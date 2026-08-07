SpaceX va Tesla dunyodagi eng yirik Terafab chip zavodini qurmoqda

·60·Texno
SpaceX va Tesla dunyodagi eng yirik Terafab chip zavodini qurmoqda
Qisqacha

SpaceX va Tesla AQShning Texas shtatidagi Grimes okrugida dunyodagi eng yirik chip ishlab chiqarish majmuasi bo‘lishi kutilayotgan «Terafab»ni qurishni rejalashtirmoqda. Qariyb 9,3 million kvadrat metr maydonni egallaydigan majmua yarimo‘tkazgichlarni ishlab chiqish, qadoqlash va sinovdan o‘tkazishning to‘liq siklini birlashtiradi.

Ilon Maskga qarashli SpaceX va Tesla kompaniyalari AQShning Texas shtatida joylashgan Grimes okrugida «Terafab» deb nomlangan yangi yarimo‘tkazgichlar majmuasini ishga tushirishlarini e'lon qilishdi. Mazkur loyiha dunyodagi eng yirik chip ishlab chiqarish fabrikasi bo‘lishi kutilmoqda hamda u texnologiya olamida keskin burilish yasashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma'lumotiga ko‘ra, umumiy maydoni qariyb 9,3 million kvadrat metrni (taxminan 1300 ta futbol maydoniga teng) tashkil etuvchi majmua yarimo‘tkazgichlarni yaratish bo‘yicha to‘liq siklni o‘z ichiga oladi. Bu yerda mantiqiy mikrosxemalar va xotira turlaridan tortib, ularni qadoqlash hamda yakuniy sinovdan o‘tkazish jarayonlari bir joyda jamlanadi. Vertikal integratsiya yangi protsessorlarni ishlab chiqish va ularni bozorga chiqarish muddatlarini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi.

Kelajak texnologiyalari uchun maxsus protsessorlar

Yangi korxonaning asosiy mahsuloti sun'iy intellekt hisob-kitoblari va inferens vazifalariga mo‘ljallangan ixtisoslashtirilgan protsessorlar bo‘ladi. Ushbu chiplar Tesla kompaniyasining Optimus odamsimon robotlari, Cybercab uchuvchisiz taksilari hamda SpaceX kosmik ma'lumotlar markazlarining yuqori unumdorlikka ega hisoblash tizimlarida qo‘llanilishi rejalashtirilgan.

Kompaniyalarning hisob-kitoblariga ko‘ra, kelgusi yillarda ularning umumiy hisoblash quvvatlariga bo‘lgan ehtiyoji 1 TVt dan oshib ketadi. Bu ko‘rsatkich hozirgi global yarimo‘tkazgichlar bozoridagi taklifdan ancha yuqori. SpaceX va Tesla mavjud yetkazib beruvchilar bilan hamkorlikni davom ettirishini ta'kidlasa-da, sanoat kelajakdagi talabni to‘liq qondira olmasligini inobatga olib, o‘z ishlab chiqarish bazasini yaratishga qaror qilgan.

Moliyalashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir

Loyihaning birinchi bosqichi taxminan 16,8 milliard dollar miqdorida investitsiya talab qiladi. Yangi korxonada kamida 3000 ta ish o‘rni yaratilishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, xodimlarning salmoqli qismi aynan Grimes okrugi va qo‘shni tumanlar aholisi orasidan tanlab olinadi. Shuningdek, kompaniyalar mutaxassislarni tayyorlash uchun mahalliy kollejlar va ta'lim muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilishni rejalashtirgan.

SpaceX ma'lumotlariga ko‘ra, kompaniyaning Texasdagi faoliyati allaqachon 56 mingdan ortiq to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita ish o‘rinlarini ta'minlagan. 2024 yildan beri esa bu hududga 28 milliard dollardan ziyod iqtisodiy naf keltirgan.

Ekologik yondashuv va suv resurslari

Majmuani qurishda ekologiya masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, zavod mahalliy yer osti manbalari o‘rniga Gibbons Creek suv omboridagi suvdan foydalanadi. Korxona hududida o‘z tozalash inshootlari qurilib, suvni takroriy ishlatish tizimlari joriy etiladi hamda sanoat chiqindi va kimyoviy moddalari qat'iy ekologik talablar asosida boshqariladi.

TeslaSpaceXTerafabChipTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi