashhur Vogue nashri o‘zining yirik Vogue World tadbirini kelgusi yilda San-Fransisko shahrida o‘tkazishini eʼlon qildi. Ushbu qaror texnologiya milliarderlari va Silicon Valley yetakchilari zamonaviy moda olamining asosiy figuramiga aylanib borayotganining navbatdagi yaqqol tasdig‘i sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Nashr bosh muharriri Anna Wintourning tushuntirishicha, Vogue har doim shaharlarni eʼtirof etishni maqsad qilgan va San-Fransisko o‘ziga xos maskan hisoblanadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu shahar turli jamoalar totuv yashaydigan, sanʼat va ijodiyotni sevuvchi hamda o‘zgarishlardan qo‘rqmaydigan makondir. Shuningdek, shahrining innovatsiyalar va o‘z qadriyatlarini himoya qilish tarixiga ham alohida urg‘u berildi.
Moda va texnologiya sirlariixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, ushbu eʼlon kutilmagan holat emas. Avvalroq Anna Wintour San-Fransisko shahri meri Daniel Lurie bilan uchrashuvlar o‘tkazgani haqida mish-mishlar tarqalgan edi. So‘nggi bir yil davomida Wintour texnologiya olamining eng qudratli namoyandalari bilan yaqinlashib bordi. Jumladan, bu yilgi Met Gala tadbirida Amazon asoschisi Jeff Bezos va uning rafiqasi Lauren Sanchez bosh homiylar sifatida qatnashdi.
Shuningdek, tadbirda Google asoschilaridan Sergey Brin va Meta rahbari Mark Zuckerberg ham ko‘rishdi. OpenAI, Meta va Snap kompaniyalari esa har biri 350 ming dollar evaziga alohida stollar sotib oldi. Garchi avvallari ham Apple, TikTok kabi brendlar ishtirok etgan bo‘lsa-da, joriy yildagi texnologik faollik ko‘lami tufayli Met Gala ayrim manbalarda haqli ravishda «texo-gala» deb ataldi.
Milliarderlarning madaniy eʼtirofiO‘tgan yili Vogue Amazon asoschisining rafiqasi Lauren Sanchezni o‘mish jurnali muqovasiga joylashtirgan edi. Moda olami buni nafaqat uning shaxsiy muvaffaqiyati, balki butun texnologiya elitasining madaniy darajada rasman tan olinishi deb baholadi. Garchi Bezos va Sanchez Florida shtatida yashasa va Amazon bosh qarorgohi Sietlda joylashgan bo‘lsa-da, dunyoda San-Fransiskotaklik texnologiyalar bilan chambarchas bog‘langan boshqa shahar yo‘q.
Avvallari Nyu-York, London, Parij va Milan kabi yirik modaga ixlos qo‘ygan shaharlarda o‘tkazilgan Vogue World tadbirining endilikda sunʼiy intellekt va texnologiyalar markaziga ko‘chishi mutaxassislar tomonidan biznes nuqtai nazaridan yorqin qadam sifatida baholanmoqda. Bu qadam nafaqat San-Fransiskoning ijodiy ekotizimini qo‘llab-quvvatlaydi, balki nashrning zamon bilan hamnafas holda o‘z dolzarbligini saqlab qolishiga xizmat qiladi.
…