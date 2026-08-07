Roma va Jan Pero Gasperini uchrashuvi: transferlar sababli intervyu bekor qilindi

·57·Sport
Roma va Jan Pero Gasperini uchrashuvi: transferlar sababli intervyu bekor qilindi
Qisqacha

Roma bosh murabbiyi Jan Pero Gasperinining Sky Sport telekanaliga berishi rejalashtirilgan intervyusi klub rahbariyati bilan transferlar bo'yicha qizg'in uchrashuvlar va muzokaralar sababli so'nggi daqiqalarda bekor qilindi. Gasperini muxlislar va telekanaldan uzr so'rab, suhbat o'rnini imkon qadar tez fursatda qoplashga va'da berdi.

Rimning Roma klubi bosh murabbiyi Jan Pero Gasperining Sky Sport telekanaliga berishi rejalashtirilgan intervyusi soʻnggi daqiqalarda kutilmaganda bekor qilindi. Bu holat futbol jamoatchiligi va muxlislarda katta qiziqish uygʻotib, klub transfer bozoridagi faolligini oshirib yuborgani haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan xabarga koʻra, joriy kunning ikkinchi yarmida Sky Sport telekanali mutaxassis oqshomgi efirda oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashishini e'lon qilgan edi. Biroq biroz oʻtib telekanal boshlovchilari muxlislarga murabbiyning efirga chiqa olmasligini ma'lum qildi.

Transfer masalalari va qizgʻin uchrashuvlar

Studiya jurnalistlarining tushuntirishicha, chiqishning bekor qilinishiga uning oʻziga ham, telekanalga ham bogʻliq boʻlmagan sabablar ta'sir koʻrsatgan. Jan Pero Gasperini muxlislar va telekanaldan uzr soʻrab, imkon qadar tez fursatda bu suhbatning oʻrnini qoplashga va'da bergan.

Telekanal vakillarining ta'kidlashicha, mutaxassis ayni paytda klub rahbariyati bilan qizgʻin uchrashuvlar va muzokaralar girdobida qolgan. Rim klubining Kardiffdagi yigʻinida rahbariyat va murabbiylar shtabi oʻrtasida muhim masalalar muhokama qilinayotgani taxmin qilinmoqda.

Yangi futbolchilar va ustuvor vazifalar

Manbaga koʻra, transfer oynasining yopilishiga yaqin qolgan bir paytda Roma rahbariyati va murabbiy oʻrtasida tarkibni kuchaytirish borasida keskin ishlar olib borilmoqda. Xususan, jamoa uchun hozirgi kunda asosiy ustuvor vazifa qanot futbolchisini xarid qilish ekanligi ma'lum qilindi.

Klub transfert siyosatini yanada yaxshilash va mavsumdagi oldiga qoʻyilgan maqsadlarga erishish uchun faol harakat qilmoqda. Gasperining matbuot anjumanidan voz kechib, butun e'tiborini yigʻin va muzokaralarga qaratgani rimliklar safida tez orada yangi oʻzgarishlar va e'tiborga molik transferlar roʻy berishidan darak beradi.

RomaJan Pero GasperiniSky SportTransferlarItaliya A seriyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)