Roma va Jan Pero Gasperini uchrashuvi: transferlar sababli intervyu bekor qilindi
Roma bosh murabbiyi Jan Pero Gasperinining Sky Sport telekanaliga berishi rejalashtirilgan intervyusi klub rahbariyati bilan transferlar bo'yicha qizg'in uchrashuvlar va muzokaralar sababli so'nggi daqiqalarda bekor qilindi. Gasperini muxlislar va telekanaldan uzr so'rab, suhbat o'rnini imkon qadar tez fursatda qoplashga va'da berdi.
Rimning Roma klubi bosh murabbiyi Jan Pero Gasperining Sky Sport telekanaliga berishi rejalashtirilgan intervyusi soʻnggi daqiqalarda kutilmaganda bekor qilindi. Bu holat futbol jamoatchiligi va muxlislarda katta qiziqish uygʻotib, klub transfer bozoridagi faolligini oshirib yuborgani haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan xabarga koʻra, joriy kunning ikkinchi yarmida Sky Sport telekanali mutaxassis oqshomgi efirda oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashishini e'lon qilgan edi. Biroq biroz oʻtib telekanal boshlovchilari muxlislarga murabbiyning efirga chiqa olmasligini ma'lum qildi.
Transfer masalalari va qizgʻin uchrashuvlarStudiya jurnalistlarining tushuntirishicha, chiqishning bekor qilinishiga uning oʻziga ham, telekanalga ham bogʻliq boʻlmagan sabablar ta'sir koʻrsatgan. Jan Pero Gasperini muxlislar va telekanaldan uzr soʻrab, imkon qadar tez fursatda bu suhbatning oʻrnini qoplashga va'da bergan.
Telekanal vakillarining ta'kidlashicha, mutaxassis ayni paytda klub rahbariyati bilan qizgʻin uchrashuvlar va muzokaralar girdobida qolgan. Rim klubining Kardiffdagi yigʻinida rahbariyat va murabbiylar shtabi oʻrtasida muhim masalalar muhokama qilinayotgani taxmin qilinmoqda.
Yangi futbolchilar va ustuvor vazifalarManbaga koʻra, transfer oynasining yopilishiga yaqin qolgan bir paytda Roma rahbariyati va murabbiy oʻrtasida tarkibni kuchaytirish borasida keskin ishlar olib borilmoqda. Xususan, jamoa uchun hozirgi kunda asosiy ustuvor vazifa qanot futbolchisini xarid qilish ekanligi ma'lum qilindi.
Klub transfert siyosatini yanada yaxshilash va mavsumdagi oldiga qoʻyilgan maqsadlarga erishish uchun faol harakat qilmoqda. Gasperining matbuot anjumanidan voz kechib, butun e'tiborini yigʻin va muzokaralarga qaratgani rimliklar safida tez orada yangi oʻzgarishlar va e'tiborga molik transferlar roʻy berishidan darak beradi.
…