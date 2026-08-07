Tottenxem yetakchisi Micky van de Ven klubda qoladi
Micky van de Ven Tottenxem bilan besh yillik yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Niderlandiya terma jamoasi a'zosi klubdagi kelajagi borasidagi qarorini o'zgartirishiga 31-mart kuni Igor Tudor o'rniga tayinlangan Roberto de Zerbi va jamoada yuz bergan ijobiy o'zgarishlar ta'sir ko'rsatgan. 2023-yilda Volfsburgdan Tottenxemga o'tgan himoyachining dastlabki kelishuvi 2029-yilgacha mo'ljallangan edi.
Londonning Tottenxem klubi oʻzining asosiy himoyachilaridan biri Micky van de Ven bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi. BBC Sport xabariga koʻra, Niderlandiya terma jamoasi aʼzosi klubdagi kelajagi borasida oʻz qarorini oʻzgartirgan va tez orada besh yillik yangi bitimni rasmiylashtirishi kutilmoqda. Ushbu xabar shimoliy londonliklar uchun jiddiy qadam boʻlib, jamoaning kelgusi rejalari barqarorligini taʼminlaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, isteʼdodli markaziy himoyachi 2023-yilda Germaniyaning Volfsburg klubidan Tottenxem safiga kelib qoʻshilgan edi. Oshkora qilingan dastlabki kelishuv 2029-yilgacha moʻljallangan boʻlishiga qaramay, soʻnggi oylardagi voqealar futbolchining kelajagi borasida turli savollarni tugʻdirgandi. Angliya Premyer-ligasiga kelib qoʻshilgan ilk kunlaridanoq oʻzining ishonchli oʻyinlari bilan ajralib turgan futbolchi jamoaning 2024–25-yilgi mavsumdagi Yevropa ligasidagi muvaffaqiyatida hal qiluvchi rol oʻynagan edi.
Roberto de Zerbi omili va klubdagi oʻzgarishlarJoriy yil boshida Tottenxem qiyin davrni boshdan kechirayotgan va jamoa Premyer-ligada qolish uchun kurashayotgan bir paytda, Micky van de Ven oʻz kelajagini jiddiy oʻylab koʻrgan edi. Klubda atigi toʻqqiz oy ichida uch nafar bosh murabbiy almashgani va natijalar keskin yomonlashgani futbolchida shubha uygʻotgandi. Biroq, 31-mart kuni Igor Tudor oʻrniga kelgan sobiq Brayton ustozi Roberto de Zerbining tayinlanishi vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi.
Italiyalik mutaxassisning kelishi va u joriy etgan oʻyin uslubi himoyachining fikrini oʻzgartirishida asosiy omil boʻldi. Van de Ven klub infratuzilmasidagi ijobiy oʻzgarishlarni va yangi ambitsiyalarni yuqori baholadi. U yoz boshida BBC Sport nashriga bergan intervyusida jamoada yangi ruh paydo boʻlganini alohida taʼkidlab oʻtgandi.
Qiyin mavsum ortda qoldiTottenxem oʻtgan mavsumda oʻz tarixidagi murakkab bosqichlarni boshidan kechirib, quyi ligaga tushib ketish xavfi bilan oxirgi turga qadar kurashgan va turnir jadvalida 17-oʻrinni egallagan edi. Van de Ven oʻtgan mavsumdagi natijalar qoniqarsiz va qabul qilib boʻlmas darajada boʻlganini yashirmagan.
Shunga qaramay, klub rahbariyati tomonidan qoʻyilgan yangi qadamlar va tarkibdagi barqarorlik futbolchiga ijobiy taʼsir koʻrsatdi. U barcha qiyinchiliklarni ortda qoldirib, yangi mavsumga yangi maqsadlar bilan kirishish muhimligini taʼkidladi. Himoyachining yangi shartnomaga imzo chekishi Tottenxem uchun nafaqat sport, balki imij jihatidan ham muhim gʻalaba hisoblanadi.
…