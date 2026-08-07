Yuventus Jon Lukumi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi

·59·Sport
Yuventus Jon Lukumi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi
Qisqacha

Yuventus Bolonya himoyachisi Jon Lukumi transferi bo'yicha muzokaralarni faollashtirdi, Bolonya esa bonuslar bilan birga futbolchi narxini 20 million yevro etib belgiladi. Bu summa shartnomadagi 28 million yevrolik tovon pulidan past bo'lsa-da, Yuventus taklif qilayotgan qiymatdan yuqoriroq hisoblanadi. Jon Lukumi xorijdan takliflar bo'lishiga qaramay, faoliyatini Yuventusda davom ettirishni istamoqda.

Italiyaning Yuventus klubi Bolonya safida toʻp surayotgan kolumbiyalik markaziy himoyachi Jon Lukumi transferi boʻyicha oʻz saʼy-harakatlarini jiddiy davom ettirmoqda. Alfredo Pedulla maʼlumotiga koʻra, futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan 28 million yevrolik tovvon puli muddati tugagach, klublar oʻrtasidagi muzokaralar yangi bosqichga koʻtarildi va tomonlar umumiy maxrajga kelishga urinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Bolonya rahbariyati futbolchining narxini pasaytirib, uni bonuslarni qoʻshib hisoblaganda 20 million yevro etib belgilagan. Bu avvalgi tovon summasidan past boʻlsa-da, Turin klubi taklif qilayotgan qiymatdan hali ham yuqoriroq hisoblanadi. Shunga qaramay, klublar oʻrtasidagi tafovutni qisqartirish va kelishuvga erishish ehtimoli yuqori baholanmoqda.

Futbolchining pozitsiyasi va Turin klubining rejalari

Himoyachining oʻziga xorijdan yetarlicha takliflar boʻlishiga qaramay, uning asosiy ustuvor maqsadi aynan Yuventus boʻlib qolmoqda. Kolumbiyalik futbolchi Turin jamoasining loyihasini oʻz faoliyatidagi keyingi eng maqbul qadam deb bilmoqda va aynan shu klubga oʻtishni istashini ochiq bildirgan. Futbolchining bu qatʼiy pozitsiyasi muzokaralar jarayonida muhim omil boʻlishi kutilmoqda.

Moliyaviy xarajatlarni optimallashtirish maqsadida Turin klubi muqobil variantlarni ham koʻrib chiqmoqda. Tuttosport xabar qilishicha, Yuventus transfer summasini kamaytirish uchun bitimga oʻz futbolchilarini qoʻshish imkoniyatini oʻrganmoqda. Xususan, Xuan Kabal va Fabio Miretti kabi yosh oʻyinchilar transferga ilova qilinishi mumkin boʻlgan nomzodlar qatorida tilga olinmoqda.

Muzokaralardagi qiyinchiliklar va keyingi qadamlar

Turinliklar ushbu ikki futbolchining umumiy qiymatini 10 milliondan 15 million yevrogacha baholab, ularni Bolonyaga maʼqul kelishiga umid qilmoqda. Biroq, Emiliya klubi rahbariyati hozircha boshqacha yondashuvni qoʻllab, bitimni faqatgina toʻliq naqd pul evaziga yopishni afzal koʻrmoqda va futbolchilarni almashtirish variantiga unchalik xayrixoh emas.

Garchi bu holat muzokaralarni biroz murakkablashtirayotgan boʻlsa-da, klublar oʻrtasidagi aloqalar uzluksiz davom etmoqda. Yuventus uchun mudofaa chizigʻini kuchaytirish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda va yaqin kunlardagi navbatdagi uchrashuvlar transfer taqdirini hal qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

JuventusBolognaJhon LucumiTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)