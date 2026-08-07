Yuventus Jon Lukumi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi
Yuventus Bolonya himoyachisi Jon Lukumi transferi bo'yicha muzokaralarni faollashtirdi, Bolonya esa bonuslar bilan birga futbolchi narxini 20 million yevro etib belgiladi. Bu summa shartnomadagi 28 million yevrolik tovon pulidan past bo'lsa-da, Yuventus taklif qilayotgan qiymatdan yuqoriroq hisoblanadi. Jon Lukumi xorijdan takliflar bo'lishiga qaramay, faoliyatini Yuventusda davom ettirishni istamoqda.
Italiyaning Yuventus klubi Bolonya safida toʻp surayotgan kolumbiyalik markaziy himoyachi Jon Lukumi transferi boʻyicha oʻz saʼy-harakatlarini jiddiy davom ettirmoqda. Alfredo Pedulla maʼlumotiga koʻra, futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan 28 million yevrolik tovvon puli muddati tugagach, klublar oʻrtasidagi muzokaralar yangi bosqichga koʻtarildi va tomonlar umumiy maxrajga kelishga urinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Bolonya rahbariyati futbolchining narxini pasaytirib, uni bonuslarni qoʻshib hisoblaganda 20 million yevro etib belgilagan. Bu avvalgi tovon summasidan past boʻlsa-da, Turin klubi taklif qilayotgan qiymatdan hali ham yuqoriroq hisoblanadi. Shunga qaramay, klublar oʻrtasidagi tafovutni qisqartirish va kelishuvga erishish ehtimoli yuqori baholanmoqda.
Futbolchining pozitsiyasi va Turin klubining rejalariHimoyachining oʻziga xorijdan yetarlicha takliflar boʻlishiga qaramay, uning asosiy ustuvor maqsadi aynan Yuventus boʻlib qolmoqda. Kolumbiyalik futbolchi Turin jamoasining loyihasini oʻz faoliyatidagi keyingi eng maqbul qadam deb bilmoqda va aynan shu klubga oʻtishni istashini ochiq bildirgan. Futbolchining bu qatʼiy pozitsiyasi muzokaralar jarayonida muhim omil boʻlishi kutilmoqda.
Moliyaviy xarajatlarni optimallashtirish maqsadida Turin klubi muqobil variantlarni ham koʻrib chiqmoqda. Tuttosport xabar qilishicha, Yuventus transfer summasini kamaytirish uchun bitimga oʻz futbolchilarini qoʻshish imkoniyatini oʻrganmoqda. Xususan, Xuan Kabal va Fabio Miretti kabi yosh oʻyinchilar transferga ilova qilinishi mumkin boʻlgan nomzodlar qatorida tilga olinmoqda.
Muzokaralardagi qiyinchiliklar va keyingi qadamlarTurinliklar ushbu ikki futbolchining umumiy qiymatini 10 milliondan 15 million yevrogacha baholab, ularni Bolonyaga maʼqul kelishiga umid qilmoqda. Biroq, Emiliya klubi rahbariyati hozircha boshqacha yondashuvni qoʻllab, bitimni faqatgina toʻliq naqd pul evaziga yopishni afzal koʻrmoqda va futbolchilarni almashtirish variantiga unchalik xayrixoh emas.
Garchi bu holat muzokaralarni biroz murakkablashtirayotgan boʻlsa-da, klublar oʻrtasidagi aloqalar uzluksiz davom etmoqda. Yuventus uchun mudofaa chizigʻini kuchaytirish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda va yaqin kunlardagi navbatdagi uchrashuvlar transfer taqdirini hal qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…