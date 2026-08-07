Tottenxem yetakchisi Micky van de Ven klubda qoladi

·41·Sport
Tottenxem yetakchisi Micky van de Ven klubda qoladi
Qisqacha

Micky van de Ven Tottenxem bilan besh yillik yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Niderlandiya terma jamoasi a'zosi klubdagi kelajagi borasidagi qarorini o'zgartirishiga 31-mart kuni Igor Tudor o'rniga tayinlangan Roberto de Zerbi va jamoada yuz bergan ijobiy o'zgarishlar ta'sir ko'rsatgan. 2023-yilda Volfsburgdan Tottenxemga o'tgan himoyachining dastlabki kelishuvi 2029-yilgacha mo'ljallangan edi.

Londonning Tottenxem klubi oʻzining asosiy himoyachilaridan biri Micky van de Ven bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi. BBC Sport xabariga koʻra, Niderlandiya terma jamoasi aʼzosi klubdagi kelajagi borasida oʻz qarorini oʻzgartirgan va tez orada besh yillik yangi bitimni rasmiylashtirishi kutilmoqda. Ushbu xabar shimoliy londonliklar uchun jiddiy qadam boʻlib, jamoaning kelgusi rejalari barqarorligini taʼminlaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, isteʼdodli markaziy himoyachi 2023-yilda Germaniyaning Volfsburg klubidan Tottenxem safiga kelib qoʻshilgan edi. Oshkora qilingan dastlabki kelishuv 2029-yilgacha moʻljallangan boʻlishiga qaramay, soʻnggi oylardagi voqealar futbolchining kelajagi borasida turli savollarni tugʻdirgandi. Angliya Premyer-ligasiga kelib qoʻshilgan ilk kunlaridanoq oʻzining ishonchli oʻyinlari bilan ajralib turgan futbolchi jamoaning 2024–25-yilgi mavsumdagi Yevropa ligasidagi muvaffaqiyatida hal qiluvchi rol oʻynagan edi.

Roberto de Zerbi omili va klubdagi oʻzgarishlar

Joriy yil boshida Tottenxem qiyin davrni boshdan kechirayotgan va jamoa Premyer-ligada qolish uchun kurashayotgan bir paytda, Micky van de Ven oʻz kelajagini jiddiy oʻylab koʻrgan edi. Klubda atigi toʻqqiz oy ichida uch nafar bosh murabbiy almashgani va natijalar keskin yomonlashgani futbolchida shubha uygʻotgandi. Biroq, 31-mart kuni Igor Tudor oʻrniga kelgan sobiq Brayton ustozi Roberto de Zerbining tayinlanishi vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi.

Italiyalik mutaxassisning kelishi va u joriy etgan oʻyin uslubi himoyachining fikrini oʻzgartirishida asosiy omil boʻldi. Van de Ven klub infratuzilmasidagi ijobiy oʻzgarishlarni va yangi ambitsiyalarni yuqori baholadi. U yoz boshida BBC Sport nashriga bergan intervyusida jamoada yangi ruh paydo boʻlganini alohida taʼkidlab oʻtgandi.

Qiyin mavsum ortda qoldi

Tottenxem oʻtgan mavsumda oʻz tarixidagi murakkab bosqichlarni boshidan kechirib, quyi ligaga tushib ketish xavfi bilan oxirgi turga qadar kurashgan va turnir jadvalida 17-oʻrinni egallagan edi. Van de Ven oʻtgan mavsumdagi natijalar qoniqarsiz va qabul qilib boʻlmas darajada boʻlganini yashirmagan.

Shunga qaramay, klub rahbariyati tomonidan qoʻyilgan yangi qadamlar va tarkibdagi barqarorlik futbolchiga ijobiy taʼsir koʻrsatdi. U barcha qiyinchiliklarni ortda qoldirib, yangi mavsumga yangi maqsadlar bilan kirishish muhimligini taʼkidladi. Himoyachining yangi shartnomaga imzo chekishi Tottenxem uchun nafaqat sport, balki imij jihatidan ham muhim gʻalaba hisoblanadi.

TottenxemMicky van de VenPremyer-ligaRoberto de ZerbiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)